La COP15, un tournant obligé pour la nature et l’humanité

Les réunions internationales sur le climat ont maintes fois fait les manchettes au cours des derniers mois. Aujourd’hui, nous terminons l’année avec la plus grande conférence sur la protection de la biodiversité depuis plus de dix ans : la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, la COP15. Un peu comme courir un marathon sans pouvoir s’arrêter pour reprendre notre souffle, essayer de suivre et de maintenir la cadence peut parfois sembler accablant et même étouffant.

En tant que directeur général intérimaire de Greenpeace Canada, je connais ce sentiment. Mais nous ne pouvons perdre de vue ce vers quoi nous courons, notre objectif, et ce qui dépend de nous pour qu’on l’atteigne.

En ce moment même, les délégués de près de 200 pays sont à Montréal afin de fixer un nouveau cadre de protection de la nature pour la décennie à venir. Cette décision survient au moment où un million d’espèces sont menacées d’extinction dans le monde et où les systèmes dont elles dépendent — et dont nous dépendons également — sont poussés au bord du gouffre.

Certaines régions atteignent ce que les scientifiques appellent un point de rupture : le moment où l’écosystème ne peut plus faire face aux pressions et s’effondre. Imaginez la forêt tropicale amazonienne se transformant en savane. Ou la Grande Barrière de corail se transformant en un cimetière dépouillé de toute forme de vie. Ou encore la calotte glaciaire du Groenland qui s’effondre littéralement.

La COP15 peut être un tournant pour la nature — et pour l’humanité.

Nous avons besoin d’un plan ambitieux de la part des délégués prenant part à cette conférence. Un plan qui reconnaisse l’urgence des crises interconnectées de la biodiversité et du climat. Un plan qui mette fin aux subventions préjudiciables accordées aux industries polluantes et qui dirige les ressources des nations riches comme le Canada vers les pays du Sud, qui ont longtemps été soumis à la destruction environnementale par le biais de pratiques capitalistes et coloniales. Et un plan qui protège au moins 30 % des terres et des océans de la planète d’ici 2030 en transférant le pouvoir des industries extractives aux peuples autochtones et aux communautés locales.

Je ne saurais trop insister sur ce dernier point. Des pays comme le Canada ont une longue histoire de violation des droits des peuples autochtones sur leurs terres, leurs eaux et leurs ressources. Et trop souvent, ces violations se transforment en violence à leur égard. Par exemple, des membres armés de la GRC (Gendarmerie royale du Canada) ont procédé à l’expulsion forcée de la nation Secwépemc de ses territoires, car elle s’était opposée pacifiquement au projet d’expansion du pipeline Trans Mountain. L’expansion a été réapprouvée en 2019 sans le consentement de nombreux peuples autochtones.

En même temps, nous avons vu des gardiens des terres autochtones montrer l’exemple en comblant les lacunes en matière de conservation d’un océan à l’autre, alors que les gouvernements coloniaux tardaient à agir. Il est plus que temps de s’engager en faveur d’un plan centré sur les droits des peuples autochtones, qui reconnaît leur savoir en tant que science de la terre à part entière et qui respecte le principe du consentement libre, préalable et éclairé pour toute activité sur leurs territoires.

En tant que pays hôte de cette conférence décisive, le Canada se doit de montrer l’exemple et d’ouvrir la voie. Cela commence par mettre de l’ordre dans nos affaires.

Publié plus tôt cette année, notre rapport Protéger la nature, protéger la vie plaide en faveur d’une loi fédérale sur la nature et la biodiversité comme première étape. Cette nouvelle loi indiquerait comment exactement le Canada atteindra ses objectifs pour 2030 et exigerait des rapports d’étape transparents. Elle reconnaîtrait que nous vivons sur des terres autochtones volées et décoloniserait fondamentalement notre approche sur la protection de l’environnement. Enfin, elle permettrait au public de poursuivre le gouvernement fédéral en cas de non-respect de ses engagements. Il s’agit d’une mesure importante, car le Canada n’a pas su atteindre un seul des objectifs de biodiversité fixés lors de la 10e conférence des parties à la CDB, à Aichi, au Japon, en 2010.

Sept Canadiens sur dix sont favorables à une telle loi, et plus de huit sur dix estiment que le Canada se doit de donner l’exemple à la COP15 en tant que pays hôte, selon un nouveau sondage commandé par Greenpeace. Steven Guilbeault, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, a lui-même déclaré que cette conférence est « l’occasion pour le Canada de montrer au monde que nous pouvons faire et que nous ferons notre part d’un océan à l’autre ».

Au cours de la prochaine semaine encore, nos leaders auront l’occasion de le prouver. Leurs actions parviendront-elles à nous faire quitter l’autoroute de l’extinction massive ? La COP15 est l’une de nos dernières sorties.