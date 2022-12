Discrimination et racisme systémiques, ou l’art de tourner en rond

Le 3 décembre dernier, l’organisme Femmes autochtones du Québec tenait un grand rassemblement devant l’Assemblée nationale, réclamant au Gouvernement du Québec qu’il reconnaisse l’existence du racisme et de la discrimination systémiques au Québec à l’égard des Autochtones, et plus particulièrement des femmes autochtones. À cette occasion, l’organisme invitait la population à signer une pétition en ligne sur le site de l’Assemblée nationale afin d’appuyer cette démarche. Soulignons que cette manifestation faisait suite au dépôt d’un rapport de recherche troublant et bien documenté sur de nombreux cas de stérilisations imposées aux femmes des Premières Nations et inuites au Québec.

Avouons que l’interminable débat actuel sur l’existence ou non du racisme systémique au Québec a pris une tournure désolante. On tourne en rond. Or, la question n’est pas de savoir s’il s’agit d’une réalité qui existe vraiment, mais plutôt en quoi ces notions de discrimination systémique et de racisme systémique peuvent nous être utiles.

Abordons dans un premier temps le concept de discrimination systémique. Il a été largement utilisé au Québec et ailleurs au Canada à partir des années 1980. Il n’a rien à voir avec ce que l’on pourrait considérer comme une discrimination systématique délibérée issue des plus hauts niveaux des organisations ou des institutions de notre société. Le concept juridique de discrimination systémique est utile précisément parce qu’au lieu de s’attarder aux auteurs des agissements et aux strictes relations interpersonnelles, on se concentre plutôt sur ce qui est à la source des inégalités au sein même des structures de notre société.

C’est ainsi que, dans le jargon des droits de la personne, on distingue généralement trois formes de discrimination : celle dite directe, la discrimination indirecte et la discrimination systémique. Ces concepts n’ont rien de nouveau. En ce qui concerne la discrimination systémique, les tribunaux l’ont définie de la façon suivante : « […] comme la somme d’effets d’exclusion disproportionnés qui résultent de l’effet conjugué d’attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres des groupes visés par l’interdiction de discrimination. » (CDPDJ c. Gaz métropolitain inc. 2008)

La discrimination systémique n’est pas un système organisé. Elle est insidieuse, car elle se cache dans un ensemble de règles, de procédures et de lois en apparence neutre, mais qui génèrent des effets d’exclusion et de traitement défavorable, portant ainsi atteinte au droit à l’égalité.

Dans un rapport rendu public en 2020 en marge d’une consultation qu’elle a effectuée au sujet du profilage racial, la CDPDJ faisait la mise en garde suivante : « Le fait de dresser le constat de la discrimination et du racisme systémique au Québec ne signifie pas que les personnes et la société dans son ensemble sont “systématiquement” racistes. Bien souvent héritées du passé, les différentes manifestations du racisme et de la discrimination systémique, qu’elles soient conscientes ou inconscientes, sont le fruit de lois, de règlements, de politiques, de pratiques, de processus décisionnels, de manières de faire et de décisions. Reconnaître le caractère systémique du racisme et de la discrimination, c’est reconnaître l’existence des obstacles structurels persistants qui nuisent à la participation et à l’inclusion de tous. En ce sens, il convient de ne pas les réduire à quelques actes individuels et isolés. » (Pedneault et Triki-Yamani 2020)

Quant à la notion de racisme systémique, largement galvaudée dans le débat public actuel, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse suggère les éléments de définition suivante : « En somme, on comprend le racisme systémique comme un phénomène qui tire son origine de rapports de pouvoirs inégalitaires historiques ayant façonné à divers degrés la société, ses institutions (normes et pratiques), ses représentations, ainsi que les relations sociales et pratiques individuelles qui y prennent place, contribuant ainsi à la reproduction dans le temps des inégalités racistes et la persistance des dénis de droit en découlant. »

Le racisme systémique désigne un rapport social inégalitaire constitué de dynamiques d’infériorisation, de subordination et d’exclusion issues de l’organisation sociale qui imposent aux groupes racisés, notamment aux communautés noires et aux peuples autochtones, un cumul de désavantages dans différentes sphères de leur existence : éducation, travail, logement, santé, sécurité publique, système de justice, etc. (CDPDJ 2021)

Enfin, limiter la réalité de la discrimination et du racisme à une série de rapports interpersonnels ou à des écarts de comportements est une vision réductrice qui n’a plus sa raison d’être au Québec. Les concepts de discrimination systémique et de racisme systémique nous permettent d’aller plus loin dans la compréhension du phénomène et dans la recherche de solutions appropriées.