Sur le radar des priorités politiques canadiennes

Avec du temps et des ressources limitées, le leadership implique une série de choix stratégiques. Sous la pluie de défis complexes qui s’abat sur le Canada — environnement géopolitique de plus en plus précaire, changements climatiques, pénuries de main-d’oeuvre — comment les gouvernements établissent-ils leurs priorités ?

Afin de leur prêter main-forte, l’Institut de recherche en politiques publiques a marqué son 50e anniversaire en demandant à neuf écoles de politique et d’administration publiques quelle question émergente devrait être sur le radar des décideurs. Nos discussions ont identifié plusieurs constantes.

Érosion de la confiance du public et clivages grandissants

On entend souvent parler de polarisation, mais les Canadiens ne sont pas divisés en deux camps distincts. Il y a plutôt des tensions sur des questions précises et une méfiance croissante envers les gouvernements et les institutions.

Ces clivages ne s’observent pas seulement dans le Convoi de la liberté, mais aussi chez ceux qui s’estiment hors de portée des lieux de pouvoir et des opportunités, comme les personnes racisées ou les Autochtones, qui font face au racisme systémique dans l’accès à l’emploi, aux soins de santé et à de meilleurs salaires.

Il peut aussi s’agir de rancoeurs régionales. Les données recueillies par l’IRPP montrent par exemple que les Québécois ont l’impression que le reste du pays les regarde de haut. L’indice de ressentiment établi avec les données de notre sondage leur donne raison : les habitants de la Saskatchewan et de l’Alberta estiment qu’ils contribuent plus que leur juste part à la fédération et que le Québec n’en fait pas assez.

Politique climatique résiliente et cohérente

Nous avons tenu des discussions sur la résilience face aux tempêtes, aux incendies, aux canicules et autres calamités. Les gouvernements doivent investir en pensant au long terme.

Mais plusieurs ont souligné l’absence d’un plan cohérent pour atteindre des émissions nettes nulles qui reconnaîtrait les différences entre les régions et qui intégrerait plusieurs points de vue.

« Le Canada a des objectifs de réduction des émissions, mais ce que nous n’avons pas, ce sont les politiques techno-économiques qui vont nous aider à atteindre ces objectifs », a souligné Maggie Hanna, présidente de Common Ground Energy.

Crise du logement

Lors du panel à l’Université Dalhousie sur les défis liés au logement en Nouvelle-Écosse, nous avons entendu des histoires stupéfiantes.

Lisa Ryan, directrice générale de la South Shore Open Doors Association, a déclaré que son organisation avait enregistré 167 personnes sans abri dans le comté de Lunenburg en septembre 2022, dont 63 enfants. Bien des gens se rendent donc à Halifax à la recherche d’un logement, mais se retrouvent à attendre longtemps pour trouver en plus de subir la discrimination des propriétaires.

Le logement est un enjeu politique crucial : les dommages sur la santé et sur les perspectives économiques peuvent s’installer pour des générations et l’impossibilité pour les entreprises de loger les travailleurs a un impact sur la croissance.

Défis dans la fédération

La pandémie a beaucoup contribué à rapprocher les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones. Ils ont été en mesure d’agir rapidement et de forger de nouvelles relations. Ils ont également fait preuve de créativité avec le déploiement rapide des soins de santé à distance.

Mais il faut reconnaître les faiblesses de la fédération : programmes et règlements qui se chevauchent, accès inégal à la technologie et canaux de communication inefficaces. Alors que le pays s’efforce de créer un réseau électrique est-ouest, de résoudre les problèmes de main-d’oeuvre et de chaîne d’approvisionnement, et de réformer ses relations avec les Autochtones, il faut prêter attention à la santé et à la mécanique des relations intergouvernementales.

Les gouvernements devront éviter les raccourcis réglementaires qui laissent souvent de côté la transparence, la cohérence et le respect des droits des Autochtones.

« La collaboration et la communication avec les communautés autochtones nécessiteront une compréhension plus approfondie des systèmes de gouvernance, notamment grâce aux femmes, aux jeunes et aux aînés, nos gardiens du savoir, dont nous commençons à reconnaître le rôle. Ces rôles nous ont été retirés, sans notre consentement », a déclaré Danette Starblanket de la Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy.

En parcourant le pays, on constate à quel point les défis se recoupent. La résilience climatique est intimement liée au logement, car les plus pauvres seront les plus exposés au risque de déplacement. La méfiance à l’égard des institutions s’accroît quand les structures de gouvernance lésinent sur la diversité de points de vue et la transparence. Un sous-investissement dans les gens et les technologies sur la voie de la réduction nette à zéro affectera notre capacité à financer certains pans de notre filet social.

Ce qui est également apparu très clairement dans nos conversations, c’est la volonté des gens de partout au pays de faire front commun face à ces défis.

Mais qui rassemblera les Canadiens autour de ces questions difficiles ? Nous avons besoin d’une bonne gouvernance et d’un leadership fort. Les mécanismes dont disposent les différents ordres de gouvernement pour communiquer entre eux, avec les experts et avec le public doivent être améliorés si nous voulons résoudre une myriade d’autres problèmes de politiques publiques. Il faut des dirigeants qui ont une vue d’ensemble de la façon dont les différents systèmes s’imbriquent et qui sont prêts à faire le travail de coulisses peu prestigieux qui nous permettra de relever les prochains défis qui apparaîtront sur le radar.