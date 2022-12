Les villes et les sciences, alliées pour la biodiversité

Pendant que se déroule la COP15 à Montréal, nous constatons tous les impacts délétères sur la biodiversité d’un développement urbain mal planifié. Par leurs activités, les villes influencent le climat, la biodiversité et la qualité de vie de plus de la moitié des humains sur la planète par une infinité de petits choix… ou de non-choix.

Les décisions des villes en matière de développement sont complexes et multifactorielles, certes, mais elles causent encore la disparition des milieux humides, de boisés et de forêts ainsi que des écosystèmes vitaux à plusieurs espèces animales et végétales. La protection des écosystèmes doit devenir un critère prépondérant de décision à l’échelle municipale, comme le précisait il y a quelques jours la mairesse Valérie Plante dans le cadre de « L’Appel de Montréal ». D’autant plus que les villes sont au front des crises.

Si nous voulons leur offrir l’occasion d’avoir un impact positif sur le climat et la biodiversité et garantir une plus grande résilience de leur territoire, il faudra plus que de l’argent. Il faut prendre des décisions différentes et le faire à l’aide de données probantes. On doit développer une culture de prise de décisions par les données, qu’elles soient numériques ou scientifiques.

Les villes sont plus que des gestionnaires, elles peuvent se permettre de prendre du recul pour mieux innover en regard de leurs besoins. À ce titre, les collaborations avec le milieu universitaire permettent, par l’ouverture vers les pratiques non usuelles et le développement d’un réflexe critique, de faire preuve de plus d’audace. Nous avons la chance au Québec de bénéficier d’un solide réseau universitaire réparti sur tout le territoire, soutenu par des fonds publics et dont les résultats de recherche, par le fait même, nous appartiennent tous.

Et si les villes sont petites individuellement, elles bénéficient ensemble d’un énorme potentiel en matière d’intelligence collective : celle de leurs citoyens grâce aux pratiques de gouvernance ouverte, celle des réseaux existants (UMQ, FQM, C40 Métropolis, etc.) qui leur permettent de bâtir des ressources communes et celle dictée par les infrastructures naturelles. Les bassins-versants, les côtes et les forêts, le territoire qui nous accueille nous incite par lui-même à la collaboration. Au moment où se joue l’avenir de plus d’un million d’espèces sur la Terre et où nous devons contenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 °C, les villes sont aux premières loges pour agir concrètement sur ces enjeux cruciaux.

Nous commençons à peine à prendre conscience du potentiel de la collaboration entre villes et scientifiques en matière de résilience écologique, de partage de données ou d’intelligence collective. Nous réfléchissons, au bureau du scientifique en chef du Québec et dans le milieu municipal, à la façon dont nous pouvons mieux écouter la science et mieux écouter les territoires. Nous avons entamé des travaux au sein de l’INGSA, le réseau international en conseil scientifique gouvernemental dont Rémi Quirion est le président, et avec des partenaires nord-américains afin de renforcer la capacité des villes à exprimer pleinement leur intelligence collective et territoriale.