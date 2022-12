Les automobilistes tuent (la lenteur bureaucratique aussi)

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice a enseigné la littérature au collégial, est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire et membre du comité de rédaction de Lettres québécoises. Elle a codirigé et coécrit le collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec.

Souvent, mes sujets pointent en même temps que leur titre. Cela fait plus d’un an que je veux écrire « Le ras-le-bol de la brigadière » pour aborder le fléau de l’interblocage. Mais, ce mardi encore, une enfant s’est fait frapper, à 100 mètres d’un établissement scolaire. Délit de fuite mortel. Un changement d’angle s’imposait.

Âgée de sept ans, la fillette marchait vers son école de l’arrondissement de Ville-Marie. Coin De Rouen et Parthenais, plusieurs de ses camarades et membres de sa fratrie ont assisté à la scène, impuissants. Vers 18 h mardi, on a appris qu’elle avait malheureusement succombé à ses blessures…

Le délit de fuite en rajoute une couche, mais pour le reste, c’est une triste histoire qui se répète. Des automobilistes pressés, dans des véhicules toujours plus gros, roulent à tombeau ouvert même aux abords des écoles. Les enfants et les parents qui s’y rendent à pied sont conscients des risques. Les « ouf, il s’en est fallu de peu ! » pleuvent souvent pendant des mois, des années, avant qu’un « vrai » drame survienne : celui qui entraînera des actions concrètes de la part des instances policières et municipales.

Insister pour que ça bouge

Pendant ce temps, parents, citoyens et conseils d’établissement se seront mobilisés. Parfois, ils auront obtenu ce qu’ils réclamaient à force de persistance. D’autres fois, un enfant aura dû se faire heurter pour que ça s’active. Entre-temps, les revendicateurs se seront heurtés à la rigidité de certains processus : à des règles que des ingénieurs encore fixés sur la fluidité automobile appliquent avec zèle ; à des décisions basées sur des comptages effectués à des heures farfelues…

J’ai été témoin de l’un de ces comptages. Quelques années après que les résidents (j’en étais) ont demandé de sécuriser l’intersection devant chez moi, à 50 mètres de notre école primaire et tout près de deux gros CPE, la cavalerie a débarqué… à 9 h 30, un jour de semaine ! Les dizaines de petits piétons et cyclistes qui passent par là étaient déjà assis en classe ; les nombreux automobilistes, confortablement installés au bureau.

Au bout de plusieurs années de représentations, nous avons enfin obtenu des saillies de trottoir, du marquage au sol et des panneaux (mieux qu’un simple arrêt, nous a-t-on expliqué, qui peut créer un faux sentiment de sécurité, parce que trop souvent ignoré…). Grâce à ces mesures structurantes, les contacts visuels sont facilités, la traversée est plus brève, les quasi-accidents sont moins fréquents.

Deux rues au sud, des arrêts obligatoires ont finalement été installés à la demande de l’école… mais seulement après qu’une enfant de notre communauté s’est fait frapper (blessures légères, ouf !). Il aura fallu cet incident pour que le SPVM et la Ville voient à ce qu’un brigadier soit systématiquement présent et que des arrêts soient ajoutés. Un sens unique sera aussi implanté.

En sera-t-il de même pour le présent drame ? Un citoyen aurait demandé que des saillies soient mises en place à cette intersection, il y a quelques années. « Sa demande ne s’est pas matérialisée », selon La Presse. Plus crève-coeur encore : au printemps 2021, le conseil d’établissement de l’école Jean-Baptiste-Meilleur avait réclamé au SPVM l’ajout d’un brigadier à cette intersection précise. Demande refusée.

Copenhague, et vite

La volonté de l’administration Plante de rendre la mobilité plus sécuritaire est réelle. Mais le déploiement des mesures structurantes est moins rapide que les chauffards, qui « s’achètent des VUS à un rythme qui surpasse celui auquel nous construisons des saillies », m’a fait remarquer ma voisine et conseillère, Marianne Giguère. Sur le Plateau, depuis longtemps sous Projet Montréal, les changements positifs sont plus évidents — ce qui n’empêche pas que cela tarde parfois : la machine du fonctionnariat est lourde… Dans Ville-Marie, où est survenu le drame, les saillies apparaissent aussi, mais leur mise en oeuvre est plus récente.

Cela dit, certaines intersections nécessitent des interventions plus urgentes. Quand des citoyens, qui transitent en transport actif chaque jour, plusieurs fois par jour, à une intersection, se mobilisent, n’est-il pas déjà trop tard ? Les priorise-t-on, dans le cadre du plan d’action Vision Zéro qui prône une démarche de sécurité routière axée sur une approche systémique et collaborative pour en arriver à zéro décès et blessé grave d’ici 2040 sur les routes montréalaises ? L’intersection Parthenais-De Rouen ne figure pas dans les saillies prioritaires du Plan local de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie… Un comptage était prévu dans le secteur mardi, semble-t-il.

Les applications comme Waze sont aussi à blâmer, en ramenant le trafic sur des rues résidentielles. En outre, du côté de la SAAQ, certaines infractions sont peu pénalisées. Bloquer une intersection n’entraîne même pas de points d’inaptitude ! À Montréal, l’amende pour l’interblocage est de 60 $, une aubaine pour obliger les piétons à se faufiler dangereusement à travers le trafic.

Alors que le tout-à-l’auto est dépassé, le discours anticycliste et antipiéton a encore bonne presse : pourtant, selon l’échelle de vulnérabilité, les marcheurs et les cyclistes sont au bout de la chaîne alimentaire. La rue leur appartient aussi. Les conducteurs doivent redoubler de prudence, surtout au volant d’un camion ou d’un VUS, qui causent davantage de blessures létales. « Si chaque conducteur qui arrive à une intersection se dit : “est-ce qu’il n’y a pas un enfant qui arrive ?”, ce sera déjà ça », me confie Mélina D’Orléans, qui a recueilli la fratrie de la petite Maria mardi matin…

Selon la présidente de Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani, « il faut accélérer la mise en oeuvre d’actions éprouvées pour mieux protéger les piétons. Cela concerne l’aménagement des rues et des trottoirs, les vitesses autorisées et le design des véhicules ». Que les rêves copenhaguois deviennent réalité chez nous — et vite. 2040, c’est trop loin.