Ce que dicte la logique du paysage pour le troisième lien

« C’était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres, plutôt que riches n’importe où ailleurs. » — Guy Debord

Un des grands bâtisseurs du Québec moderne, politicien illustre, intéressé par un aménagement sensé des villes, inspiré par le cinéma, aurait affirmé être « farouchement opposé à la peine de mort… sauf contre les architectes ». C’est bien dit. Mais cette confidence de Jacques Parizeau au journaliste Jean-François Nadeau ne change rien au fait que les architectes ne sont pas responsables de la commande.

Tandis qu’à Lévis, on attend impatiemment le troisième lien, à Québec, on s’interroge. À ne pas s’y méprendre, le troisième lien est d’abord et avant tout un lien autoroutier. Il glisse « sous les centres-villes » en reliant des autoroutes (20 rive sud, 40 rive nord). On « boucle la boucle » des autoroutes en « périphérique », les centres-villes demeurent secondaires. La commande est éminemment politique, c’est dit et honnêtement avoué : la technique et la croissance économique prévalent pour des raisons de sécurité, de rapidité, de compétitivité et de promesses de richesses à venir. Qu’en est-il de l’aménagement des villes ? Un tunnel ne vient jamais seul.

Les richesses d’un peuple ne se mesurent pas à la hauteur de ses édifices ou à l’efficacité de ses autoroutes. La culture, c’est aussi de déterminer collectivement la façon d’habiter le territoire, d’en moduler le paysage naturel et construit. Vivre à Québec, c’est déjà être riche.

Logique du paysage

« Lorsqu’on n’a pas de montagne, on en construit une. » Cette phrase, juxtaposée à une image de la ville de Chicago, est inscrite en toutes lettres dans le journal papier que je tiens alors entre les mains, autobus 51, en route vers le travail, au coeur même de Chicago, ville des architectes. La cité est construite en terrain plat, paysage typique du Midwest américain. La construction d’une « montagne », d’une ville densifiée, prend alors tout son sens.

À Chicago, au sol ou en avion, à distance, l’attention se porte sur la concentration de gratte-ciel posés devant le lac Michigan. Au centre de la ville, c’est l’architecture qui capte l’attention, qui fascine. La ville est construite sur la plaine, en paysage plat, en bordure d’une véritable mer intérieure. À l’est, la ville longe une vaste étendue d’eau et les rues deviennent, une à une, des jetées élancées qui dirigent le regard vers des fins de rues dégagées, cadrées et inondées de ciel bleu. Effet du paysage construit et naturel. Les rues, tout autant que les édifices, s’ouvrent et pointent vers le ciel. Nous sommes à Chicago.

À Montréal, on constate qu’une « autre montagne », une masse de gratte-ciel, est venue s’accoler au mont Royal. La ville se déploie en une multitude d’avenues convergeant vers les forêts ascendantes de la montagne. On obtient ainsi une « tranche » de montagne pour chaque rue qui y converge : « une tranche de gâteau ». La ville, saturée de piétons, borde et encercle la montagne. Nous sommes à Montréal.

À Québec, promontoire exceptionnel, la « montagne » est sous nos pieds. Nous vivons en hauteur, du cap Diamant jusqu’à Cap-Rouge. La ville s’étale et couvre tout le rocher, jusqu’à déborder en vallée, sans démarcation démesurée ou irrécupérable entre ville et nature. Les percées visuelles vers le ciel abondent et les falaises du roc forment des « coulées vertes continues » de plusieurs kilomètres. Chicago ou Montréal, rien à envier. Reste donc à cerner les contours d’une ville en devenir, tandis qu’il est encore temps. Ainsi, nous serons véritablement à Québec, en symbiose avec la nature.

Une seule solution

La ville de Québec, de par sa position élevée et ses falaises boisées, bordée au sud par le fleuve, au nord par la vallée et les montagnes, et devant par le bassin Saint-Laurent, étendue d’eau entre le cap Diamant et l’île d’Orléans, étale d’eau, temps d’arrêt d’un grand fleuve ramenant les eaux à la mer, est logée dans un des sites les plus majestueux d’Amérique. Les richesses sont là, précisément, et la ville, jusqu’à présent, a su les respecter.

Le troisième lien est autoroutier. Démonstration : en privilégiant des branchements aux autoroutes périphériques (20 et 40), on connecte les centres-villes « par l’extérieur » et en éloignement du fleuve, ce que ne fait pas un pont, qui se rattache directement aux rives, au plus court. Le trajet du tunnel implique de sortir et de s’éloigner de chaque centre-ville, à des kilomètres du fleuve, d’entrer dans le tunnel, de refaire une partie du trajet déjà parcouru, mais cette fois-ci sous terre (en repassant sous le centre-ville), de franchir le fleuve (1 km) et de ressortir de l’autre côté, quelques kilomètres plus loin, dans la même logique de rabattement (centre-ville à centre-ville).

Le choix d’un tunnel, en sous-fluvial, est évidemment la seule solution applicable dans ce paysage millénaire, rien d’autre (hormis du transport de marchandises en fluvial, cabotage plus à l’est, etc.). Adapter et tempérer le troisième lien à l’échelle de la ville et aux besoins de mobilité entre les centres-villes est souhaitable. Il faudrait y arriver en cernant les contours du développement immobilier à venir (hauteurs limitées et positionnements loin des pentes).

En conclusion : « L’amour ce n’est pas quelque chose, c’est quelque part », a écrit Réjean Ducharme dans Le nez qui voque. Et ce quelque part est à Québec. Alors, s’il vous plaît, ne guillotinez pas les architectes.