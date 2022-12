Qui se soucie vraiment des élèves de cégep?

Dans Le Devoir du 10 décembre dernier, Marco Fortier et Anne-Marie Provost témoignent d’une légitime inquiétude à l’égard des taux d’échec au cégep. J’ajoute : et pourtant, la notation est loin d’être sévère. Il ne faut pas oublier que le DEC n’est pas un examen noté de façon anonyme, mais que chaque professeur note ses propres élèves. S’il y avait un accord unanime et raisonnable sur les exigences à atteindre pour obtenir la note de 60 % et si la correction des copies était anonyme, le taux d’échec serait suffisamment alarmant pour faire sortir n’importe quel ministre de l’Éducation de sa torpeur.

Disons les choses clairement : les difficultés présentes ne reflètent qu’en partie la baisse de niveau et des exigences, car les professeurs « adaptent » inévitablement leur notation, sans parler du fait que la pression de certains élèves pour passer ne connaît, elle, pas de baisse comparable.

La réponse la plus commune, la réponse inlassable, la réponse mécanique à ces difficultés scolaires croissantes est l’aide dite « pédagogique ». Que recouvre-t-elle exactement, quels sont ses résultats, qu’est-ce qui est efficace et qu’est-ce qui ne l’est pas, peu importe : il en faut plus. Un élève ne travaille pas : comment lui apprendre à « s’organiser » ? Un élève est régulièrement absent : comment le « motiver » ? Un élève triche : comment lui apprendre à « gérer son stress » ?

Mais l’aide pédagogique et la bienveillance ne sont pas les seuls recours dont nous disposions pour améliorer la situation actuelle de l’école, en général, et du cégep, en particulier.

Accueillir les élèves en leur promettant qu’on les aidera et en affichant notre dévouement, très bien pour le côté face. Mais nous pourrions aussi ne pas négliger le côté pile, celui de l’autorité, qui requiert des élèves qu’ils se concentrent, fassent des efforts, travaillent, se privent même, soient présents, s’oublient eux-mêmes pour s’ouvrir au savoir, ne consultent pas leur cellulaire pendant le cours, ne comptent pas sur la triche ou sur des pressions exercées sur le correcteur pour avoir la note de passage.

Pour que ce côté pile soit autre chose qu’un discours vain, pour qu’il produise des effets, qu’il entraîne le plus grand nombre possible d’élèves dans une ambiance de travail et d’efforts, il faut plus que des mots, il faut des actes, et, j’ose le dire, oui, j’ose : il faut des contraintes.

Concernant les absences, par exemple, il y a une solution efficace : rendre la présence obligatoire. On objecte que les élèves de cégep sont autonomes, que « c’est à eux de se prendre en charge ». Sur l’éducation comme sur bien d’autres sujets, l’époque préfère le voile pudique qui cache à la vérité crue qui blesse. La vérité, c’est que parmi les élèves de cégep, certains sont effectivement autonomes, mais d’autres ne le sont pas, pas encore, et ce sont ces élèves-là, souvent les plus fragiles scolairement, qu’il faut aider par la contrainte.

Il faut du courage à une administration, je le reconnais, pour décider d’aider les élèves à devenir autonomes et libres par la contrainte (ce qui allait de soi pour des penseurs aussi différents que Kant, Nietzsche ou Hegel est devenu, on a peine à le croire, subversif). Mais qui se soucie vraiment des élèves de cégep, ceux qui cèdent à la mode si confortable de la « bienveillance » ou ceux qui, dans un contexte quasi anarchique, courent le risque d’aider les élèves à devenir autonomes par la contrainte et à se libérer par le savoir ?

Je prendrai un autre exemple. On peut toujours établir un « contrat » avec les élèves en début de session en interdisant le cellulaire : comme le dit Hobbes, « les pactes sans le glaive [sword] ne sont que des mots [words] ». Sans le glaive, sans la contrainte, les cellulaires poussent dans une classe comme les trompettes-de-la-mort en automne. À moins… à moins de dire que tout élève qui sera surpris avec son cellulaire sera mis à la porte sur-le-champ. Et de tenir parole.

Il faut être aveugle pour ne pas voir les dégâts des écrans — ou, disons, de leur usage ordinaire compulsif — sur les enfants, les élèves, les étudiants, les professeurs. Et ma question revient : qui se soucie le plus des nouvelles générations, ceux qui sont apparemment bienveillants avec les élèves pris dans les filets de leur cellulaire, ou ceux qui instaurent dans leur classe, sans goût particulier pour le glaive mais sans faiblesse pour autant, les conditions de la concentration pour tous ?

Je ne propose pas de « revenir à l’école d’autrefois ». Celle que j’ai connue ne m’a épargné ni les gifles ni les coups de baguette, et je ne la regrette nullement. Nous avons, à cet égard, fait des progrès. Heureusement ! Mais nous avons régressé à d’autres égards, et nous peinons et tardons à le reconnaître. Nous assimilons toute contrainte à une violence. Nous ne valorisons l’effort que du bout des lèvres. Ces contresens coûtent très cher aux nouvelles générations.