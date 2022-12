Les fruits de la COP15 profiteront plus au Nord qu’au Sud

La COP15 sur la diversité biologique est terminée, l’accord Kunming-Montréal est signé, et plusieurs scandent « mission accomplie ». À première vue, une entente d’une telle ambition et sa mesure phare, le fameux 30x30, sont des pas dans la bonne direction. Protéger 30 % de toutes les terres et mers du globe d’ici 2030 ? C’est du jamais vu. On souligne même le rôle central qui devra être joué par les peuples autochtones. Particulièrement dans les pays du Nord global, cela devrait ouvrir une fenêtre d’opportunité sans précédent pour la reconnaissance de leurs droits territoriaux et la création de nouvelles aires protégées dites autochtones. Toutefois, il s’agit d’un couteau à double tranchant, et derrière les projecteurs, l’accord fera aussi des perdants.

La mesure 30x30 aura des effets diamétralement opposés selon les différentes régions de la planète. Sous un régime autoritaire où la déforestation et la destruction de l’environnement sont monnaie courante, et où la société civile est muselée, la création d’aires protégées strictes pourrait rapidement se transformer en une vaste campagne d’accaparement des terres. C’est ce que dénoncent des organismes internationaux comme Survival International. Ceux-ci soulignent la relation de tout temps étroite entre conservation, colonialisme et non-respect des droits de la personne. En effet, dans l’histoire pas si lointaine, les cas abondent où l’expansion d’aires protégées dites coloniales a chassé les Autochtones et les communautés locales de leur territoire, parfois au prix de leur vie.

Et la tendance se poursuit. Des données compilées par Rights and Resources Initiative montrent que de 1990 à 2014, plus de 250 000 personnes dans 15 pays ont été déplacées par l’établissement ou la gestion d’aires protégées. Plus tôt cette année, par exemple, des milliers de Masaïs vivant dans l’aire de conservation du Ngorongoro en Tanzanie ont été expulsés de leur territoire historique. Dans la région du Mékong, en Asie du Sud-Est, où j’effectue mes recherches, il n’est pas rare qu’on gère les aires protégées dans une perspective civilisatrice et sans réelle consultation. Les impératifs de la conservation justifient la violence par des instances quasi militarisées, mettant ainsi en péril les vies et les moyens de subsistance des populations locales.

Plusieurs chercheurs de la région ont montré que les États autoritaires peuvent même détourner les aires protégées nouvellement créées. Par exemple, ceux-ci facilitent l’exploitation forestière du bois précieux sous le couvert de la conservation, permettant ce que certains ont appelé du timber laundering. Il arrive aussi que des pays s’autoproclament champions de la conservation après avoir augmenté d’un coup leurs surfaces protégées sur papier, sans que cela s’accompagne d’une réelle réforme. Participant à une forme d’écoblanchiment, les gouvernements redorent leur bilan et regagnent ainsi le soutien des institutions financières internationales, des grandes fondations et des grandes ONG de conservation.

L’idée de fixer des cibles pour la couverture des aires protégées terrestres n’est pas nouvelle ; depuis le début des années 1980, nous les avons vues passer de 10 % en 1982, à 17 % en 2020, et à 30 % (terrestres et marines) d’ici 2030. Mais à quoi sert la course aux cibles de protection, si elles font fi de ce qui les rend caduques ? Ne risque-t-on pas de déchanter face au 30x30 pour la biodiversité, comme on déchante face à l’objectif climatique de ne pas augmenter la température globale de plus de 1,5 °C ?

Au-delà des soi-disant garanties contenues dans l’accord, il faut douter des solutions mur à mur et s’interroger sur les intentions politiques qui peuvent s’y dissimuler. Au-delà du simple 30x30, il aurait été encore plus ambitieux d’y fixer des cibles en matière d’aires protégées autochtones ou communautaires, cogérées par les peuples et les communautés locales. C’est ainsi que ce serait exprimé une véritable justice entre les intérêts du Nord et du Sud pour la biodiversité.

La signature de l’accord Kunming-Montréal est un premier pas encourageant. Dans son financement et sa mise en oeuvre, gardons toutefois en tête deux questions : qui fixe les règles du jeu de la conservation et de la restauration ? Et qui risque d’en être les perdants ?