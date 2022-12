L’«ordre» mondial et l’État-nation

L’auteur est historien, sociologue, écrivain, enseignant à l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie, de science politique et de coopération internationale, et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs.

On réalise mieux maintenant l’excès d’optimisme et même l’utopie qui ont accompagné il y a quelques décennies l’essor de la mondialisation et celui du néolibéralisme. Dans le premier cas, il s’agissait d’étendre à la planète la gouvernance des sociétés devenues trop à l’étroit dans le cadre prétendument suranné de la nation.

Une grande bouffée d’air planétaire viendrait les délivrer de ce carcan et relancer leur développement. Il pressait aussi de transposer à l’échelle mondiale les institutions qui jusque-là opéraient à l’échelle « locale ». Elles trouveraient un terreau pour s’épanouir en se fondant éventuellement dans une grande alliance et, pourquoi pas, une solidarité. Enfin, chaque société s’enrichirait du mouvement très intense des humains et des cultures à travers la planète.

Le choc de la réalité

Aujourd’hui, que voit-on ? Au lieu des prémisses d’un « ordre » mondial, on voit un grand désordre. Il suffit d’observer l’Organisation des Nations unies (ONU), un organisme en perte constante d’autorité. Des pays membres ignorent ses résolutions, d’autres usent de leur droit de veto comme d’un instrument d’obstruction. Les plus délinquants (Israël, par exemple) se moquent de ses condamnations à répétition.

Son mode de fonctionnement crée des situations tragicomiques : la Syrie accède au Forum des droits de l’Homme le jour même où l’ONU estime que ce pays pourrait être coupable de génocide ; l’Iran siège à la Commission sur la condition féminine, et autres. Des observateurs dénoncent sa gestion chaotique, son incapacité à se réformer et la corruption de ses cadres. On l’a aussi qualifiée de « champ de mines ». Est-ce bien l’institution qui devait préfigurer le gouvernement mondial ?

Une foire d’empoigne

La sphère mondiale ressemble plus à un panier de crabes qu’à un auguste aréopage d’États. On a pu croire un moment que l’ouverture maximale des marchés rapprocherait les acteurs pour en faire des partenaires, instaurerait une communauté d’intérêts et une interdépendance salutaire sources de discipline et de paix. Plusieurs assuraient que cette union serait le pont par où se diffuseraient les grandes valeurs universelles, dont la liberté et la démocratie.

Les concepteurs de ce devis grandiose avaient apparemment compté sans les tricheurs, les indéracinables pratiques de corruption, les trafics illégaux, l’envol des paradis fiscaux, les nouvelles formes d’esclavage, les inimitiés séculaires entre « partenaires », l’émergence récente de nouvelles dictatures et de démocraties dites autoritaires, la destruction de l’environnement, le péril nucléaire croissant, le durcissement des vieux despotismes (ils devaient s’amollir…). Ajoutons à cette liste le cirque sinistre des sommets sur le climat où chacun simule pour la galerie et, de retour chez lui, oublie ses promesses. Je sais, ce portrait pourrait être tiré d’un texte de cégépien. Mais qui en contestera la justesse ?

Dès lors, comment constituer une démocratie mondiale ? Comment imaginer l’institution du minimum de solidarité, d’identité et d’amitié qui lui serait nécessaire ? Comment recréer la proximité que l’État-nation perpétue entre le gouvernement et ses commettants d’où vient la possibilité d’agir sur les centres de décision ? Et comment, à l’échelle planétaire, construire de véritables et durables consensus ?

Il a fallu une pandémie pour nous confronter à ces réalités. La pandémie et quelques épisodes assez fâcheux, comme la reconquête cavalière de Hong Kong et l’invasion barbare de l’Ukraine (bientôt de Taïwan ?). Il y a aussi le heurt inquiétant des convoitises autour de l’Arctique, cet autre eldorado en instance de pillage.

La libre circulation culturelle

Nous voici loin de la vision d’un enrichissement mutuel et d’une compression salutaire des cultures nationales au gré de flux intenses de nobles idées et de rencontres entre sensibilités. Encore là, l’ouverture si prometteuse aux vents des continents a déçu les attentes. On a vu presque partout s’élever des méfiances, des résistances et diverses formes de protectionnisme. Ces barrières et d’autres ont ralenti un peu partout le mouvement et l’intégration des immigrants. Même les nations scandinaves, réputées si vertueuses, manifestent leur part de xénophobie.

Les obstacles, cependant, ne se trouvent pas que du côté des sociétés d’accueil. Il arrive que des fondamentalismes nocifs portés par de nouveaux arrivants compromettent le scénario espéré.

Ces remarques ne veulent pas nier la part de succès de la mondialisation culturelle, laquelle reste substantielle, notamment sur le plan de la science, des arts et des lettres. Elles veulent simplement rappeler que le rêve de l’interpénétration féconde des cultures a fort à faire avec la réalité. Au total, le réalisme invite à redécouvrir les atouts de l’État-nation et à réfléchir à neuf sur son avenir. Car il semble bien que le cadre national comme lieu démocratique ait encore bien des années devant lui. Reposant sur un fond de rêves, de mémoire et de solidarité élaboré dans une longue durée et aguerri par les épreuves, il sera difficile à remplacer.

Pour toutes ces raisons, l’idée d’un gouvernement mondial est plus que prématurée.

La face sombre de l’État-nation

Revenons à l’État, cette fois pour en souligner les travers. Car le réalisme invite également à prendre conscience de ses mollesses, de ses désistements et de sa responsabilité dans les échecs évoqués plus haut. Car ce sont bien les États eux-mêmes, comme acteurs premiers sur la scène mondiale, qui sont, en définitive, les principaux délinquants. Serions-nous donc dans un cul-de-sac ?

S’il existe une solution, elle se trouve à la base même de la nation : la prise de conscience de plus en plus vive des citoyens et des citoyennes, les pressions fermes, agressives même sur les décideurs au gré d’engagements persistants et conjugués à l’échelle planétaire, motivés par l’impatience et l’inquiétude croissante — devrais-je ajouter : par un sentiment d’exaspération, de frustration, de colère ?

En somme, et un peu paradoxalement : une action globale mais pensée et soutenue par les acteurs premiers, soit une forme nouvelle de mondialisation. Est-ce une autre utopie ?