Danser avec un fantasme sur les ailes de ChatGPT

ChatGPT, une nouvelle application d’intelligence artificielle, soulève des questions troublantes sur la qualité d’auteur et sur la possibilité de repérer le plagiat dans les travaux universitaires. L’application pose également un défi au processus d’apprentissage lui-même. Les universités québécoises devraient y prêter une attention particulière.

Cette application de génération de textes a été créée par la Fondation OpenAI, initialement financée par le flamboyant magnat de la technologie Elon Musk. Selon OpenAI, « le format de dialogue permet à ChatGPT de répondre aux questions de suivi, d’admettre ses erreurs, de contester les prémisses incorrectes et de rejeter les demandes inappropriées ».

L’application, actuellement proposée gratuitement, est capable de passer l’Internet au peigne fin pour trouver des échantillons de contenus hébergés sur les 50 milliards de pages Web actuelles dans le monde (telles qu’indexées par Google), puis de les réunir — en un clin d’oeil — dans un nouveau texte structuré et apparemment original.

Jusqu’à présent, une université en Arizona a estimé qu’un travail généré par ChatGPT méritait une note élevée. L’application a également généré une libre opinion pour un quotidien de Londres.

Cette technologie disruptive risque-t-elle de transformer le métier d’auteur, qui exige tant d’efforts, de discipline, de rigueur, d’amour de la langue et de capacité à communiquer ? La genèse spontanée de texte ne risque-t-elle pas de devenir un jeu intellectuel, comme si l’utilisateur, sans grand effort, dansait avec un fantasme ?

ChatGPT constitue-t-elle une nouvelle forme insidieuse de plagiat, de « blanchiment de droits d’auteur », qui permet aux utilisateurs de s’approprier la propriété intellectuelle des autres ?

En enseignant l’histoire, la création littéraire et l’anglais langue seconde dans un cadre universitaire, et à titre d’auteur, j’ai rencontré cinq types de plagiat.

Il y a ce que j’appellerais le plagiat de conte de fées, lorsqu’une personne soumet des travaux successifs dans des styles d’écriture radicalement différents, mais soignés, tout en déployant un vocabulaire riche et varié qu’elle n’utiliserait jamais à l’oral. Je me demande si ce genre de personne ne rêve secrètement d’être attrapé.

Il y a le plagiat complaisant, lorsqu’une personne sauvegarde de nombreux documents rédigés par d’autres personnes, puis les fusionne en un seul fichier de traitement de texte, avant d’en republier des extraits sous son nom, tout en « oubliant » de reconnaître la provenance de ces emprunts.

Il y a le plagiat effréné, lorsqu’une personne récupère du contenu en ligne, à la vitesse de la lumière, tout en effectuant quelques modifications superficielles pour cacher ses traces, mais en oubliant de supprimer les liens hypertextes paraissant dans le document d’origine. Cette personne partait peut-être du principe que je me contenterais de jeter un coup d’oeil rapide sur le travail au lieu de l’analyser en détail.

Il y a aussi le plagiat-arnaque : je me souviens d’un éditeur montréalais qui numérisait chaque page d’un livre édité en France, afin de pouvoir le rééditer au Québec sans négocier de droits de publication.

Il existe également une forme plus insidieuse de plagiat, qui consiste — et ce, depuis longtemps — à recueillir des demi-phrases ici et là, dans diverses sources imprimées et sur le Web, puis à les fusionner en un patchwork de contenus quasi indétectables. Cette dernière forme de plagiat demande beaucoup de travail — peut-être même plus que la rédaction du texte en premier lieu !

ChatGPT peut être comparée à cette dernière forme de plagiat, à cela près qu’elle automatise le processus consistant à faire la collecte de contenus et à les réorganiser, comme si l’oeuvre de la création consistait à manipuler des interprétations déjà faites par d’autres personnes.

L’application représente donc tout un défi pour l’apprentissage dans un cadre universitaire.

Quel est l’intérêt, en particulier dans les cours de sciences sociales, d’exiger des étudiants qu’ils effectuent des recherches et rédigent des travaux, si une technologie est capable de les aider à contourner les contrôles et les équilibres actuels, simplement en cliquant sur la touche « Entrée » ?

En fait, l’éducation universitaire n’est pas uniquement axée sur la transmission de connaissances et de compétences : les objectifs primordiaux d’une formation universitaire sont d’apprendre à penser de façon critique, et surtout d’apprendre à apprendre. Il faut espérer que cette expérience de réflexion et d’apprentissage ne s’arrête pas une fois le diplôme obtenu !

Compte tenu du climat de pessimisme qui règne actuellement à travers le monde occidental, il peut sembler tentant d’esquisser des scénarios apocalyptiques.

Ce qu’il faut en réalité, c’est davantage d’interactions personnelles, de travail supervisé en classe, y compris la rédaction de travaux. Il faut sans doute accorder plus d’attention à la communication orale.

Une nouvelle forme d’authentification de l’originalité peut être requise, comme la soumission d’ébauches successives de travaux.

Après tout, quelque chose de vital est en jeu, qui devrait préoccuper tous les éducateurs du Québec : la valeur réelle d’une formation universitaire.