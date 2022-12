Radio-Canada et les mots qui offensent

L’auteur est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et La prose d’Alain Grandbois, ou lire et relire Les voyages de Marco Polo (Nota bene, 2019).

Est-il justifié de parler de censure à Radio-Canada, comme le faisait récemment dans ces pages l’ex-journaliste de la SRC Gilles Gougeon, à la suite de la publication par la direction de la chaîne de ses directives au sujet du « Langage potentiellement offensant » ?

Bien des gens se diront sans doute qu’il ne faut pas être contre la vertu, et qu’il n’est pas digne d’une chaîne publique de diffuser des messages qui offenseraient ses téléspectateurs ni de faire en sorte qu’on puisse tenir à son antenne des propos racistes, misogynes, homophobes, etc.

Cela va de soi.

Quand il est question de censure, il faut toutefois se souvenir que celle-ci se dissimule toujours derrière des prétextes vertueux. Pour ne donner qu’un exemple, la loi russe qui interdit toute « propagande homosexuelle » a la prétention de « protéger les enfants ». Que Radio-Canada prétende donc, de son côté, lutter, grâce à ce nouveau code, contre la discrimination et les stéréotypes n’exonère pas la société d’État de cette accusation de pratiquer la censure.

Le diable est dans les détails

D’autant plus qu’en matière de censure comme en d’autres, le diable est toujours dans les détails (car sur les grandes lignes d’une condamnation de discours qui seraient haineux ou discriminatoires, tout le monde s’entend, ou presque).

Ainsi, le « langage offensant » est défini par cette directive comme un « langage abusif, dégradant ou indûment discriminatoire, stéréotypé ou négatif » ; mais cette directive ne s’accompagne d’aucune liste exhaustive, ce qui a pour conséquence que la liste des mots, expressions ou discours visés peut s’étendre indéfiniment et que tout journaliste ou animateur abordant un de ces sujets que l’on qualifie de « sensibles » saura qu’il marche sur des oeufs et qu’à la moindre incartade, il risquera un blâme de ses patrons, voire la perte de son emploi. Dans de telles circonstances, l’autocensure régnera à coup sûr dans les studios.

D’autant plus que la directive en question parle de « langage potentiellement offensant » (c’est moi qui souligne) et précise un peu plus loin, alors qu’elle cite le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, que « le caractère adéquat ou inadéquat » de « certains mots » est « en constante évolution » en fonction « des normes en vigueur dans la collectivité ».

Traduit en clair et mis en parallèle avec cette absence de liste d’expressions ou de mots interdits, cela signifie que toutes les personnes qui s’exprimeront à l’antenne n’auront aucun moyen de savoir à l’avance quels mots, expressions ou discours seront « potentiellement offensant[s] » et donc « inadéquat[s] » au moment où elles prendront la parole. Elles ne sauront qu’elles ont fauté que lorsque le couperet tombera et que se manifesteront les « normes en vigueur dans la collectivité ». Et comment se manifesteront ces « normes » changeantes et non écrites ? Eh bien, par l’intermédiaire des plaintes du public ou bien des cabales sur les réseaux sociaux, évidemment !

Quand on sait que la plainte d’un seul individu a poussé, il y a deux ans, Radio-Canada à retirer un épisode de La petite vie, de sa plateforme de diffusion en ligne (pour l’y remettre, après réflexion, avec un avertissement général), il n’est pas difficile d’imaginer le sens particulier et, disons-le, totalement antidémocratique, que recouvre le mot collectivité dans l’esprit de ses patrons. Les employés de la chaîne publique sont donc désormais à la merci du moindre individu qu’un propos prononcé à l’antenne aura prétendument « offensé ».

Dans ces circonstances, comme l’écrivait Gilles Gougeon dans la conclusion de sa lettre, cette nouvelle directive ne peut que contribuer à paralyser « la pratique d’un journalisme libre et responsable ».

Quant au public, il n’aura plus droit qu’à un discours télévisuel uniforme et aseptisé, dont il se détournera pour aller écouter les télévisions privées concurrentes ou de nouvelles chaînes en ligne, à qui on reprochera ensuite leur caractère iconoclaste, leur populisme et leur virulence, alors que l’on aura tout fait pour contribuer à leur succès.

Plutôt que de multiplier ainsi les interdits et les censures, au point de se transformer peu à peu en Radio-Cadenas — comme disait le regretté Pierre Falardeau avec la verve malicieuse qui le caractérisait — ou en Radio-Pravda (fière défenderesse d’une idéologie multiculturaliste d’État), une grande chaîne publique ne devrait-elle pas plutôt ambitionner de jouer son rôle démocratique en mettant en avant l’objectivité et le professionnalisme de ses journalistes, en pratiquant une neutralité idéologique exemplaire (ce qui n’inclut évidemment pas de tolérer des discours haineux illégaux) et en organisant, sur tous les sujets chauds de l’heure, des débats dignes de ce nom ?

Mais il est probablement déjà trop tard pour réclamer une telle métamorphose libératrice de la part de Radio-Canada. Que les rares journalistes qui ont eu, comme Gilles Gougeon et quelques autres, le courage de dénoncer cette directive censoriale et le jugement du CRTC auquel elle répond aient été pour la très grande majorité d’entre eux des journalistes à la retraite en dit long sur la liberté qui règne au jour d’aujourd’hui au sein de la société d’État.