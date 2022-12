Quelle place devraient occuper les idéologies en journalisme ?

À une époque où les technologies numériques contribuent à redéfinir notre rapport au savoir et à la connaissance, le débat récemment ravivé sur la neutralité journalistique soulève une question importante, soit celle de la relation entre l’objectivité et la confiance. À ce propos, la recherche en communication tend à confirmer qu’un positionnement neutre favorise la confiance du public, mais avec certaines nuances.

Par exemple, une enquête de Langlois, Proulx & Sauvageau (2020) révèle que, malgré un penchant déclaré pour les reportages objectifs, plusieurs Québécois déclarent placer leur foi en des journalistes qui font régulièrement état d’un certain degré de subjectivité, notamment des animateurs d’émissions d’information (ex. : Mario Dumont ou Paul Arcand), ou des chroniqueurs comme Patrick Lagacé ou Richard Martineau. Dans un climat où la confiance envers les institutions continue à se fragiliser, ces résultats invitent à s’interroger une nouvelle fois sur la place que devraient occuper les idéologies en journalisme.

Pour mieux saisir l’importance du débat actuel sur l’objectivité, il est utile de le replacer dans le contexte de la « crise » de confiance envers les institutions et anciennes figures d’autorité. En plus d’être liée à différentes dynamiques sociales, cette crise peut également être attribuée aux nouvelles technologies de l’information, qui privent les experts des savoirs auparavant exclusifs sur lesquels était basée une bonne partie de la confiance placée en eux.

Avant Internet, une part non négligeable de la confiance accordée par exemple à un médecin, reposait sur des connaissances spécifiques acquises sur la maladie, un savoir qui ne pouvait être remis en doute par le patient qu’au prix de recherches laborieuses. Cette donnée a néanmoins changé avec la popularisation du web, qui permet désormais à chacun d’accéder en quelques clics à des explications contradictoires sur n’importe quel symptôme, semant ainsi le doute et la confusion.

Il en va de même pour les contenus journalistiques, qui subissent aujourd’hui une concurrence inégalée. En retirant l’accès prioritaire à l’information des mains des professionnels, les médias numériques les ont en somme dépouillés d’une partie de leur légitimité. Au demeurant, ces mêmes technologies ont permis de dévoiler les nombreuses failles des systèmes. Or, la confiance fonctionne d’une telle manière que quelques mauvais exemples peuvent jeter le discrédit sur toute une institution.

En conséquence, le citoyen est maintenant confronté malgré lui au besoin fréquent de se livrer à un exercice d’évaluation avant de décider où placer sa confiance, ce qui, faut-il le préciser, est extrêmement exigeant. Pour diminuer la complexité, certains vont choisir de s’en remettre à des individus qu’ils pensent connaître, ce qui pourrait par ailleurs expliquer l’ascension rapide de célébrités à des postes d’autorités auparavant occupés par des experts.

Cette réalité crée pour les institutions un besoin de fournir plus de renseignements sur eux-mêmes, d’une part pour aider les publics à les évaluer et, d’autre part, pour redémontrer constamment leur crédibilité, l’idée étant qu’à l’ère du web, il ne suffit pas toujours d’être digne de confiance pour se voir reconnaître une autorité. C’est dans ce contexte que s’inscrit le plaidoyer pour une plus grande transparence de la presse au sujet de ses inévitables biais idéologiques.

Ici, il n’est nullement question d’encourager les médias à adopter un positionnement engagé, au contraire. Dans un environnement médiatique qui échappe à tout contrôle, l’impartialité du journaliste n’est plus simplement une norme, mais devient un facteur important de différenciation. Néanmoins, se poser en observateur neutre n’a jamais empêché quiconque d’avoir des opinions et n’implique pas forcément de taire celles-ci.

En fait, à notre époque, toute démarche qui vise à dissimuler des informations sur une personne ou une institution, incluant ses valeurs, sentiments, intérêts et convictions, a le potentiel de créer de la défiance, souvent même beaucoup plus que les informations en elles-mêmes. En revanche, nommer explicitement ses éventuels biais peut aider à neutraliser la critique.

Si on en croit les règles de la qualité communicationnelle, le simple fait d’annoncer par exemple qu’un article s’inscrit dans un contexte idéologique « pro-démocratie » ou que la majorité des rédacteurs d’une salle de nouvelle sont personnellement « pro-environnement », pourrait avoir un effet positif sur la confiance du public, surtout si cette annonce s’accompagne d’une volonté déclarée de redoubler d’efforts pour ne pas laisser ces valeurs influencer la couverture de l’actualité.

Bien sûr, de telles mesures sont contraires à des pratiques profondément ancrées, ce qui explique qu’elles sont souvent rejetées avant même d’être sérieusement considérées. Mais remettre en cause les idées reçues fait également partie de l’ADN des journalistes, ce qui laisse envisager que la réflexion sur ce sujet pourrait encore évoluer.