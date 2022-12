L’impasse s’enfonce au Liban

L’auteur a été conseiller politique du ministre du Commerce international dans le gouvernement Harper de 2011 à 2015. Il est aujourd’hui consultant et conférencier dans plusieurs universités sur le commerce et les affaires internationales.

On aime parler de la cuisine du Liban, mais moins de sa politique. Les nouvelles sont rarement bonnes, et les perspectives d’avenir, peu réjouissantes. Cependant, on ne peut pas ignorer la gravité de la situation. Pour nourrir l’espoir que les choses changent, il faut en parler.

À l’époque où on le surnommait « la Suisse du Moyen-Orient », le Liban était considéré comme la capitale économique, universitaire, culturelle, cosmopolite et touristique de sa région. On ne peut plus évoquer le pays aujourd’hui sans un sentiment de nostalgie et de désolation.

Le Liban accumule les crises : économique, humanitaire, sociale, politique, institutionnelle, et j’en passe. L’explosion au port de Beyrouth, le 4 août 2020, résultat d’un mélange de négligence, d’incompétence et de corruption, était symptomatique des maux qui rongent le pays. Ce n’était, hélas, que la pointe de l’iceberg, dans cette suite de catastrophes que le pays traverse.

Au Canada, on remet parfois en question la Banque centrale et ses politiques monétaires, surtout ces temps-ci, avec l’inflation. Au Liban, le système bancaire s’est écroulé. Les comptes ont été gelés, les retraits restreints et limités. Les épargnes se sont évaporées avec l’effondrement de la monnaie. Un dollar américain faisait 1500 livres libanaises depuis 1997, il atteint aujourd’hui plus de 40 000 sur le marché parallèle.

Des milliards ont été détournés. Le gouverneur de la Banque du Liban est soupçonné d’avoir bénéficié de virements à l’étranger dont il serait, par ailleurs, complice. Il invoque son immunité pour éviter d’être interrogé par la justice. Plusieurs parlementaires font de même pour se soustraire à un système paralysé. C’est pour cela qu’au Canada, il y a une indépendance entre le judiciaire et le politique.

On commence à discuter de sobriété énergétique au Québec, mais cela fait longtemps que les Libanais alternent entre quelques heures d’électricité par jour de l’État, des génératrices, s’ils peuvent se le permettre, et le blackout. Mince consolation : l’hiver n’est pas aussi rude qu’ici. Reste qu’il est difficile pour le Liban de s’attirer la compassion, alors que l’Europe fera aussi face à des problèmes d’énergie cet hiver et que la Russie cherche à briser le peuple ukrainien par le froid en détruisant systématiquement ses infrastructures énergétiques.

Au Canada, on s’interroge sur le prix de l’essence. On se demande s’il n’y a pas, parfois, des délais trop longs pour répercuter la baisse du prix du marché à la pompe. Le Bureau de la concurrence enquête sur les marges de raffinage. Au Liban, la collusion est tentaculaire : trafic avec la Syrie, pénurie et détournement des importations de l’Iran et de l’Irak.

Le Liban n’a pas de président depuis octobre. Les clivages politique et religieux entraînent le pays dans l’impasse. Ce n’est pas la première vacance à la tête de l’État. Son système est dysfonctionnel et instable, avec un mélange de proportionnelle et de religion qui décide si on peut être président, premier ministre ou président du parlement, par confessionnalisme.

Le parti de Dieu, Hezbollah, est tout-puissant au Liban. Allié de l’Iran, le parti est une sorte de pouvoir dans le pouvoir en concurrence avec les institutions de l’État. Il a sa milice, ses hôpitaux, ses services sociaux et des territoires qu’il contrôle. La France, les États-Unis et l’Arabie saoudite, qui jadis aidaient le Liban, ne veulent plus traiter avec un gouvernement comptant des membres de ce parti en son sein.

Les tensions sociales sont fortes, exacerbées par la présence de plus d’un million de réfugiés syriens. La question des réfugiés palestiniens dure depuis des décennies. C’est un enjeu tant politique que de cohésion sociale au Liban.

Il y a une bonne nouvelle potentielle pour les finances publiques dans les hydrocarbures au large des côtes. Une entente entre Israël et le Liban a été signée pour en évaluer l’exploitation. Le Liban pourra, peut-être, dans cinq à sept ans en bénéficier, mais, à court terme, il n’y a pas d’embellie en vue. Beaucoup considèrent l’exil et vivent du soutien des membres de leurs familles à l’étranger.

Ce n’est pas un secret que l’aide au développement du Canada est influencée par la force des diasporas. Le Canada avait déjà un lien important avec l’Ukraine, bien avant l’invasion de la Crimée, en raison de sa forte communauté. Plus de 200 000 Canadiens déclarent des origines libanaises. L’ancien premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Robert Ghiz, en est. Le premier député d’origine arabe au parlement canadien était Pierre De Bané, né en Palestine et fils de parents libanais, en 1968, et ministre sous Pierre Elliott Trudeau.

La question se pose de savoir si le Canada en fait assez pour aider le Liban, en matière d’aide au développement. Le Canada et le Québec peuvent-ils favoriser l’entrée de plus d’immigrants et de plus d’étudiants libanais ? Oui, sans doute, mais s’il se vide et perd sa relève et sa force vive, comment le pays se relèvera-t-il ? Le Canada peut-il aider à améliorer son administration publique pour renforcer ses institutions ? Oui, en théorie, mais quand c’est toute une classe politique qui est sclérosée, il n’y a, en pratique, pas d’impact.

Cette réflexion, hélas, n’apporte aucune solution concrète. C’est tout le dilemme de la réalité libanaise.