Protéger les milliers de fillettes de Granby

Chaque fois qu’on parle du drame de « la fillette de Granby », mon corps se tend, mes muscles se raidissent. Toute personne qui a travaillé dans le domaine vous le dira : son dossier n’avait rien de particulier. Il y en a des milliers au Québec, des fillettes de Granby. Aujourd’hui, maintenant, sous vos yeux. Et vous refusez encore de les voir, comme vous refusez de voir leurs familles, de peur de vous y reconnaître. On ne peut pas vraiment penser à ces enfants parce qu’on est incapables de penser l’enfance sans la romancer, l’épurer, la dénaturer. Parce qu’on est incapables de penser notre propre enfance.

Quand j’essaie d’en parler avec des connaissances politisées, j’ai toujours l’impression que la protection de la jeunesse n’est pas vue comme un enjeu politique réel. S’il y a un problème, c’est la Direction de la protection de la jeunesse. L’institution est la source du mal. Mes amis de gauche rejettent du revers de la main le système, le condamnent. Je comprends ce réflexe.

Des Idées en revues Chaque mardi, Le Devoir offre un espace aux artisans d’un périodique. Cette semaine, nous vous proposons une version abrégée d’un texte paru dans la revue Liberté, décembre 2022, no 337.

L’État ne sait pas faire dans la dentelle ni dans le relationnel. Il débarque avec ses gros sabots, cible ceux qui ne lui ressemblent pas, celles qui n’ont pas fait d’études, ceux qui en arrachent déjà. Il arrive avec son appareil bureaucratique étouffant et brasse les gens comme des cartes. L’État doit prendre des décisions, il ne peut pas supporter l’ambiguïté, les nuances. Ses représentants en souffrent d’ailleurs aussi, écrasés par la responsabilité de faire des choix, de décider ce qui est insupportable et ce qui doit être fait devant l’insupportable.

Le système de protection de la jeunesse est une institution comme les autres : quand il fonde sa réponse sur un mauvais diagnostic de la réalité, il peut créer de la souffrance au lieu de la soulager. La DPJ en fait toujours trop ou pas assez. En se concentrant sur l’institution, on perd de vue le phénomène auquel elle tente de répondre. Je suis heurtée par l’aveuglement dans lequel on s’enfouit quand on ne fait que critiquer la réponse sociale à la maltraitance des enfants. À en croire les discours ambiants, il suffirait presque d’éliminer l’institution pour éliminer le problème. La réalité, pourtant, c’est que l’insupportable existe. Et son seuil varie selon les particularités de chaque individu. Je crois profondément qu’on a une responsabilité collective face à l’insupportable, et qu’on doit apprendre à agir collectivement avec plus d’humilité.

Je crois que notre incapacité à penser l’enfance repose sur trois raisons principales. D’abord, parce que nos loyautés et terreurs invisibles d’enfance nous travaillent toujours et qu’on préfère généralement faire comme si elles n’existaient pas. On ne peut pas penser notre début, comme on ne peut pas penser notre fin. Ensuite, parce que l’enfance représente, au fond, notre plus grande peur : tomber dans un état de dépendance quasi totale, animés principalement par nos émotions et notre désir de vivre, sans la capacité de raisonner pour nous distancier du ressenti, des pulsions et de l’imaginaire. Mais, enfin, on a aussi du mal à penser l’enfance, parce que « les enfants », socialement, culturellement, c’est une affaire de femmes. Les femmes et les enfants : un bloc. Ils ont en commun la sentimentalité, le domestique, les pleurs, les choses basses, la faiblesse, la sphère privée et donc cachée.

Pour apporter une réponse à la maltraitance des enfants, il faut reconnaître qu’il s’agit d’un problème éminemment humain, qui prend sa source dans une vulnérabilité que l’on a en commun. Cela demande aussi de reconnaître que l’être humain est imprévisible, et qu’on ne fera toujours que de la gestion de risques. Nous aimons bien, à gauche, les explications structurelles et systémiques.

En parallèle, cependant, dans les dernières décennies, il me semble qu’on a abandonné le projet d’inventer un modèle de services publics plus humain, en mettant plutôt notre énergie dans la critique du contrôle social de l’État, des effets punitifs des règles qu’il impose, des normes problématiques qu’il reconduit. Cette posture, dans une tension constante, nous enferme dans une logique binaire qui distingue, d’une part, l’individu, son espace de liberté et son droit à la vie privée, et, de l’autre, l’État qui tantôt étouffe cet individu, tantôt faillit à la tâche de le soutenir.

Cette binarité nous mène trop souvent à détourner le regard d’une souffrance concrète, qui génère une responsabilité sociale. L’enfant maltraité n’a non seulement pas les moyens de se comprendre comme faisant partie d’un phénomène plus large, mais il n’a souvent même pas les moyens de se comprendre lui-même comme individu souffrant. La question de la protection de la jeunesse s’assortit d’un impératif d’agir, là, maintenant : les enfants, pour qui le temps passe plus lentement que pour les adultes, ne peuvent pas attendre la révolution. Le défi est de conjuguer la nécessaire approche curative et la prévention, dans laquelle l’individualisation des problèmes de maltraitance ne sera jamais une solution.

Des commentaires ou des suggestions pour Des Idées en revues ?

Écrivez à rdutrisac@ledevoir.com.