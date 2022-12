On ne lit jamais un livre par hasard. Voilà la pensée qui m’a tenu éveillé. Comme une étincelle devenant flamme dansante devant nos yeux lorsque nous allumons un feu, cette phrase qui passait en boucle dans mon esprit a complètement allumé mon imaginaire. Mon âme a pris feu comme par magie et ma tête s’est envolée, vagabondant dans le monde des rêves qu’est celui des livres, de l’histoire, des mots, de la vie quoi.

C’est en fouillant dans ma bibliothèque bien garnie, que je pensais avoir lue et relue maintes fois, que je suis tombé sur un livre caché. J’ai ouvert ce dernier, sobre, discret et sans trop d’étoffe, et, bam !, c’était exactement ce dont j’avais besoin pour pousser mes réflexions et continuer à grandir en tant que personne. Ce petit trésor enfoui au milieu des siens recelait tout ce dont j’avais besoin pour aller un peu plus loin, m’émerveiller davantage et même m’apaiser en cette période de nouveauté et d’apprentissages que représente la paternité.

Par ce geste simple de prendre un livre qui m’était inconnu m’est venue cette pensée omniprésente. Le hasard n’existe pas ! En tout cas, pas quand il s’agit d’un livre. Que l’on parle d’un bouquin prêté par un ami qui sait que cela va nous aider, d’une oeuvre que l’on cherche activement dans toutes les librairies du coin, ou bien, d’un mal-aimé écorché de la vie que l’on trouve dans une boîte à livres en plein milieu d’un parc, chaque ouvrage a sa raison d’être et notre rencontre avec ce dernier est une question de destinée.

Souvent, sans qu’on ne le sache, notre instinct, lui, sait quand notre regard se pose sur le bon, au moment où nos mains caressent la couverture et lorsque notre coeur bondit de joie à l’idée des merveilles que recèle ce petit dernier qui viendra nous faire perdre le fil du temps pour les jours à suivre. Nous avons le souffle qui s’accélère juste à imaginer les doux moments de détente à venir, les idées stimulantes qui viendront nous chambouler ou même les enivrantes heures tardives de lecture nous amenant parfois jusqu’à la lueur de l’aube sans que nous ayons vu le temps passer. Pour les initiés, rien ou presque ne peut remplacer ce sentiment de liberté, d’intimité et de connexion avec l’univers que représente la lecture.

Lire, c’est exister, c’est faire partie d’un tout bien plus grand, bien plus magique et bien plus interrelié que nous-mêmes. Se laisser porter par les mots, si complexes, si complets et si distingués de la langue française. C’est plonger tête première dans un monde où la seule limite est celle des confins de l’imaginaire débordant des écrivains passionnés, soit à peu près inexistante. Lire, c’est explorer l’infinité de connaissances, d’histoires, de rêves, de passion et d’amour que contient l’humanité.

Chaque moment à tourner les pages est pour moi une occasion, une inspiration et même parfois une sorte d’illumination qui permet aux mots de danser dans ma tête et de s’harmoniser pour former des textes que j’écris au rythme dicté par les émotions que me font vivre ces si chers livres. Les lettres forment des mots qui deviennent des pensées, des images, des sentiments et des idées dont je ressens le besoin de faire part.

C’est ce qui est à la base de tout récit, poème, chanson, roman : l’émotion. Une émotion tellement vibrante, débordante et vive que la vie nous amène à la mettre en mots pour la lancer dans l’univers infini de l’écriture. C’est pourquoi, quand le bon livre arrive au bon moment, parmi les millions de choses que nous pourrions lire à la place, je me dis que le hasard n’existe pas puisque chaque livre qui croise notre chemin a sa raison d’exister.