Le difficile exercice de renouer avec la Chine

Le gouvernement Trudeau vient enfin de publier sa stratégie pour la région indo-pacifique. La montée de la Chine et l’affrontement qui enfle entre Pékin et Washington ont forcé Ottawa à définir sa relation avec cet espace géographique déjà devenu le centre du monde. Le Canada est la dernière puissance d’importance à publier un tel document. Or, il est intéressant de prendre connaissance des énoncés de stratégie et des discours de nos alliés sur ce thème pour comprendre comment face à la Chine, en particulier, la stratégie canadienne tente une synthèse entre les positions agressives des États-Unis et celles plus nuancées de l’Europe et même de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cette voie médiane permettra-t-elle à Ottawa de renouer avec Pékin ? Rien n’est moins certain.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a pris un soin particulier à la rédaction de cette stratégie. La première version a été renvoyée aux fonctionnaires parce qu’elle n’intégrait pas la Chine. En effet, pourquoi parler de l’Indo-Pacifique si on garde le silence sur la puissance dominante de cette région ? Le nouveau document couvre les questions géopolitiques, militaires, économiques et sociales et, sur la Chine, est à l’image de ce que la ministre veut projeter : un esprit engagé dans la recherche du dialogue. En même temps, on sent bien à sa lecture que le texte révèle les tensions entre différents lieux de pouvoir, à Ottawa comme à Washington, avec lesquelles la ministre a dû composer.

Dès les premières pages du document, la Chine est pointée du doigt. Elle est qualifiée de puissance « perturbatrice ». Elle ferait preuve d’« arrogance » envers les décisions de l’ONU, de « mépris » envers les règles et les normes internationales, et s’ingérerait dans les affaires intérieures d’autres pays en utilisant des mesures coercitives en plus de violer les droits de la personne sur son propre territoire.

Si cette partie de la stratégie est en phase avec la rhétorique américaine, le bureau de la ministre s’est gardé d’en reprendre les éléments les plus durs. La Chine n’est jamais qualifiée de « menace » ou d’« adversaire » comme on peut le lire dans la littérature officielle américaine. Dans la section dévolue aux aspects économiques, le concept isolationniste de « friendshoring », avancé par les Américains, et si cher à la vice-première ministre Chrystia Freeland, est absent.

Ce concept consiste en l’établissement de chaînes d’approvisionnement fortifiées qui reposent sur des alliés partageant les mêmes valeurs. Bref, il préconise d’ériger une forteresse entre « Nous », les démocraties, et « Eux », les régimes autoritaires. Visiblement, Mélanie Joly refuse de s’engager sur ce terrain, un tel scénario semblant inconcevable lorsque l’on sait qu’environ 140 pays sur les 193 membres de l’ONU, dont tous les pays asiatiques, ont pour premier partenaire commercial la Chine.

La ministre rejoint en cela tous nos alliés, sauf les Américains. Lors d’une entrevue publiée en octobre, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a rappelé que la coopération, et non l’affrontement, était au coeur de la relation entre l’Europe et la Chine. La solution ne consiste pas « à élever des murs autour de nous, parce qu’il n’y aura jamais de murs assez hauts pour nous protéger, a-t-il dit. J’ai toujours combattu l’idée de l’Europe forteresse et la vision eurocentrique du monde. Nous devons donc vivre et nous engager avec le monde tel qu’il est et non comme nous voudrions qu’il soit. »

Même son de cloche en Nouvelle-Zélande, où la première ministre, Jacinda Ardern, a été tout aussi claire. Elle a récemment vanté les bénéfices de l’accord de libre-échange entre son pays et la Chine et averti Washington et Pékin qu’il « serait erroné de positionner les États du Pacifique de manière qu’ils doivent choisir leur camp ».

Et que dire du revirement du premier ministre britannique, Rishi Sunak ? L’été dernier, en pleine campagne pour succéder à Boris Johnson, il avait qualifié la Chine de « plus grande menace pour la sécurité » du monde et de son pays. Devenu premier ministre, il a adouci le ton. Au sommet du G20, il a appelé à une « relation franche et constructive » avec Pékin, et, quelques semaines plus tard, lors d’un discours de politique étrangère, il a mis l’accent sur « la diplomatie et l’engagement ». De l’avis des observateurs britanniques, Sunak ne veut pas d’un monde divisé en deux camps rivaux qui interagiraient peu l’un avec l’autre.

Si la stratégie du gouvernement canadien envers l’Indo-Pacifique a comme objectif de penser l’entrée à la fois inévitable et délicate dans cet espace, aidera-t-elle pour autant le Canada à réchauffer ses relations avec la Chine ? C’est possible, mais nous tirons de l’arrière. Au sommet du G20, le président Biden a rencontré pendant trois heures son homologue chinois. Le secrétaire d’État Antony Blinken sera à Pékin le mois prochain, suivi du président Macron. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le président du Conseil européen, Charles Michel, y étaient il y a quelques semaines. Les Australiens et les Chinois ont renoué le dialogue. Justin Trudeau, lui, a eu droit à une humiliante rencontre de quelques minutes avec le leader chinois, et sa stratégie pour l’Indo-Pacifique a été mal accueillie à Pékin.

Pourquoi les deux pays n’arrivent-ils pas à surmonter leurs différends ? Une partie de la réponse se trouve sans doute dans le ton et la manière dont ils envisagent leurs relations. La stratégie canadienne ouvre une perspective afin de renouer, mais les déclarations contradictoires de certains ministres sur la Chine brouillent le message. Il serait temps, pour le premier ministre, de trancher une fois pour toutes entre la vision de Freeland et celle de Joly.