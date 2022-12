Sauver la vie, une ville à la fois

La crise de la biodiversité, ce n’est pas que la disparition des ours polaires et des abeilles. C’est aussi de l’espèce humaine qu’il est question. Sans les abeilles pour polliniser nos cultures, difficile de dire de quoi sera constituée notre assiette d’ici une trentaine d’années. Malgré ces constats alarmants, les événements comme la COP15 exposent à quel point les mécanismes internationaux sont complexes et peinent à répondre à la crise.

Sans déresponsabiliser les gouvernements nationaux, une partie des solutions se trouve à l’échelle municipale. L’ONU a mis en lumière les principales causes de la crise de la biodiversité par le biais de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Voici trois solutions que les municipalités locales québécoises devraient mettre en oeuvre dès maintenant.

Protéger les milieux naturels contre l’étalement urbain. Dans le sud du Québec, la surface occupée par les zones urbanisées augmente actuellement à un rythme alarmant de 0,6 % par année. Selon l’IPBES, la modification dans l’utilisation des terres et des mers à l’échelle mondiale est l’élément qui a eu l’impact le plus néfaste sur la nature depuis 1970. Les municipalités locales détiennent plusieurs leviers pour mieux protéger leurs milieux naturels. La densification urbaine peut représenter un élément de solution, mais gardons en tête qu’elle entretient une logique de croissance qui est à l’origine même du problème.

Les municipalités locales doivent mettre en place des mesures pour limiter et optimiser la consommation de l’espace en ville. Elles doivent préserver et requalifier les bâtiments existants sous-utilisés — pensons à nos précieuses églises en décrépitude ou aux immeubles de bureaux vidés par le télétravail. Elles doivent mettre en place des politiques pour réduire la place de l’automobile au profit de la mobilité active et collective. Dans certaines villes, le réseau routier et les stationnements occupent près de 30 % de l’espace. Ces grandes surfaces asphaltées devraient être requalifiées en espaces verts de proximité au profit de la biodiversité, mais aussi des communautés.

Développer une politique de production et d’achat locaux.Le commerce mondial a décuplé dans les 50 dernières années. Cela crée un éloignement toujours plus grand entre les lieux de production et de consommation. Le transport des biens sur de longues distances contribue alors aux changements climatiques, qui font partie des grandes causes du déclin de la biodiversité. Cet éloignement nous empêche non seulement de contrôler la production sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan éthique.

Les municipalités locales doivent s’allier sur une base régionale et se doter de politiques de production et de consommation locales ambitieuses. C’est la démarche entreprise par la région du Bas-Saint-Laurent en intégrant le mouvement international FabCity pour atteindre 50 % d’autonomie dans les secteurs agricole, manufacturier et de l’énergie d’ici 2054.

Intégrer l’écofiscalité comme solution de remplacement à la taxe foncière. Notre économie favorise presque strictement sa croissance sans considérer les dommages causés à l’environnement. Cela représente une autre des principales causes du déclin de la biodiversité selon l’IPBES. L’écofiscalité permet d’intégrer de manière systémique la protection du vivant à l’économie. Elle représente aussi une solution de remplacement efficace à la taxe foncière, qui pousse aujourd’hui les villes à croître sans cesse.

Toutefois, les municipalités locales utilisent encore trop peu ce pouvoir (qu’elles ont depuis 2017) pour protéger l’environnement. En 2018, les prélèvements écofiscaux du Québec étaient estimés à 1,4 % du PIB, alors que la moyenne pour les pays de l’OCDE était de 2,3 % du PIB, allant jusqu’à 3,7 % pour le Danemark. Les principes de l’écofiscalité pourraient notamment être appliqués au bénéfice des solutions mentionnées précédemment. Par exemple, pour réduire l’empreinte spatiale de l’automobile, Montréal taxera les parcs de stationnement extérieurs des immeubles non résidentiels dont la superficie dépasse les 20 000 mètres carrés à partir de 2023.

Les solutions décrites exigent de l’audace, tant du côté des fonctionnaires que de celui des élus. À cet effet, soyons attentifs au Sommet des gouvernements infranationaux et des villes, qui aura lieu les 11 et 12 décembre en marge de la COP15. Comme citoyens, nous devons également avoir le courage de voter pour le ou la candidate qui propose des mesures qui changeront nos habitudes.

Cela dit, rappelons-nous qu’un monde où l’on consomme moins est aussi un monde qui accorde plus de temps pour se divertir, se rencontrer, s’épanouir. On dit qu’un changement d’habitude prend 21 jours à être intégré. L’espèce humaine a pris 4,2 milliards d’années à évoluer vers sa forme actuelle. Refuser de mettre en branle les changements nécessaires, c’est mettre en péril la vie, y compris celle de nos enfants.