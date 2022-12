Le gouvernement manque-t-il de vision avec la rivière Magpie?

L’Alliance Muteshekau-shipu, que j’ai rencontrée pour un projet de long métrage documentaire, vient de remporter le prix Droits et Libertés 2022 de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour son travail pour la protection de la rivière Magpie, sur la Côte-Nord.

Un des aspects de ce projet de protection du territoire qui m’a paru important est la collaboration entre les Innus d’Ekuanitshit (Mingan), les élus de la Minganie et les groupes environnementaux et citoyens, comme la Société pour la nature et les parcs — SNAP Québec et l’Association Eaux-vives Minganie (AEVM). C’est sans aucun doute un des éléments qui a contribué à ce que l’Alliance obtienne ce prix prestigieux.

Qu’est-ce qui bloque ?

Je constate que dans les dernières années, Hydro-Québec n’a pas mis de l’avant de projets hydroélectriques. De nombreuses options énergétiques s’offrent désormais à nous pour diversifier nos sources d’énergies renouvelables, de manière plus rentable d’ailleurs que de construire de nouveaux barrages.

Le moment est devenu plus propice que jamais pour enfin protéger cette rivière, la Magpie, la Muteshekau-shipu dans la langue des Innus.

Il y a consensus en Minganie, sur la Côte-Nord. Maires, mairesses et préfet, tous marchent main dans la main avec le milieu touristique, les groupes écolos et les élus innus pour protéger la Magpie.

Elle est reconnue à l’international pour les sports d’eau vive.

Elle est la première au Canada à avoir obtenu des droits et une personnalité juridique.

Pourtant, le temps passe et rien ne se fait. Aucune protection. Ce blocage est inexplicable. Essentiellement, Hydro-Québec et le gouvernement veulent conserver le potentiel d’harnacher une rivière au maigre potentiel de 800 MW d’électricité alors que d’autres solutions existent pourtant.

COP15 et aires protégées

La COP15 se tient actuellement à Mont­réal. Les aires protégées sont encore trop peu nombreuses. Or, le besoin de ces territoires sauvages est indéniable, comme en fait foi le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui parle de la perte d’espaces naturels comme d’une réelle menace à la survie de la biodiversité. Les autres espèces animales en ont également besoin.

Aujourd’hui, j’en suis venu à considérer qu’Hydro-Québec a une position extrêmement enviable pour participer à la transition énergétique sans avoir besoin de harnacher la rivière Magpie.

Hydro-Québec a une belle occasion de montrer son écoute des Premières Nations, des groupes environnementaux et de la société civile. Après tout, c’est une des grandes orientations de son dernier plan stratégique.

Est-ce que le premier ministre et la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec auront le courage d’écarter tout projet de barrage sur la rivière Magpie pour se tourner résolument vers l’innovation et laisser libre cours à la protection de cette rivière unique ?