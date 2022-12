Le paradoxe d’étudier en psychologie

On parle de plus en plus de l’utilisation marginale des psychostimulants dans les milieux universitaires. Je trouve cela insultant de voir des professionnels de la santé et de l’éducation se dire « choqués » par la situation. La population en général n’a jamais crié à l’aide aussi fort en termes de santé mentale. Les enfants, les adolescents et les étudiants sont les boucs émissaires de cette pente ascendante vers des niveaux de performance complètement irréalistes.

Les étudiants, dont je suis, doivent sans cesse se faire violence pour avoir une chance d’accéder à la profession désirée et ils n’ont que très peu d’outils. Nous devons nous battre pour étudier et aider notre communauté, entre le coût de la vie qui augmente, les ressources en santé qui s’appauvrissent sans cesse et les troubles de santé mentale devenue monnaie courante. Qui, exactement, croit encore que les lacunes s’expliquent par un manque de discipline, un problème de concentration ou des traits de personnalité ?

On parle toujours d’argent

Les ressources en santé et en éducation sont rares et ne suffisent pas à la demande. Ce n’est plus une grande nouvelle, tout le monde le sait, tout le monde le sent. Le Québec est dans une situation où les professionnels de la santé et de l’éducation quittent en burn-out et ceux qui prennent la charge des absents sont simplement sur le chemin de l’épuisement à leur tour…

Oui, une partie du problème est la pénurie de ressources, mais selon moi, la plus grande partie du problème est comment nous formons et utilisons ces ressources. Si nous sommes 300 étudiants motivés à intégrer le baccalauréat et seulement 12 à accéder aux cycles supérieurs, que faisons-nous des 288 étudiants hautement formés en intervention et en santé mentale ? Surtout, quel objectif exact poursuivons-nous en accordant autant de valeur et de vertu à certains corps de métier et moins à d’autres ? Cette hiérarchie complètement désuète me dérange.

C’est cette structure d’enseignement qui ne se renouvelle pas qui oblige des personnes très compétentes, des personnes dévouées, à se limiter dans l’exploration de leurs compétences parce qu’elles n’ont pas les outils et les ressources pour performer. Ce sont les échelles, les exigences et la balance que nous accordons à la santé mentale et au bien-être qui doivent être revus. Ce n’est plus une question de politique : cette question en est une de subsistance, c’est une question de société.

Est-ce que je suis vraiment la seule à trouver complètement inadéquat le fait de voir des étudiants en psychologie sacrifier leur sommeil, leur santé mentale, leur santé physique, ceux-là mêmes qui conseilleront à leurs patients de se respecter, d’adopter un cadre de vie moins stressant, etc. C’est ce qui arrive lorsque l’accès aux études supérieures devient de plus en plus élitiste, nous forçant à nous concentrer sur nos notes et non pas sur nos apprentissages.

Tout ça en nous laissant si peu de place pour s’arrêter et prendre le temps d’être en paix, d’être sereins, d’avoir une distance bénéfique avec notre processus, nos choix, nos intérêts. Quels types de professionnels serons-nous si ce qu’on nous enseigne ne réside qu’entre les pages du DSM et qu’on perd complètement la capacité de se connecter avec notre propre résilience et nos limites ?

Je terminerai en disant que je crois qu’il faut être déconnecté pour penser qu’en l’absence d’une équité des ressources dans notre société, il sera un jour possible de profiter pleinement des perles parmi nous qui n’ont pas eu les moyens d’accéder à une éducation dite « socialement » acceptable.

Que ce soit les crises de panique, les épuisements, les comportements dangereux, les troubles alimentaires, la prise de substances… Rendus là, nous nous sommes tous rendus malades… Pourquoi ? Pour un papier qui prouve nos connaissances même si, sans celui-ci, elles existent toujours.