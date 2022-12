Vendre la Maison des écrivains, vraiment?

Le 23 décembre dernier, l’éditorialiste du Devoir Louise-Maude Rioux Soucy s’étonnait de l’impréparation de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) dans la diffusion et la mise en place d’un nouveau rôle syndical qui lui permet désormais de négocier des ententes collectives au nom des écrivaines et des écrivains, membres ou non de l’UNEQ. Elle soulignait qu’« il aura fallu presque six mois pour que son contenu fasse irruption dans l’espace public », et ce, après la tenue d’une assemblée générale le 20 juin dernier…

Les réactions publiées à ce jour ne traitent que du nouveau rôle syndical de l’UNEQ. Or, dans son communiqué du 15 décembre, il est aussi question de la vente de la Maison des écrivains, maison patrimoniale du square Saint-Louis, lieu arpenté et habité par de nombreux écrivains et artistes : Émile Nelligan, Gaston Miron, Michel Tremblay, Gérald Godin et Pauline Julien, André Gagnon, Gilles Carle et Chloé Sainte-Marie, pour ne nommer qu’eux.

Sans consultation officielle de l’ensemble de ses membres, le conseil d’administration a pris la décision, entérinée par l’assemblée, de vendre cette maison, fréquentée par des milliers de Montréalais, de Québécois et de délégations étrangères. Rappelons que la Maison des écrivains, inaugurée en 1992 par Marcel Masse, alors ministre des Communications du Canada, et Liza Frulla, alors ministre des Affaires culturelles du Québec, a bénéficié de l’appui financier de ces deux ministères pour sa rénovation. Transformée grâce à des fonds publics, la Maison appartient donc autant aux Québécois qu’à leurs écrivains. Au minimum, un référendum électronique aurait dû être tenu pour vérifier si la proposition du CA recueillait l’assentiment d’une majorité d’écrivains.

« Afin de mener à bien ces objectifs ambitieux, l’UNEQ doit plus que jamais assurer sa stabilité financière. La vente de son siège social, discutée à plusieurs reprises au cours des quinze dernières années, devient incontournable et est l’un des points marquants du plan d’action 2023-2025 », lit-on dans le communiqué de l’UNEQ.

Directeur général de l’UNEQ de 1993 à 2010, je peux affirmer que cette question n’a jamais été discutée par le CA pendant cette période. Interrogée à ce sujet, Danièle Simpson, présidente de l’UNEQ de 2010 à 2016, confirme que la vente de la Maison a été évoquée, mais que, au terme de plusieurs consultations, l’UNEQ a conclu que la location à long terme n’était pas une solution économique. Il s’agit donc d’un projet porté depuis peu, sous la présidence de Suzanne Aubry. Pour cette raison, l’UNEQ se doit d’expliquer comment la vente de la Maison, soi-disant incontournable, lui permettra d’assurer sa stabilité financière, alors qu’elle aura à se reloger.

Un héritage à protéger

Plusieurs associations d’écrivains se sont dotées d’une maison pour mettre en valeur leur littérature et leurs auteurs : la Société des gens de lettres de France possède l’Hôtel de Massa, à Paris ; la Maison des écrivains et de la littérature de Belgique dispose de Passa Porta, maison internationale des littératures ; la Maison des écrivaines, des écrivains et des littératures dispose en Suisse d’un château à Monthey ; l’Association des écrivains du Sénégal dispose de la Maison des écrivains Keur Birago Diop, à Dakar ; la Maison de la littérature de la Ville de Québec est aménagée dans le Vieux-Québec, et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) loge dans sa propre maison, rue Panet, à Montréal.

Pendant que le gouvernement du Québec finance la transformation de l’ancienne bibliothèque Saint-Sulpice en Maison de la chanson et de la musique, l’UNEQ, elle, revient 30 ans en arrière et renonce au lieu de mémoire, d’échanges et de rencontres qu’est la Maison des écrivains.

Force est de constater qu’en voulant renforcer son rôle syndical, l’UNEQ délaisse une partie importante de son mandat originel : la promotion et la diffusion de la littérature québécoise. En intégrant « les locaux de l’Union des artistes, rue de Gaspé, à Montréal, où se trouve déjà la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec », l’UNEQ n’aura plus de maison ouverte à tous pour accueillir des personnalités québécoises et étrangères, et pour tenir de multiples activités : productions du Festival international de la littérature (FIL), lancements, tables rondes, conférences, etc. Le financement accordé par les trois conseils des arts, fondé sur les services offerts pour la valorisation et la promotion de la littérature québécoise, en souffrira-t-il ? Comment justifier que l’UNEQ n’en dise rien ?

L’Union affirme qu’elle « a saisi cette occasion en or qui lui permet de se rapprocher d’autres syndicats d’artistes et de favoriser le partage de ressources […] ». Pourtant, ce rapprochement pourrait se faire sans la vente de la Maison des écrivains, qui aura sans doute comme autre conséquence malheureuse d’obliger l’UNEQ à se défaire des deux bibliothèques d’ouvrages québécois du salon Émile-Nelligan (don du critique littéraire Réginald Martel) et de la salle de conférences — bibliothèque Bruno-Roy, nommée en hommage à ce président qui, avec Denise Boucher, a lutté pour l’acquisition et la mise en valeur de ce patrimoine immobilier et littéraire.

Quant à « l’apport équitable à tous ses membres, y compris celles et ceux qui habitent à l’extérieur de Montréal et qui ne peuvent pas profiter de la Maison des écrivains », mentionné dans le communiqué de l’UNEQ, on ne voit pas comment il sera davantage assuré dans les locaux de la rue de Gaspé, partagés avec l’UDA et la Guilde des musiciens…

Ouvrir le débat

Pour remettre en perspective cette décision lourde de conséquences, il n’y a qu’une solution : ouvrir le débat démocratique en tenant un référendum électronique auprès de tous les membres. Faut-il rappeler que le rôle d’un CA n’est pas seulement de prendre des décisions, mais aussi de rendre des comptes, d’être transparent, d’accepter le débat, en mettant en place les conditions lui permettant d’avoir lieu ?

On peut se demander, par ailleurs, si le CA actuel n’a pas manqué de sens historique en ne consultant pas le CA fondateur, composé des membres d’honneur Nicole Brossard, Jacques Godbout, André Major et Pierre Morency, pour qui la Maison des écrivains constituait un objectif prioritaire.

Je terminerai en citant Louise-Maude Rioux Soucy : « [Si l’UNEQ] ne veut pas que la grogne et la méfiance s’installent à demeure, il lui faut, surtout, une séance de rattrapage démocratique. Il y va de sa crédibilité. »