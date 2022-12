Le Québec doit résister à la publicité franglophone qui envahit la France

François Legault a récemment déclaré lors d’une entrevue à The Montreal Gazette que la loi 96, une loi renforçant l’usage du français au Québec, s’impose en partie parce que « les gens apprécient cette touche de France en Amérique du Nord ». En France, cependant, la publicité comporte une part croissante d’anglais.

Ricard, la marque emblématique du pastis, a mené une campagne avec le titre franglais « Born à Marseille ».

Les annonceurs de nombreuses catégories aiment utiliser l’anglais dans leurs publicités ciblant les consommateurs français. Dans son excellente analyse de la tendance dans The Local, Geneviève Mansfield cite une traductrice professionnelle : « Les Français voient l’anglais comme moderne et culturellement pertinent. Cela dépend également de l’audience, si la cible est une personne jeune et cosmopolite, les annonceurs peuvent utiliser l’anglais pour puiser dans cette identité. »

Ce ne sont pas des publicités entièrement en anglais. Elles sont en franglais. Elles utilisent des titres et des slogans en anglais, tandis que le corps du texte et d’autres éléments restent en français.

Feuilletez des magazines français tels que L’Express, Le Figaro ou Vanity Fair France, et vous remarquerez de nombreuses publicités qui utilisent l’anglais sous une forme ou une autre. C’est presque devenu de rigueur pour les annonceurs de produits de luxe dans la mode, les boissons alcoolisées et les bijoux. Mais cela ne se limite pas aux marques haut de gamme. Coca-Cola utilise son slogan mondial « Open Happiness » dans sa publicité en France.

Ces annonces utilisent des astérisques pour signaler qu’une traduction française du texte anglais est fournie en petits caractères, généralement dans les marges, où les lecteurs peuvent également parfois voir le nom de l’agence de publicité qui a créé l’annonce. Par exemple, vous trouverez un astérisque dans les publicités pour Louis Vuitton mettant en scène Bradley Cooper avec le slogan « Journey Beyond Time » pour signaler une note en marge avec la traduction française : « Un voyage hors du temps ».

L’astérisque n’est pas une tentative d’ajouter du cachet — bien que certains annonceurs aient l’habitude d’ajouter un astérisque même après un titre en français pour signaler un texte supplémentaire qui n’est pas explicite dans le titre. La version française est ajoutée en petits caractères parce que c’est la loi.

Le marketing en anglais en France doit toujours être accompagné d’une traduction en français, conformément à la loi Toubon, du nom de Jacques Toubon, qui était ministre de la Culture lors de son adoption en 1994. La loi a été promulguée en réaction à l’utilisation croissante de l’anglais dans les publicités et d’autres secteurs en France. Elle rend obligatoire l’utilisation de la langue française dans les publications officielles du gouvernement, dans toutes les publicités, dans tous les lieux de travail, dans les contrats commerciaux et dans certaines autres communications commerciales.

Ironiquement, la loi a aussi un surnom : la loi Allgood — une traduction de « Toubon » en anglais (« all good » étant une traduction de « tout bon »).

La loi 96 du Québec n’a pas de surnom, mais elle pourrait bien en avoir un une fois qu’elle entrera pleinement en vigueur, le 1er juin 2025, et que les amendes pour non-conformité seront de 3000 $ à 30 000 $. Même si l’application de la loi reste floue dans de nombreux domaines du marketing, le principe directeur est clair : faire évoluer l’exigence de la « présence suffisante du français » vers la « présence nettement prédominante du français ».

La publicité de Ricard pourrait-elle être diffusée dans Le Devoir avec « born à » ? Je doute qu’elle soit acceptée, même si l’on peut dire que le français reste nettement prédominant, avec l’aide de la traduction « Né à Marseille en 1932 ». La publication fait également un effort concerté pour bloquer la publicité en anglais, malgré certaines publicités programmatiques en anglais qui se glissent parfois en raison d’une erreur de paramétrage.

Le Québec n’est pas à l’abri du franglais. Écoutez les conversations entre les soi-disant influenceurs des séries de téléréalité et vous entendrez beaucoup du mélange macaronique du français et de l’anglais. C’est cool. Et c’est une touche malheureuse de la France en Amérique du Nord qui est profondément préoccupante pour l’avenir de la langue française.

Espérons qu’entre la loi et son application sensée, le Québec empêchera l’invasion des publicités en franglais. Sinon, je serai « flabergasté ».