Noël, l’enfance qui vient

Malgré la récupération marchande de Noël, sa puissance évocatrice, cette histoire de naissance vieille de deux mille ans, est loin d’être épuisée. En particulier à notre époque où il incombe de renouveler notre rapport au monde et aux vivants de manière radicale et urgente, du moins si l’avenir a encore du sens pour nous. Sa jeunesse réside dans la surprenante promesse qu’elle renouvelle sans cesse : l’enfance est l’avenir du monde.

Cette promesse déploie sa puissance mobilisatrice, en particulier quand la mort règne en maître et l’avenir semble compromis. En ces temps sombres, le cri du prophète Isaïe, « un enfant nous est né » (Es 9,6), associé à Noël, fait office de feu dans la nuit noire et froide de la désolation. Il a la vertu insigne de résonner dans le coeur de ceux et celles qui sont écrasés par la roue de l’histoire, comme un appel à prendre appui sur l’amour de la vie plus fort que la mort, à se tenir debout, et à faire valoir à la face enténébrée du monde leur dignité irrépressible ainsi que la beauté de la vie quand elle est dépouillée de ses fards d’opulence et d’égoïsme.

Quoi qu’en disent les marchands de bébelles, soucieux de garder la joie loin des blessures de la vie et la gratitude loin du don de soi — profit oblige —, Noël plonge ses racines dans la violence même du monde et dans la souffrance qu’elle engendre. On ne s’étonnera donc pas que Noël soit suivi, dans le calendrier liturgique comme dans le récit de la naissance de Jésus, du massacre des Innocents. La crèche est si proche de la croix. L’amour de la mort. Rappel douloureux de la loi « naturelle » d’un monde soumis au pouvoir de l’argent et au règne des forts qui imposent leur ordre du jour et leur manière de vivre, le monde dût-il en périr, comme la COP15 sur la biodiversité, tenue récemment à Montréal, en fait foi.

Ainsi, l’histoire joyeuse d’une humble naissance, celle d’un petit être fragile, à l’image de Dieu, a pour arrière-fond celle des Hérode de ce monde qui n’entendent pas à rire quand il est question d’assurer leur empire. À leurs yeux, la naissance est en soi une mauvaise nouvelle, car elle annonce le miracle de la vie porteuse d’inespéré et de nouveaux commencements qu’ils abhorrent puisqu’ils n’apprécient que l’ordre et la paix des cimetières, grâce auxquels ils repoussent les forces créatrices du présent. Alors combien plus si cette naissance est celle inopinée de Dieu au milieu des désespérés. Une véritable bombe qui sape les bases de leur puissance qui se présentent toujours comme immuables — « divines ». « La bonne nouvelle aux pauvres » est forcément dans l’Évangile mauvaise nouvelle pour ceux qui s’enrichissent de leur pauvreté.

Or, ceux-là peuvent bien faire les fanfarons, pavoiser sur leurs victoires flagrantes, crier haut et fort que le monde est sous leur gouverne, le temps à leur service, le vivant une marchandise comme une autre et leur marche triomphale sans faille ni obstacle… La voix silencieuse de Noël, comme une brise légère, souffle à la terre entière : ce n’est que balivernes. Non qu’ils n’aient la mainmise sur le monde, comment pourrait-on le nier, l’argent, les armes, la peur, l’indécence du luxe dont ils font l’étalage, la convoitise dont ils font preuve, et l’emprise qu’ils exercent sur les gens, le prouvent à satiété. Mais ce n’est qu’un colosse aux pieds d’argile. Car la chose qui ne leur appartiendra jamais, c’est l’avenir. Il vient constamment comme un séisme avec l’enfance, qui apporte avec elle un souffle d’insurrection vivifiante.

On aura beau dévaster la Terre et le vivant, arracher la vie à tour de bras aux enfants des Rachel de ce monde, qui refusent d’être consolées (Mt 2,18), le désir de vie sera plus fort. Parce que, nous le savons, au plus profond de nous, là où le vivant rejoint sa source : les chaînes sont faites pour être brisées, la justice et la bonté pour briller comme le soleil dans tout son éclat. Noël fait écho à cette foi intime, inexpugnable dans l’âme, comme un feu qui jamais ne s’éteint. Il le fait à sa façon, en tant qu’elle rejoint ce « quelque chose » que des croyants appellent Quelqu’un, au-dedans de soi, plus grand que soi, qui nous dévoile à nous-mêmes, et le sens de la vie et le combat humain.

Or il est difficile dans une société sécularisée comme la nôtre qui a de la foi, de la croyance, de Dieu et de la religion, une vision si réductrice qu’elle les confine à la supercherie et à l’obscurantisme, certes bien réel, de jauger leur charge subversive et libératrice. Mais c’est pourtant le signe de Noël : chant des humbles et des humiliés qui se confond au chant même de Dieu, humble et humilié, et rappelle aux maîtres autoproclamés du temps et à leurs idoles qui écrasent et humilient, que leur règne n’a qu’un temps. Chant qui affirme l’aurore contre la persistance de la nuit, et maintient vivante la flamme vacillante et la marche humaine en alerte d’espérance, en lutte et résistance. La tâche est grande. Mais comme le chant est beau. C’est Noël.