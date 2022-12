2022, une année politique sans relief ni prodige

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

Le magazine Time a fait du président Volodymyr Zelensky et de l’esprit ukrainien la personnalité de l’année et décerné le titre d’« héroïnes de l’année » aux femmes iraniennes. L’année politique au Canada, loin d’accoter pareils exemples de courage, a peu de chance de s’inscrire dans les annales. Avec 2022, nous sommes plutôt restreints à la catégorie des prix citron.

Le convoi des camionneurs a dominé l’actualité, l’hiver dernier. On attend le rapport du commissaire Rouleau sur l’état d’urgence pour février prochain, mais rien n’empêche d’accorder tout de suite un prix citron à la police. Que ce soit la police d’Ottawa, la police provinciale, la Gendarmerie royale ou les agences des services de renseignement. Leurs luttes internes et leur incapacité à se coordonner ou à partager de l’information étaient tout sauf professionnelles.

On a rarement une deuxième chance en politique. Hélas pour eux, l’année 2022 n’aura pas été bien différente de la précédente pour certains chefs de parti. Erin O’Toole, d’abord, qui s’est accroché au pouvoir malgré une fin prévisible. Il ne se sera finalement pas rendu au vote de confiance des militants conservateurs, les députés ayant utilisé, pour la première fois, leur pouvoir de l’éjecter. Dominique Anglade a connu le même sort au Parti libéral du Québec (PLQ), mais elle a eu la décence de quitter ses fonctions de façon honorable.

Un politicien dévoué a quitté la scène cette année, 25 ans après sa première élection. Jason Kenney a tiré sa révérence après un vote de confiance sur son leadership. Un autre politicien d’expérience a raté son retour en politique. Lancé dans la course à la chefferie conservatrice sans être prêt, Jean Charest en a payé le prix fort.

Jagmeet Singh a montré ses faiblesses comme tacticien. Nommé chef néodémocrate en 2017 alors que sa formation comptait 44 sièges, il stagne à 25 sièges, deux élections plus tard. Il s’est volontairement privé de pouvoirs en concluant un pacte avec les libéraux, au mois de mars dernier. Au lieu de négocier à la pièce pour s’assurer la balance du pouvoir, il a préféré abdiquer. Si les Canadiens avaient voulu d’un gouvernement libéral majoritaire, ils auraient voté en ce sens. Quand M. Singh se lève en chambre pour critiquer le gouvernement, alors que c’est lui-même qui lui donne sa légitimité, il est tout sauf crédible.

Un événement politique est passé sous le radar en 2022 : le Parti vert du Canada a élu un nouveau chef. En fait, c’est son ancienne cheffe qui est de retour, Elizabeth May formant maintenant un duo avec Jonathan Pedneault. Pendant qu’on parlait d’environnement partout, encore plus avec la COP27 en Égypte, en novembre, et la COP15 à Montréal, en décembre, le Parti vert, lui, n’était nulle part. C’est toute une ironie.

Guère mieux au Québec

Au Québec, François Legault a été reconduit à la tête d’un gouvernement majoritaire. Cela n’était pas arrivé depuis René Lévesque. On s’entend toutefois pour dire que sa performance de campagne, et plus globalement celle de la Coalition avenir Québec (CAQ), n’a pas été à la hauteur de sa victoire écrasante.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a reçu son cadeau de Noël en octobre. S’il n’avait pas bénéficié de l’expulsion de la candidate de Québec solidaire (QS) pour vol de tracts pour gagner son siège, il serait aujourd’hui au ballottage, au lieu d’avoir remporté le combat contre le serment d’allégeance au roi.

Au Québec, François Legault a été reconduit à la tête d’un gouvernement majoritaire. Cela n’était pas arrivé depuis René Lévesque. On s’entend toutefois pour dire que sa performance de campagne, et plus globalement celle de la Coalition avenir Québec, n’a pas été à la hauteur de sa victoire écrasante.

L’année 2022 n’a pas non plus été témoin de grands prodiges de la part des stratèges. Le PLQ s’est trompé de 16 milliards de dollars dans le calcul de sa plateforme électorale, tout en prétendant se présenter comme le parti de l’économie. Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a sillonné la province au lieu de se concentrer sur sa circonscription, ou sur celles où il avait des chances de faire élire un député. On espère qu’en 2023, on aura une esquisse du troisième lien, car ce n’est pas cette année que la CAQ nous aura donné des détails sur ce projet de plusieurs milliards de dollars.

Québec solidaire (QS) a gagné un député de plus, et c’est loin d’être l’exploit du siècle. Le parti aurait pu faire mieux s’il avait mis à jour ses données économiques. Il aurait ainsi compris qu’une taxe sur des actifs nets d’un million de dollars, ce n’est plus ce que c’était, surtout avec le prix moyen des maisons qui atteint maintenant plus de 600 000 $ à Montréal. À trois ou cinq millions, ça aurait pu être politiquement payant.

S’il y a une chose qu’on a apprise en 2022, c’est qu’il y a une troisième vice-présidence à l’Assemblée nationale. Jamais un poste aussi insignifiant n’aura été aussi convoité. Pierre Fitzgibbon aura une autre enquête d’éthique (la sixième) sur le dos — pas de grand changement de son côté. L’année se termine avec peu d’enthousiasme dans les rangs libéraux pour briguer la chefferie. Aucun sauveur à l’horizon : Pierre Moreau s’est désisté.

Parmi les propos non parlementaires au lexique, aucun n’a fait la nouvelle en 2022. Il faut croire que les députés n’ont pas usé de beaucoup d’esprit à l’Assemblée nationale. L’année 2022 a tout de même battu un record au chemin Roxham en nombre d’entrées « irrégulières ».

Du pain sur la planche pour 2023

Une personne s’est démarquée du lot : Sophie Brochu, la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec ne voulant pas qu’Hydro-Québec devienne le « Dollarama » de l’électricité. À tort ou à raison, il est rafraîchissant de voir que la CAQ n’est pas toute-puissante. Elle a forcé sa place à la table des décisions.

Le pape est venu au Canada pour présenter des excuses aux peuples autochtones. Une visite à retenir, car ce n’est pas une note de bas de page historique. Nous avons aussi, pour la première fois, une ministre autochtone au Québec, avec Kateri Champagne Jourdain, dont la nomination mérite d’être soulignée.

Le sport s’est illustré aussi en politique, mais pour les mauvaises raisons. Le comportement des dirigeants de Hockey Canada n’était rien de moins qu’un scandale. Carey Price, lui, a fait le saut dans l’arène médiatique avec une association et un timing plus que douteux, au lieu de revendiquer son privilège de posséder une arme de chasse, tout simplement.

Le monde a salué le dévouement de la reine d’Angleterre lors de son décès. Mais au Québec, prêter serment à la couronne est devenu optionnel. Il faudra espérer que les députés continueront d’être fidèles à leur devoir de servir leurs concitoyens en 2023, car il y a encore beaucoup à faire : améliorer notre système de santé, garantir notre sécurité (sans ingérence étrangère), améliorer nos écoles, protéger notre environnement, soutenir nos aînés et solidifier le filet social pour les moins nantis, tout cela sur les bases d’une économie forte, où l’inflation et la pandémie ne seront, espère-t-on, qu’un mauvais souvenir.