Comment reconnaître le choix de l’autre?

Chacun pour soi. Chacun pour l’autre. Avec ces petites phrases, Michel-Marc Bouchard a bien imagé, dans son libretto du nouvel opéra La beauté du monde, les caractères qui s’étalent quand l’humain se trouve confronté à l’adversité. À l’instar de l’intrigue de cette oeuvre, chaque citoyen a eu le loisir de répondre pour soi ou pour l’autre pendant la pandémie. Cette dichotomie qui peut sembler primaire demeure vive. Du masque au vaccin, des demandes de privilèges au travail à l’abnégation en continuant à servir des citoyens en proie à des troubles physiques, psychiques, sociaux. C’est une allégorie qui nous démontre que les objectifs dits sociaux sont décidés par une meute dirigeante, exigés comme droit par une majorité et assurés par une minorité.

Notre société comporte des jeunes et moins jeunes qui « gament » ou surfent de longues heures, sans conscience de la vie non virtuelle. Ils sont légion à s’extraire de la réalité de la vie, laquelle est parfois sombre, occasionnellement radieuse, mais obligatoirement empreinte d’humanité et de sentiments, parfois véridiques, parfois feints, souvent réprimés, rarement laissés en pleine expression.

C’est un constat important que la véracité des sentiments et des émotions est en régression dans notre société, plus influencée par les médias sociaux, le métavers et la plasticité du Web que par les interactions humaines avérées. Le chacun-pour-soi est une option de facilité, privilégiée, offerte sans conséquence. Malgré cette forte tangente, une portion de la population continue de choisir l’autre, de prendre comme emploi du temps et source de revenus un travail qui offre une aide directe à l’autre.

Je ne parle pas ici de services à la clientèle qui sont des obligations corporatives. Je parle des gens qui investissent du temps à acquérir une formation, à créer des liens, à passer le plus clair de leur vie en relation d’aide. Travail social, préposé(e), sciences infirmières, médecine. Chaque jour, tenter d’aider en risquant la plainte professionnelle et l’intégrité personnelle. Pourquoi ?

Confondre volonté et droit

Le Québec aime comparer ses programmes sociaux en les qualifiant de volontés collectives. Mais le sens du collectivisme se résume généralement à payer des impôts, pas à s’investir personnellement, professionnellement ou bénévolement dans ces missions sociales. Le mot volonté s’efface quand vient le temps de s’inclure dans la solution.

Le réseau de la santé est, tous en conviennent, sollicité plus qu’il ne devrait pour desservir nos « volontés collectives ». C’est un terme inadapté. Les citoyens confondent volonté et droit. Exiger des services et des soins peut être légitime, mais est rarement suivi de gestes pour participer : donner à une fondation, servir comme bénévole, participer à des réflexions, proposer et mettre en place des mesures compensatrices à un réseau en risque de rupture.

La santé demeure, malgré les brèches que sont le paiement des médicaments et l’émergence de soins privés, le plus important programme gouvernemental, je n’ose dire de société, qui se base sur la gratuité. La résultante du droit à la santé semble alors imposer un sentiment public d’appropriation. Cela mène à l’oubli du fait que ce droit s’exerce grâce à l’expertise et au dévouement de gens qui se font rappeler indûment leur devoir de « chacun pour l’autre » plus que l’intention de les compenser et de les soutenir adéquatement. Chacun pour l’autre est un appel personnel. Le sens de la vocation ne devrait pas être invoqué par des dirigeants qui s’en servent pour exiger le don de soi au-delà du raisonnable.

Plusieurs psychologues, qui devraient plus que d’autres savoir juguler sentiments et attentes, sortent du réseau par dépit, dénigrement et irrespect. Si c’est leur quotidien, imaginez celui d’infirmières et de médecins qui ont à expliquer au quotidien ne pas pouvoir offrir ce qu’ils considèrent comme nécessaire, en quantité et en qualité, agissant sans soutien adéquat d’organisations écartelées, sans ressources et qui opèrent sous une contrainte politique constante.

Alors, pourquoi choisir l’autre ? L’esprit humain s’inscrit ainsi, pour certains. Mais l’expérience de la société civile récente démontre que peu est fait en soutien à cette activité humaine qui définit pourtant l’essentiel de nos interactions sociales.

Le meilleur et le pire de l’humanité

À l’approche des Fêtes, la majorité des citoyens auront des congés. Plusieurs, par choix de l’autre, travailleront. Et peu songeront aux négociations qui auront lieu pour les reconnaître et les compenser adéquatement. Au moment de négocier la reconnaissance de leur contribution, étonnamment, l’empathie verbale s’estompera. Infirmières, techniciens de laboratoire, médecins seront en période de renouvellement de leurs conditions dans quelques mois. Il y a fort à parier que le gouvernement fera abstraction de tout leur apport pendant la pandémie.

Alors que les réunions de famille auront lieu et que vous croiserez des travailleurs de la santé, demandez-leur s’ils feraient un autre choix de carrière ou de profession si c’était à recommencer. Demandez-vous pourquoi les psychologues quittent le réseau public, pourquoi les infirmières s’engagent dans des agences qui favorisent des horaires flexibles, pourquoi 400 médecins de plus que prévu ont pris leur retraite en 2022.

Demandez-vous qui sera là pour choisir l’autre, pour soigner une personne, voire vous ou un proche, si rien n’est fait pour aider ceux qui choisissent l’autre. Le droit à la santé doit se conjuguer avec un respect quotidien de ceux qui prodiguent des soins. Compenser adéquatement, soutenir, valoriser, reconnaître.

La vie est une série de choix. Les nôtres et ceux des autres qui nous affectent. La pandémie a, selon moi, fait ressortir le meilleur et le pire de l’humanité. En priorisant les ressources pour développer un vaccin rapidement et développer des soins nouveaux, mais aussi en laissant place aux plus vils instincts d’égoïsme et d’individualisme. Qu’est-ce qui prévaudra après les mutations sociales actuelles ? Est-ce que nos volontés collectives se traduiront par des actes de solidarité collective ou des invectives primaires ? Ce type de choix se traduira dans notre capacité individuelle et collective à choisir l’autre.