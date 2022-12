Ces Québécois de l’ombre

L’auteur est historien, sociologue, écrivain et enseignant retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie, de science politique et de coopération internationale. Ses recherches portent sur les imaginaires collectifs.

Dans le Saguenay des années 1930, le territoire cultivable était entièrement occupé, les derniers défrichements ayant été réalisés sur les bords du lac Saint-Jean. L’industrie et les villes occupaient une place prépondérante et l’heure n’était plus à la colonisation. Sauf pour le clergé.

Profitant des effets de la « Grande crise » qui affligeait les citadins, l’évêché crut le moment favorable à une grande offensive visant à diriger les chômeurs vers l’ouest et le nord de la région. Les pauvres étaient ainsi poussés à s’établir en pleine brousse à une bonne distance du lac Saint-Jean, sur des terres les plus impropres qui soient à l’agriculture.

Des représentants des bonnes élites se mirent de la partie avec quelques émissaires du gouvernement qui assurèrent aux volontaires une aide substantielle sous forme de subsides, d’équipement, d’engrais et surtout de bons chemins. Des journaux complaisants décrivaient les grands espaces vierges gorgés de ressources, la prospérité qui attendait les audacieux, le futur « grenier de la province » que deviendraient ces terres de Caïn.

Dans les quinze années suivantes, une dizaine de noyaux de peuplement émergèrent, plongeant des centaines de familles dans une misère extrême. Des esprits plus lucides qui les visitèrent ont laissé des témoignages troublants du genre de vie primitive auquel les colons, dans un isolement total, étaient réduits : pas d’école, pas de prêtre, pas de médecin, peu de voisins, accouchements sans assistance, parfois des journées sans manger.

L’aide promise ne vint pas, ou trop tard, tout comme les chemins qui devaient raccorder les nouveaux terroirs aux anciens. C’est à dos d’homme, à travers la forêt, que tout devait être transporté sur des distances atteignant parfois plus de quinze kilomètres. Plusieurs familles abandonnèrent, mais d’autres s’agrippèrent et parvinrent à survivre en s’appuyant principalement sur l’économie forestière. Ce n’est qu’au début des années 1960 que le haut clergé abandonna sa croisade colonisatrice.

Près de 75 ans après la fondation de ces peuplements éloignés et ignorés que mes travaux d’historien m’avaient fait connaître, j’ai eu la curiosité de les visiter. Des peuplements qui ont pour nom Saint-Thomas-Didyme, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Stanislas, Girardville, Sainte-Élisabeth-de-Proulx, et d’autres. J’étais curieux de voir ce qu’étaient devenus les descendants de la génération des fondateurs. Finalement, j’en ai fait trois fois la tournée, la dernière avec des amis dont j’avais piqué la curiosité avec mes récits. Nous y avons passé quelques jours.

L’esprit combatif de la population

Comme moi, mes amis ont été surpris de ce qu’ils ont vu. Non pas des êtres brisés, vaincus, éteints, mais des survivants et plus précisément des ressuscités qui se seraient sentis bien offensés d’être pris en pitié. Les années de détresse ont pris fin dans les années 1970 grâce aux progrès techniques qui ont permis de faire progresser l’agriculture et d’amener un peu d’aisance. Puis, s’est ajoutée la culture industrielle du bleuet et, plus récemment, de la canneberge et de la camerise. Les travaux hors ferme (construction de chemins et de barrages, abattage forestier…) continuaient de produire des revenus d’appoint.

L’esprit combatif de la population a fait le reste. Des églises ont pu être sauvées. D’autres ont été, si on peut dire, reconverties. À Saint-Stanislas, l’édifice est devenu un centre communautaire dans lequel on a aménagé un restaurant, un cinéma, une bibliothèque, un mur d’escalade et (tout de même…) une petite salle de prière. Comme partout, nous y avons été reçus chaleureusement par des bénévoles curieux et dévoués. Nous avons eu un long échange au cours duquel les responsables nous ont raconté leur histoire. Ils nous expliquèrent ensuite les nombreux projets qu’ils planifiaient. Notre présence avait été remarquée dans le village et des curieux se joignirent à nous. À la fin de notre visite, c’est d’un petit attroupement animé et rieur que nous avons pris congé.

Presque partout nous avons eu droit à ce genre d’accueil. Dans quelques endroits seulement, la pauvreté avait gardé ses droits : église et presbytère abandonnés, pas de station-service ni de dépanneur, des maisons désertes ou défraîchies. Mais des familles résistaient et semblaient s’accommoder de leur sort. Certains parlaient de « repartir » leur église.

Dans tous les villages, les résidents étaient impatients de nous vanter les attractions du lieu : ici, une propriété entièrement (et étrangement) transformée en village du Far West, là un joli parc longeant une rivière, des sentiers pédestres bien entretenus, ailleurs, un petit barrage tout neuf qui fait la fierté des villageois — j’ai pensé à la très moderne manufacture de pulpe de Péribonka dont jadis s’enorgueillissaient les habitants et pour laquelle Louis Hémon n’avait montré aucun intérêt, indisposant fort ses hôtes.

Autre élément qui mérite attention : ce qu’on pourrait appeler la tolérance, l’esprit d’ouverture, la sérénité. Les villageois sont très curieux des étrangers et se réjouissent de l’intérêt qu’ils portent à leur communauté. Là où prospèrent les grandes cultures, quelques Mexicains ont élu domicile ; ils ont droit aux mêmes égards que les autres résidents. À Girardville, la paroisse s’est complètement remise d’un schisme tumultueux qui l’a longtemps déchirée entre catholiques et protestants ; ils vivent maintenant en harmonie. Ces survivants pourraient entretenir une mémoire aigrie des circonstances du peuplement initial ; c’est le contraire.

Lumière

Ils deviennent vite intimes ; des personnes âgées racontent leurs rêves, c’est émouvant. La vie s’est refait une santé dans la fardoche. Une vie robuste, plus agitée qu’on pourrait croire.

Des Québécois de l’ombre, ai-je dit ? Il faudrait plutôt parler de lumière. De marginaux qu’ils étaient, la majorité de ces peuplements modestes sont devenus à leur façon des centres bien vivants, reliés aux autres. Voilà une belle leçon de vision, de courage et d’espoir.

P.S. – Relevé au bas d’une vieille pierre tombale : « On ne doit garder du passé que les plus doux souvenirs. »