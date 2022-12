Une planète somnambule

Qui aurait imaginé en 1911 le carnage de la Première Guerre mondiale ? On croyait alors que les crises mondiales pouvaient être résolues par la diplomatie.

En 1898, la crise de Fachoda, qui mit face à face les armées française et anglaise au Soudan, fut réglée de façon diplomatique.

Lorsque l’Allemagne envoya une canonnière à Agadir, au Maroc, en 1911, l’émotion fut grande à Paris et à Londres, car ces capitales craignaient la remise en cause de leurs conquêtes coloniales. La crise fut résolue par la diplomatie et l’Allemagne se fit octroyer les territoires du Togo et du Cameroun en Afrique équatoriale.

Lorsque le prince héritier de l’Empire austro-hongrois, l’archiduc François-Ferdinand, fut assassiné par un nationaliste serbe à Sarajevo, le 28 juin 1914, l’Autriche-Hongrie accusa la Serbie d’assassinat et reçut l’appui de l’Allemagne pour déclencher la guerre contre la Serbie. Personne ne se doutait alors que la Russie allait appuyer les actions d’un régicide. Tout au plus considérait-on à Vienne et à Berlin qu’il s’agirait d’une autre guerre limitée à la région des Balkans. Ce ne fut pas le cas. La Russie ordonna la mobilisation générale. L’Allemagne fit de même et entra en guerre.

Les alliances des puissances

C’est alors qu’entrèrent en jeu les alliances des puissances. Au XIXe siècle, l’Angleterre était une superpuissance maritime et coloniale. Au sortir du même siècle, elle sentit le besoin de contracter des alliances : l’Entente cordiale en 1904 consacra les zones d’influence française et anglaise en Afrique et en Indochine ; la Triple Entente adjoignit la Russie et définit les zones d’influence respectives en Perse et en Afghanistan. Par ailleurs, au début de la Première Guerre mondiale, la Quadruplice des empires centraux réunissait dans un même bloc d’alliance l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman et la Bulgarie.

En 1914, les trois puissances de la Triple Entente s’engagèrent à ne pas signer de paix séparée avec l’Allemagne ou l’Autriche-Hongrie.

Le sort était jeté. La guerre éclata et un carnage inimaginable s’ensuivit. Au terme de la Première Guerre mondiale, le tsar russe fut déposé, l’Empire ottoman et l’Empire austro-hongrois furent démantelés et la carte géopolitique du monde fut redessinée. Sur les 20 millions de morts, on comptait 42 % de civils. Sur les 60 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, la proportion des civils était de 60 %.

La conjoncture actuelle

Nous vivons aujourd’hui un tournant historique : les États-Unis ne sont plus les maîtres exclusifs d’un monde unipolaire. La Chine devient une superpuissance et la Russie refuse de devenir une superpuissance de deuxième rang. L’Alliance atlantique regroupe l’Europe, le Canada et les États-Unis. Dans le cadre de l’entente du Quad (Quadrilateral Security Dialogue), des exercices militaires se déroulent dans le Sud-Est asiatique avec la participation des États-Unis, du Japon, de l’Australie et de l’Inde. Par ailleurs, le président Biden a déclaré que son pays s’était engagé à s’opposer à toute solution non pacifique pour Taïwan.

La Russie n’a pas d’alliés solides dans sa désastreuse intervention armée en Ukraine, intervention qui a dévoilé des faiblesses stupéfiantes de l’Armée rouge. La Russie et la Chine sont des puissances adversaires qui n’ont pas résolu leur conflit frontalier. Elles sont unies afin que l’invasion de l’Ukraine ne soit pas une défaite totale.

En effet, les effets du conflit sont suivis de près par Pékin, qui étudie les leçons à tirer dans la perspective d’une invasion future de Taïwan. Tout au plus, le gouvernement chinois appuie la Russie par des moyens de propagande et cherche probablement à faire plus sans contrevenir outre mesure aux sanctions occidentales contre la Russie.

Sur le terrain, la résistance et l’avancée ukrainiennes sont grandement attribuables à l’attaque des moyens logistiques et des communications de l’Armée rouge, à l’utilisation du renseignement des satellites américains combinée au tir des canons de longue portée. Récemment, la Russie s’en est prise aux infrastructures de l’Ukraine, dont beaucoup de régions survivent avec des carences d’eau et d’électricité. Seules de bonnes défenses antimissiles et antidrones pourraient mettre fin à ces attaques…

L’attaque de bombardiers porteurs de bombes nucléaires en Russie augmente d’un cran la tension entre les adversaires.

Les conditions sont réunies pour qu’un scénario catastrophe se reproduise dans le cas d’un incident mineur ou d’une mauvaise interprétation des intentions de l’adversaire.

Tel un acrobate somnambule marchant sur un fil tendu, la planète vit au-dessus d’une bombe à retardement. Elle est en équilibre instable au-dessus de son détonateur.