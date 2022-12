La Coupe du monde au Qatar, une distraction spectaculaire

« Le spectacle est l’idéologie par excellence […] [car il] manifeste dans sa plénitude l’essence de tout système idéologique : l’appauvrissement, l’asservissement et la négation de la vie réelle. » — Guy Debord

Comme il fallait s’y attendre, la Coupe du monde au Qatar, qui prendra fin le 18 décembre, a été fort divertissante. Il y a eu du pain et des jeux pour tous. De la maestria athlétique à faire frissonner le néophyte à la projection à tout va de ses idéaux sociaux à l’apparition insoupçonnée d’une fibre canadienne, etc. Il y a également eu du soft power et l’argent du Qatar, de la géopolitique, bien sûr, sans oublier des journalistes qui décèdent. La routine.

Ce qui frappe particulièrement, c’est le spectacle en lui-même, le Spectacle avec une majuscule. Rien ne semble l’arrêter.

Même ceux qui souhaitent politiser l’événement, en le déstabilisant en étant mus par de nobles causes, semblent condamnés à tourner en rond. Par exemple, malgré toute la bienveillance du monde, l’idéologie des droits de l’Homme, au même titre que la viralité numérique, connaît tôt ou tard des limites. Jusqu’à participer au caractère spectaculaire de l’ensemble. Tout est trop fragmenté et éphémère. Le spectacle intégré est déjà à l’oeuvre : la Coupe du monde a lieu.

De ce Spectacle et ces trivialités nous faisons partie intégrante, ses écueils et ses différences étant exacerbés par la communication en temps réel et passés au prisme d’un narcissisme à toute épreuve. Les images de la Coupe — et ce qui en découle — procèdent sensiblement comme les images de la pandémie ou de la guerre en Ukraine : elles n’ont, au bout du compte, aucune visée d’émancipation ou d’élévation des consciences. Malgré leur mise en scène efficace, ces images restent prises dans un présent invariable suscitant une réaction permanente qui agit comme un moteur du statu quo. En somme : on assiste au perpétuel surgissement du spectaculaire comme opium du peuple.

Dans ce pays global factice, il ne semble y avoir de place que pour une société écrasée par le Spectacle et les flux d’informations. Une société qui ne donne que peu d’occasions de ne rien faire. Qui ne donne pas de repos ni de temps. De temps même pour penser, les flots d’informations atomisant tôt ou tard chacun d’entre nous : « […] l’incessant passage circulaire de l’information, revenant à tout instant sur une liste très succincte des mêmes vétilles, annoncées passionnément comme d’importantes nouvelles ; alors que ne passent que rarement […] les nouvelles véritablement importantes », observe Guy Debord dans Commentaires sur la société du spectacle.

Ce spectaculaire, il distrait, il distrait même massivement. À l’instar d’une série Netflix ou du fait de s’époumoner sur Carey Price, un événement comme la Coupe permet surtout à un grand nombre de personnes d’être moins accaparées par les petits et grands soucis de l’existence. C’est une pause bienvenue du monde réel, un baume. Et ce temps de cerveau humain est ainsi rendu « moins disponible » pour penser à la hausse du coût de la vie, à l’absence de leviers démocratiques ou encore à l’urgence de trouver une place en garderie pour ses enfants. Il l’est moins aussi pour penser, et moins encore pour agir.

Malgré tout, oui, il y a de la transcendance dans l’art athlétique qui se déploie à la Coupe du monde. Il y a de la beauté dans ces gestes et ces cris collectifs. Mais cette transcendance est malheureusement noyée par tout et son contraire ; elle essaie tant bien que mal de s’extraire de quelque chose qui la dépasse, qui la domine. « Il n’existe plus rien, dans la culture et dans la nature, qui n’ait été transformé, et pollué, selon les moyens et les intérêts de l’industrie moderne », écrivait encore Guy Debord.

Tenez, tandis que j’écris ces quelques lignes, je suis moi-même le premier distrait par ce phénomène-spectacle. Alors que je pourrais lire un livre ou encore aller marcher sous le soleil, je ne le fais point ; je suis plutôt happé par cette séduisante danse qui se joue sur une petite péninsule dans le golfe Persique. Même en le critiquant, je participe au Spectacle. Rien n’y changera.

Le Spectacle est à ce point irrésistible.