L’art de ne pas tout dire

Nous avons lu avec attention dans Le Devoir le texte de François Blais (« Le revenu de base et l’avenir de la solidarité sociale »), professeur à l’Université Laval et ex-ministre de la Solidarité sociale dans le gouvernement de Philippe Couillard. Nous nous sommes rappelé ces longs mois passés à débattre avec un ministre inflexible qui s’était donné pour mandat de retirer des droits à une portion des personnes assistées sociales. En effet, le projet de loi 70 réduisait jusqu’à 50 % les prestations de personnes nouvellement bénéficiaires de l’assistance sociale si elles refusaient de s’inscrire à un programme d’étude ou d’insertion au travail.

Le ministre soutenait mordicus que l’on devait « mériter » l’aide de l’État. Il avançait que les personnes assistées sociales sans contrainte à l’emploi — dans le jargon ministériel — devaient consentir à des efforts, s’aider un peu. Bien sûr, répondions-nous, et c’est ce que tentent de faire les personnes au bas de l’échelle. Car il n’est vraiment pas amusant de survivre avec une maigre prestation, dans un logement insalubre, avec très souvent des problèmes sociaux et de santé.

Une misère

L’ex-ministre Blais avait donc décidé de sabrer le droit à un revenu décent, pourtant inclus dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. En 2016, une personne prestataire de l’assistance sociale dite « apte au travail » recevait 630 $ par mois. Une misère. Nous avons donc livré bataille, avec le soutien de plusieurs organismes en défense de droits.

Durant un an, nous nous sommes appuyés sur des juristes, des philosophes, des syndicalistes, et surtout sur des témoignages d’intervenantes sociales, pour dire au ministre que son orientation allait désespérer davantage des gens qui n’avaient vraiment pas besoin qu’on les affame pour les aider. La loi a finalement été adoptée en 2016 malgré l’opposition remarquée de Québec solidaire et du Parti québécois.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Nous ne partageons pas l’enthousiasme de l’ancien ministre pour les aménagements apportés à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. Oui, 84 000 personnes verront leur situation s’améliorer grâce à quelques mesures attendues depuis longtemps. Les personnes ayant des « contraintes sévères à l’emploi sur une longue durée » auront en 2023 un revenu annuel d’environ 21 000 $. Bravo pour cela… mais il y a en ce moment 319 000 prestataires de l’assistance sociale.

On parle donc d’environ 236 000 personnes qui ne verront aucun changement dans leur situation. Nous nous réjouissons pour ceux et celles qui, enfin, vivront mieux. Mais il y a tout ce que l’ex-ministre libéral ne dit pas !

Il ne dit pas qu’en ce moment une personne à l’aide sociale dite « apte au travail » reçoit autour de 800 $ par mois, donc près de 10 000 $ par an. On demandera : « Si elle est apte au travail, pourquoi ne travaille-t-elle pas ? » Si c’était aussi simple ! Toutes les intervenantes sociales expliquent que ces personnes vivent des problèmes importants : jeunes sortis des centres jeunesse, complètement désorientés, adultes analphabètes, personnes plus âgées qui ont perdu leur emploi et sont en détresse, personnes immigrantes ou réfugiées qui ne savent pas par où commencer… Les situations sont nombreuses et complexes. Les vrais spécialistes disent : « Laissez-nous les aider, donnez-leur du temps et surtout augmentez les prestations, car qui peut vivre avec 800 $ par mois ? »

Effectivement, qui peut vivre avec si peu en cette période d’inflation galopante et de crise du logement ? Et voilà pourquoi les banques alimentaires ne suffisent plus à la tâche. Le gouvernement Legault leur accorde un montant additionnel de six millions de dollars. Fort bien. Mais ne serait-il pas enfin juste et digne d’augmenter les prestations de base de toutes les personnes assistées sociales ?

Hausse marquée du salaire minimum

Beaucoup de voix s’élèvent, avec justesse, pour réclamer une hausse marquée du salaire minimum. Nous en sommes. Sachons toutefois qu’une personne tout au bas de l’échelle, donc à l’aide sociale, et dite « apte au travail » reçoit trois fois moins que celle qui travaille au salaire minimum. On ne parle plus de vie décente, mais de survie.

Nous ne croyons pas que les Québécoises et les Québécois ont voté pour ça. Nous croyons que la lutte contre la pauvreté exige de reconnaître qu’un revenu décent est un droit. Nous ne croyons pas acceptable que certains s’enrichissent aux dépens du Québec, comme Rio Tinto qui ne paie à peu près pas d’impôt, pendant que d’autres, nos frères et soeurs les plus pauvres, souffrent de la faim. C’est tout simplement intolérable. Cela doit être dit.