Un système politique trop proportionnel?

Les résultats des dernières élections québécoises ont confirmé encore une fois les limites du mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. Nul besoin de rappeler les aléas du mécanisme de comptage, qui crée d’importantes distorsions entre le nombre de votes et le nombre de sièges obtenus par les partis. Or, on trouve dans notre système politique un élément de proportionnalité bien réel qui reflète presque parfaitement la volonté populaire exprimée lors du scrutin : on parle ici des allocations de financement, qui sont versées annuellement aux partis politiques par Élections Québec.

La somme de ces allocations est calculée en multipliant un montant de base par le nombre total d’électeurs inscrits sur la liste électorale. Cette somme est ensuite distribuée aux partis en fonction du pourcentage de votes obtenus lors des dernières élections. En 2022, le montant de base ajusté à l’inflation représentait 1,71 $ pour des versements totalisant 10 774 903 $.

Cette formule a été mise en place au Québec en 1977, lorsque le gouvernement Lévesque a modifié la Loi électorale afin de réduire le rôle de l’argent privé dans le régime de financement politique. On souhaitait à l’époque offrir une compensation aux partis politiques qui voyaient leurs revenus diminuer à la suite de l’introduction de nouvelles règles pour interdire les contributions de personnes morales et plafonner le montant des dons individuels.

Des changements radicaux à ces modalités ont cependant été adoptés en 2010 et en 2012. Afin notamment de combattre le phénomène des prête-noms, le montant des contributions individuelles annuelles permises a été réduit à 100 $, alors qu’on a bonifié en contrepartie les allocations publiques, les faisant passer à 1,50 $. Après les plus récentes élections, la CAQ (qui a obtenu 41 % des votes) devrait donc recevoir environ 4,4 millions de dollars par année ; pour le PQ et QS (15 % des votes chacun), ce montant sera d’environ 1,6 million de dollars ; pour le PLQ (14 % des votes), 1,5 million de dollars ; et pour le PCQ (13 % des votes), 1,4 million de dollars (calcul des auteurs).

Depuis ces derniers changements, on constate que la part des fonds publics dans le financement des partis politiques au Québec a grandement augmenté. Selon les rapports d’Élections Québec, la proportion du financement public est passée d’environ 18 % en 2009 à 81 % en 2020. Cette tendance ne devrait que s’accentuer, puisque la part des allocations versées aux partis politiques augmente chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation, alors que le montant des contributions individuelles demeure quant à lui fixé à 100 $ depuis presque 10 ans déjà. Ces allocations représentent maintenant la dimension la plus importante du financement public des activités politiques au Québec.

Nous croyons que ces changements dans les sources du financement des partis politiques entraînent des conséquences importantes sur la structure du système partisan. Plusieurs études indiquent qu’il existe un lien entre le montant des contributions que les militants versent aux partis et les incitatifs de coordination au niveau des élites politiques. Or, avec le mode de financement actuel, basé sur l’appui populaire, chaque parti reçoit une allocation en fonction de ses résultats aux dernières élections.

Sans ces allocations publiques généreuses, les partis politiques seraient plus incités à recruter de nouveaux membres pour se financer, et ceux-ci pourraient en retour exiger une plus grande coordination au sein des élites, en forçant, par exemple, une fusion de partis, comme ce fut le cas en 2003 avec l’Alliance canadienne et le Parti progressiste-conservateur. Les partis politiques plus faibles seraient aussi amenés à disparaître, ou du moins à se réinventer.

Nous ne croyons pas que les allocations et le système de financement politique public au Québec ont causé l’éclatement du système partisan, mais le régime actuel ne contribue pas à régler le problème puisqu’il aide à maintenir en vie une multitude de partis politiques qui n’arrivent pas tous à obtenir une représentation conséquente à l’Assemblée nationale.

En d’autres termes, la proportionnalité du régime public de financement contribue à soutenir un multipartisme qui cohabite difficilement avec notre mode de scrutin majoritaire uninominal. Les grands partis refusent de réformer le mode de scrutin parce que ce n’est pas dans leur intérêt de le faire ; ils souhaitent toutefois conserver un mode de financement public dont les modalités seraient plus appropriées dans un système électoral proportionnel. Pourquoi cette contradiction ?

Nous sommes d’avis que les principaux partis représentés à l’Assemblée nationale ont des raisons stratégiques de protéger ce régime qui les avantage, surtout dans un contexte où le militantisme au sein des partis est en constant déclin. La déconnexion entre les citoyens et les partis a moins de conséquences sur les grands partis lorsque leur financement dépend moins des militants et davantage de l’État. Les partis ressentiraient encore plus la déconnexion citoyenne si le financement était plus tributaire de leurs membres. À défaut de modifier le mode de scrutin, nous croyons qu’il serait utile d’avoir une réflexion sur les modalités actuelles du mode de financement des partis politiques au Québec.