Le 12 décembre dernier, lors de la séance publique du conseil d’administration du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), il a été affirmé qu’« […] il faut se passer de [ce] petit hôpital communautaire qui ne pourrait jamais offrir tous les services, il faut vraiment le voir comme un complément dans la mission tertiaire et quaternaire du CUSM […] ».

Au contraire, le CUSM a besoin de sauvegarder cet hôpital communautaire francophone pour soigner une population de proximité. L’hôpital de Lachine doit servir la population, pas le CUSM !

L’hôpital est composé majoritairement de médecins de famille qui offrent des services de qualité. Selon le magazine Newsweek, l’hôpital de Lachine était considéré, en 2021, comme le 20e des 1200 meilleurs hôpitaux canadiens en 2021.

Rappelons que le plan clinique de l’hôpital, déjà amorcé, implique une rénovation de 220 millions de dollars. Cet argent est destiné à un hôpital communautaire et donc à tous les services qui y sont rattachés, y compris une urgence avec ambulances et une unité de soins intensifs.

Selon le plan clinique, et ce qui est écrit sur le site Web actuel, « l’hôpital de Lachine a une mission d’hôpital communautaire ».

Le 7 juin 2007, l’Assemblée nationale a adopté une résolution à l’unanimité soulignant le statut unique de l’hôpital de Lachine dans l’ouest de l’île de Montréal, « en particulier pour les francophones », en y maintenant « des services hospitaliers et spécialisés ».

L’hôpital de Lachine est un hôpital communautaire fondé en 1913 par les Soeurs de la Providence pour soigner les femmes, les enfants, les personnes défavorisées socialement et financièrement, les personnes handicapées, les malades mentaux, les autochtones et les Canadiens français non pris en charge dans leurs communautés locales.

C’est une déception complète que de vouloir changer la mission de l’hôpital au dernier moment ! L’hôpital de Lachine ne doit plus être une ressource de réserve réduite à une source d’approvisionnement de travailleurs de la santé pour répondre aux besoins du grand centre universitaire dont il dépend.

Le Dr Alan Sager, expert mondial dans le domaine des hôpitaux communautaires, a affirmé qu’« après la fermeture d’un hôpital, 30 % des patients cessent carrément de se faire soigner, souvent parce qu’ils sont loin du nouveau point de service ». Il a aussi démontré que les hôpitaux communautaires offrent des services plus efficaces et à un coût moindre par comparaison avec les hôpitaux universitaires.

Lors d’une communication sur l’hôpital de Lachine, le Dr Sager a affirmé qu’« en tant qu’hôpital communautaire de grande qualité, Lachine est l’un des fondements de l’accès aux soins prodigués par des médecins d’ici au service des patients d’ici. Avec d’autres hôpitaux communautaires, Lachine est essentiel au maintien de soins de santé abordables pour tous les citoyens du Québec. »

Il est important que l’hôpital de Lachine réouvre le plus rapidement son unité des soins intensifs et de services ambulanciers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour la sécurité et le bien-être de la population vivant à proximité. La fermeture de ses services ambulanciers entraîne des déplacements plus longs et des temps d’attente allongés dans les hôpitaux voisins. Cela signifie qu’un patient pourrait être plus malade au moment où il est admis dans un autre hôpital. Certains pourraient même renoncer à se déplacer, au premier chef les personnes âgées, les femmes et les personnes défavorisées, que ces éléments sont plus susceptibles de décourager.

Réduire les services offerts par cet hôpital communautaire ne fera que réduire l’accessibilité de la population desservie aux soins de santé et risque d’entraîner une augmentation de morbidité et de mortalité chez cette clientèle.

Monsieur le ministre de la Santé, Christian Dubé, monsieur le premier ministre, François Legault, nous vous demandons, au nom des francophones de l’ouest de l’île, et plus largement pour le bien-être de toute la population québécoise, de garder l’hôpital de Lachine tel qu’il est, soit comme un hôpital communautaire doté de tous les services attendus en pareil cas, y compris des soins intensifs et un service d’ambulances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme cela est prévu dans la résolution de l’Assemblée nationale.

Ne laissez pas tomber l’hôpital de Lachine, laissez-lui son statut d’hôpital communautaire pour la santé, le bien-être et la survie de la population.