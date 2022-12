On a écrit que ChatGPT générait des réponses détaillées dont le niveau de qualité était comparable à ce que peut rédiger un élève moyen. Par conséquent, l’application soulève des questions relatives au plagiat et à son repérage par les enseignants, ainsi qu’au processus de réflexion et à son évaluation avec les outils actuels.

Et pourtant.

Trois énoncés

J’enseigne la littérature québécoise au niveau collégial. Comme exercice intellectuel, je présente à mes élèves trois énoncés qui portent sur une oeuvre que nous venons de lire et d’étudier. Les élèves en choisissent un, l’analysent, font des liens avec les connaissances acquises dans le cours, organisent la structure de leur réponse puis son contenu et, en fin de processus, rédigent une réponse d’environ 900 mots dans un français correct.

Par curiosité, j’ai soumis l’application ChatGPT à de tels énoncés. Ce qui prend plusieurs heures de réflexion à mes élèves n’a duré ici que quelques secondes. Dans un premier temps, j’ai demandé si, dans Les belles-soeurs de Michel Tremblay, il était juste d’affirmer que « la sororité domine » au sein des relations.

Dans un texte d’un peu plus de 250 mots, grosso modo, l’application a répondu qu’« en somme, la sororité est un thème majeur dans Les belles-soeurs de Michel Tremblay et [que] la pièce met en avant l’importance de l’amitié et de la solidarité féminines dans un monde souvent inégalitaire ».

J’ai soumis l’application à un second énoncé, comparatif cette fois. J’ai demandé si « Marie-Ange et Rose vivaient une aliénation semblable ». Cette fois, l’application a répondu que « Toutes les deux sont donc aliénées par leur mariage et leur vie de femme au foyer, et elles trouvent du réconfort et de l’aide auprès de leurs amies, qui partagent leurs soucis et leurs espoirs. Elles sont également solidaires face aux difficultés de la vie et se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles. »

Enfin, l’argumentation reposant sur un peu trop de généralités, j’ai souhaité que l’application précise sa réponse en me fournissant des preuves de ce qu’elle avançait, comme mes élèves. J’ai donc présenté un troisième et dernier énoncé : « Est-il juste d’affirmer que, dans Les belles-soeurs de Michel Tremblay, la modernité est idéalisée ? Discutez et prouvez avec des extraits. »

C’est ici que la réponse fournie suscite le plus de réflexion.

« Parmi ces femmes, certaines idéalisent la modernité et aspirent à une vie meilleure, plus libre et plus indépendante. C’est notamment le cas de Marie-Ange, qui rêve de voyager et de découvrir le monde, et qui se sent enfermée dans sa vie de femme au foyer. Elle dit notamment : “Moi, ce que je voudrais, c’est voir du pays. J’en ai assez de rester enfermée ici à m’occuper de la maison. J’aimerais voir de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Je voudrais être libre.” (Acte I, scène 2).

De son côté, Rose rêve d’une vie plus libre et plus indépendante, et elle idéalise la modernité comme une voie pour y parvenir. Elle dit notamment : “Moi, ce que je voudrais, c’est avoir ma propre vie, ma propre maison, mes propres meubles, ma propre lessive. Je voudrais être libre.” (Acte I, scène 3).

En somme, il est possible d’affirmer que, dans Les belles-soeurs de Michel Tremblay, la modernité est idéalisée par certains personnages qui aspirent à une vie meilleure, plus libre et plus indépendante. Ces personnages voient la modernité comme une voie pour réaliser leurs rêves et s’épanouir personnellement. »

Quatre constats

On peut faire quatre constats de cette brève expérimentation. D’abord, comme annoncé, l’application s’est bel et bien souvenue des questions précédentes portant sur la sororité et l’aliénation, ainsi que de la structure qui invitait à comparer le sort de Marie-Ange et de Rose.

Les trois autres constats sont un peu plus troublants. D’abord, c’est le plus frappant, les citations tirées de l’oeuvre sont de pures inventions. Toutes ces phrases utilisées comme preuves n’existent tout simplement pas dans Les belles-soeurs. Ensuite, quiconque connaît un peu l’oeuvre et son contexte sait qu’une caractéristique incontournable de la pièce de Tremblay, créée en 1968, est l’utilisation du joual par son auteur, une particularité qui a fait scandale à l’époque, mais qui est ignorée par l’application dans la création des preuves. Enfin, dernier élément, les références utilisées pour situer ces citations dans l’oeuvre renvoient à des marques d’écriture que l’auteur n’a pas employées : les scènes ne sont pas numérotées dans cette pièce de théâtre. Bref, les preuves sont fausses et les références sont des leurres.

Superintelligence et esprit critique

La superintelligence, telle que la définit Nick Bostrom, est « tout intellect qui excède largement les performances cognitives des êtres humains dans tous les domaines possibles ». Nous sommes encore à l’ère de la faible intelligence et des algorithmes « imbéciles », en ce sens que les machines sont aveugles et ne comprennent rien, ni de ce qu’elles disent ni de ce qui leur est demandé. Elles agrègent tout simplement l’information dans le déluge de données avec lesquelles on les gave. ChatGPT n’a pas lu Tremblay et a forgé aveuglément des preuves pour répondre à ma requête. Sans scrupule. Sans souci éthique pour la vérité.

Si un élève avait fait rédiger son travail par cette application, j’aurais donc été en mesure de découvrir le subterfuge, parce que je connais très bien l’objet d’étude. Dans quelques années, dans quelques mois peut-être, nous serons rendus ailleurs. Les algorithmes seront plus performants, et la question se posera de nouveau. Et cette fois, peut-être que j’aurai un point de vue moins tranché. J’ai conclu que les preuves sont fausses et les références des leurres : pour l’instant, ChatGPT ne passe pas le teste de Turing en littérature. Mais est-ce que ça aurait été le cas dans un domaine où je n’ai pas cette expertise ? Est-ce que ça aurait été le cas avec une machine superintelligente qui aurait lu et compris Tremblay ? Comment savoir ?

Le défi des machines est le même que celui des humains : il faut savoir discerner le vrai et le faux. Il faut user d’esprit critique. Il y a donc encore de l’avenir en éducation. Du moins, pour un certain temps.