Comment naissent et meurent les boisés urbains au Québec

La semaine dernière, des résidents de Québec ont eu la surprise de voir débarquer la machinerie et ont assisté, impuissants, à l’abattage de presque tous les arbres derrière chez eux. Un promoteur avait acquis un terrain à des fins de lotissement et, autorisation en poche, le moment était venu de détruire un milieu naturel. Les élus ont réagi, mais l’affaire n’est pas terminée. La réglementation en matière d’abattage massif d’arbres revient sur le tapis.

Je suis sensible à ce que vivent les résidents du quartier Les Saules, situé près du Parc technologique. Sensible pour deux raisons : d’abord, parce que les impacts de la destruction des milieux naturels sur la santé, physique et mentale, sont connus. En effet, la perte d’un lieu qui nous est cher cause de la solastalgie, que Glenn Albrecht définit comme « l’expérience existentielle d’un changement environnemental négatif, ressenti comme une agression contre notre sentiment d’appartenance à un lieu. Il s’agit d’un trouble chronique créé par un sentiment de détresse ou de désolation ».

J’y suis aussi sensible parce que c’est toujours la même histoire qui se joue dans les grandes villes du Québec. Je résumerai cette histoire et me permettrai, en conclusion, d’en tirer une leçon.

La naissance des boisés s’explique assez facilement. Elle vient du fait qu’une ville ne peut pas transformer son périmètre d’urbanisation d’un seul coup, une fois pour toutes. Elle le fera dans le temps, en fonction des contraintes et des possibilités. En cela, le développement se fait plus à coups de dés que par une planification intégrée. C’est ce développement, toujours irrégulier, qui crée les « boisés urbains ».

Il y a ainsi plusieurs raisons accidentelles qui expliquent pourquoi il y a encore ici ou là des secteurs « non déboisés » : des contraintes physiques rendent un site non constructible, des infrastructures sont absentes, un promoteur est en attente d’autorisation (ou de changement de zonage), les terrains font l’objet de spéculation financière, le plan d’urbanisme de la Ville n’est pas complété, etc. En règle générale, la présence des boisés n’est donc pas le résultat d’un aménagement durable du territoire qui tiendrait compte de leur valeur écologique, de l’appropriation citoyenne ou de leur rôle d’atténuation des effets de la crise climatique.

Vestiges forestiers isolés, des boisés se retrouvent ainsi aux quatre coins de la ville. Il s’agit de milieux naturels — et non d’espaces verts — auxquels se sont désormais attachés des résidents et qui servent d’attraits à d’autres personnes qui choisiront de s’établir à proximité. Avec le temps, les citoyens s’approprieront le dernier milieu naturel du quartier pour promener leur chien ou pratiquer l’ornithologie, la botanique, le bain de forêt ou la raquette. Par endroits, des citoyens entretiendront des sentiers. Ces lieux font le bonheur de la communauté et de la biodiversité !

Puis, immanquablement, après plusieurs années à profiter du chant des oiseaux, les citoyens apprendront que le joli boisé appartenait à un promoteur, à un sénateur, que la Ville projetait l’extension d’un quartier (résidentiel ou industriel) ou qu’un prolongement routier était dans les cartons. Les citoyens seront placés devant le fait accompli, du moins le plus souvent. C’est que l’équipe d’urbanisme était demeurée discrète jusqu’à ce qu’un avis de motion tombe au conseil municipal, qu’une autorisation soit accordée, que les médias soulèvent un coin du voile ou que la machinerie arrive.

Certains citoyens chercheront à défendre le boisé des griffes d’un développement aveugle aux besoins de la communauté. S’ils s’y prennent assez tôt, ils réussiront peut-être à sensibiliser des voisins, des élus, un député ou des groupes environnementaux, mais il est probable que cette cause entendue n’intéresse personne — du moins après le passage des médias. C’est ainsi que meurent les boisés urbains et que recule la biodiversité.

La petite histoire illustre que ce type de développement a des impacts négatifs chez les citoyens. Sans chercher à nourrir le cynisme, elle illustre que l’abattage massif d’arbres profite d’un problème d’accès à l’information et qu’il y a souvent un enjeu d’intérêt public derrière une affaire d’apparence privée. Or, demandons-nous : pourquoi en va-t-il toujours ainsi ? À mon avis, c’est un problème d’aménagement durable du territoire lié à un déficit démocratique. Plutôt que de réserver de vastes zones boisées afin de s’assurer que la canopée est répartie sur tout le territoire, d’offrir à ces zones une affectation de conservation ou de limiter les usages pour protéger le patrimoine naturel commun, on laisse le développement précéder les besoins de la communauté.

En conclusion, pourquoi ne pas en tirer une leçon pour l’avenir ? À l’occasion d’une consultation lancée par l’ancienne administration, j’avais demandé que la réglementation sur l’abattage massif d’arbres soit revue afin que la forêt urbaine soit reconnue comme un patrimoine naturel commun. Je proposais ceci : « Bien que chaque contexte d’abattage diffère, il faut reconnaître que les citoyens sont trop souvent placés devant le fait accompli […]. C’est pourquoi nous recommandons que soit ajoutée aux dispositions normatives l’obligation de rendre publique toute autorisation d’abattage d’arbres en propriété publique ou privée. »

Comme j’ai confiance en nos élus et que le moment est venu de revoir la réglementation, je me permets de réitérer ma proposition. S’il n’est pas simple de développer la ville sans abattre d’arbres, il doit être possible d’obtenir l’acceptabilité sociale nécessaire avant de le faire.