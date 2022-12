Faut-il critiquer les gens qui prennent l’avion?

L’autrice est professeure adjointe à l’École de développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa. Elle a dirigé l’ouvrage collectif Perspectives féministes en relations internationales (PUM, 2022) et a écrit le livre Perdre le Sud (Éditions Écosociété).

Prendre l’avion a un effet négatif sur l’environnement. Mis à part quelques climatosceptiques, tout le monde s’entend là-dessus. Mais est-ce que ça vaut la peine de rouler les yeux lorsque le beau-frère Gérald vous parlera de ses dix jours au Mexique dans le temps des Fêtes ?

Les vols commerciaux ont augmenté de façon spectaculaire dans les années avant la pandémie. Selon la Banque mondiale, entre 2007 et 2017, le nombre de personnes prenant l’avion dans le monde a presque doublé, passant de 2,2 à 4 milliards par année. En 2019, les Canadiens et Canadiennes prenaient l’avion près de 94 millions de fois par année, faisant du Canada le 11e pays comptant le plus de vols.

L’aviation représente environ 2,5 % des émissions totales de carbone dans le monde, mais sur le plan des émissions individuelles, la proportion est énorme. Seuls posséder une voiture ou avoir un enfant émettrait plus de carbone que de prendre l’avion chaque année.

S’ensuit ce que les Suédois appellent le flygskam, la honte de prendre l’avion, ou « avihonte ». La militante environnementale Greta Thunberg s’est fait la championne de ce mouvement environnemental qui vise la dénonciation publique du fait de prendre l’avion fréquemment.

Pourtant, tous les vols ne sont pas équivalents. En Grande-Bretagne, un sondage de 2013 et 2014 révélait que seulement 15 % des adultes britanniques étaient responsables de 70 % des vols. Et certains de ceux-ci sont réalisés par des avions privés embarquant très peu de passagers. Selon la Fédération européenne pour le transport et l’environnement, un voyage de 500 km en avion privé émet de 4,5 à 14 fois plus qu’un vol commercial et 50 fois plus que le même trajet par train.

Selon des recherches de l’organisme Yard, un Nord-Américain produit en moyenne sept tonnes de CO 2 annuellement, mais une célébrité qui utilise un avion privé peut produire 3300 tonnes. Taylor Swift serait au top de la liste des célébrités n’ayant pas le flygskam, puisqu’elle aurait volé en avion privé durant 22 923 minutes en 2022, ou l’équivalent de 15,9 jours… durant une période où elle n’est même pas en tournée. La production de carbone de son appareil a été calculée à 9293,54 tonnes pour l’année, ou 1184,8 fois plus que la personne moyenne.

Les 20 milliardaires les plus riches du monde produiraient environ 8000 tonnes de CO 2 par année, notamment à cause de leurs « superyachts ». Le yacht du magnat du gaz naturel Roman Abramovich a produit 22 440 tonnes de CO 2 en 2018, plus de deux fois l’équivalent de l’avion privé de la chanteuse de Shake It Off. Tout est relatif.

Le Canada a justement adopté une taxe sur certains biens de luxe en septembre 2022, appliquant jusqu’à 10 % sur la vente de véhicules de plus de 100 000 $ ou de navires de plus de 250 000 $. Des environnementalistes pensent même que toutes les émissions dites « de luxe » devraient être taxées davantage, soit toutes les activités non essentielles, comme les voitures à haute émission ou les vols fréquents.

Voyager en première classe, pire pour l’environnement ?

L’effet d’un vol commercial dépend aussi de la compagnie aérienne, du modèle d’avion, des engins, des routes et du nombre de passagers. Le calculateur en ligne Flyzen a évalué différents vols entre Francfort et New York : Lufthansa dépensait 1,3 tonne de CO 2 par passager, alors que United Airlines produisait 2,3 tonnes.

Selon un article de 2010 de The Guardian, les vols en première classe sont aussi plus dommageables, car ils ne maximisent pas l’espace de vol. Si un siège économique de British Airways prend 0,66 mètre carré, un siège en première classe prend 3,6 mètres carrés. L’incidence environnementale du vol serait donc 5,5 fois plus élevée, sans compter les salons Oh parprivés, la construction des sièges haut de gamme, le supplément de nourriture et d’alcool à bord, etc. Malheureusement, le coût exorbitant du billet n’est pas utilisé pour pallier l’impact carbone.

Le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth de la Grande-Bretagne a d’ailleurs décidé, il y a une dizaine d’années, d’empêcher ses employés de voyager en première classe. Une solution suggérée par plusieurs mouvements environnementalistes serait aussi de taxer les émissions de carbone. L’Union européenne a signé un tel accord ce mois-ci, mais seuls les vols parcourant l’espace aérien européen sont touchés. Des solutions multilatérales s’imposent, mais sont difficiles à négocier et à mettre en oeuvre, notamment en raison des lobbies de l’aviation.

L’individu ou le système ?

Des discussions autour du flygskam, doublées du verre de sangria de trop à Noël, peuvent vite débouler sur un débat sur l’efficacité des actions individuelles pour sauver la planète. Est-ce que cesser de prendre l’avion ou devenir végane nous permettra d’éviter la catastrophe climatique ? Il s’agit d’un problème philosophique et pratique d’envergure, probablement le plus grand de notre époque. Selon les chiffres, l’effet des changements individuels est minime en comparaison à des changements effectués à l’échelon des gouvernements.

De plus, nous vivons dans un système économique qui nous pousse à travailler tellement que nos semaines de vacances arrivent comme la lumière au bout du tunnel de bullshit jobs. Mis à part ces quelques repas grapillés au détour d’un sapin de Noël, nous passons plus de temps dans les 9 à 5 qu’avec notre famille.

Je ne jugerai donc pas Gérald qui se donne un petit répit pour siroter une margarita. Se donner un peu de soins dans un monde qui nous pousse à l’individualisme et au travail constant est compréhensible… même si ça a une incidence sur l’environnement. Cela dit, je vais continuer de limiter mes vols par année, mais sans croire que je suis en train de sauver le monde.