Verdir les villes pour la biodiversité

Lorsque les gouvernements discutent des mesures à prendre pour lutter contre la perte dramatique de la biodiversité à la COP15, la protection des grandes zones terrestres et marines et les pratiques durables en matière de foresterie, de pêche et d’agriculture sont au coeur des discussions.

Cependant, les causes sous-jacentes de la perte de la biodiversité résident en grande partie dans nos modes actuels de production et de consommation et dans la surexploitation de la nature par une population qui compte aujourd’hui plus de huit milliards de personnes. Et plus de la moitié de ces huit milliards de personnes vivent déjà dans des villes…

Les citadins déterminent directement et indirectement l’avenir de la biodiversité sur notre planète. Directement, parce que les villes continuent de s’étendre. Indirectement, parce que l’utilisation croissante des ressources par les citadins modifie l’utilisation des terres ailleurs, que ce soit pour les infrastructures ou la production agricole et énergétique de type industriel, et tout cela réduit l’habitat naturel.

Au cours des 20 dernières années, les neuf plus grandes régions métropolitaines du Canada ont augmenté de 1700 kilomètres carrés, soit 3,5 fois la taille de l’île de Montréal. Cela correspond à une augmentation de l’étalement urbain de 34 %, alors que la population n’a augmenté que de 26 %. Chaque Canadien utilise désormais 336 m2 de territoire urbanisé, soit 6 % de plus qu’en 2001.

Un article rédigé par des collègues de l’Institut Weizmann paru dans la revue Nature en 2020 montre de façon impressionnante que la masse créée par l’homme a désormais dépassé toute la biomasse vivante de notre planète. Les bâtiments et les infrastructures dominent avec 1100 gigatonnes et ont une masse supérieure à celle de tous les arbres et arbustes réunis, qui représentent 900 gigatonnes. Les plastiques, avec huit gigatonnes, représentent le double du poids (quatre gigatonnes) de toutes les espèces animales. Au début du XXe siècle, les produits fabriqués par l’homme ne représentaient que 3 % de la biomasse totale. Cela nous montre que nous nous trouvons véritablement dans l’Anthropocène !

La contribution des villes à la biodiversité exige donc une double stratégie : sur leur propre territoire, l’étalement urbain doit être stoppé et les espaces verts biodiversifiés doivent se multiplier à nouveau ; en ce qui concerne l’utilisation des ressources, les villes doivent adopter des concepts d’économie circulaire en minimisant les flux de ressources entrants et les déchets qui en résultent, tandis que les habitants doivent avoir accès à des aliments produits de façon durable. L’ensemble de ces mesures contribuent directement à l’atténuation des changements climatiques, car l’énergie et les ressources sont utilisées de façon plus efficace dans ces villes vertes, compactes et habitables, où l’on peut se promener plus facilement que dans les banlieues tentaculaires.

On parle beaucoup aujourd’hui de solutions fondées sur la nature et du concept connexe de services écosystémiques : services d’approvisionnement en nourriture ou en eau ; services de régulation améliorant la qualité de l’air, abaissant la température ou assurant la gestion des eaux de pluie ; services d’habitat fournissant des espaces de vie pour les organismes ; et services culturels favorisant les loisirs et apportant des bienfaits psychologiques. Ces discussions révèlent une vision très anthropocentrique de ce que la nature peut faire pour nous, d’autant que ces « services » sont généralement peu coûteux. Pas étonnant qu’ils soient attirants…

Mais si nous devons quantifier les services écosystémiques dans le cadre du paradigme de notre société où l’argent règne en maître, faisons-le et accordons une grande valeur à l’accessibilité aux parcs, aux espaces verts, aux arrière-cours vertes et aux fermes urbaines.

Dans cet ordre d’idées, le Plan climat de la Ville de Montréal promet un demi-million d’arbres supplémentaires sur l’île d’ici 2030 dans le cadre d’un projet de verdissement de 1,8 milliard de dollars. Ces arbres doivent être plantés dans les bons quartiers, car il existe une nette corrélation entre la richesse du quartier et l’accès à des espaces verts. La répartition spatiale de la végétation à Montréal montre que les populations à faible revenu ont moins accès à la végétation et aux arbres sur les terrains publics que dans leurs arrière-cours privées. Sur l’ensemble de l’île de Montréal, le quartier plus riche de Mont-Royal, avec son revenu médian de 110 000 $, a une couverture arborée de 40 %, alors que dans Hochelaga-Maisonneuve, où le revenu médian s’élève à 40 000 $, elle n’est que de 11 %.

Enfin et surtout, le potentiel piétonnier d’un quartier augmente si celui-ci est vert et compact, avec des commodités accessibles à pied. Le verdissement n’est pas toujours synonyme de parc, car il peut aussi s’agir de verdure dans les rues, d’une ferme urbaine ou de jardins communautaires. Même les citadins purs et durs aimeraient entendre le chant des oiseaux en ville. Ainsi, si les villes et leurs habitants sont aujourd’hui responsables de la perte de la biodiversité, ils peuvent aussi être les moteurs du virage vers un avenir durable.