COP15, le temps de l’ambition

En juin 1992, lors du sommet de Rio de Janeiro, un extraordinaire élan de solidarité entre les gouvernements a présidé à la mise sur pied de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Un puissant momentum, accouchant d’un outil singulier. Depuis, ce traité multilatéral juridiquement contraignant a été signé par 192 pays. Ses principaux objectifs sont « la conservation de la diversité biologique de la planète, l’utilisation durable de la diversité́ biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant des ressources génétiques ».

La mise en oeuvre de la CDB a été longue et laborieuse. Les conférences des parties, les fameuses COP, ont progressivement mis en place des objectifs et des mécanismes de contrôle des engagements. La conférence de 2010 au Japon a été décisive. Vingt cibles, dites d’Aichi, ont été fixées pour protéger la biodiversité. Celle dont on a le plus discuté concerne la protection, à l’échelle du globe, d’un pourcentage de 17 % des zones terrestres et continentales et de 10 % des zones marines et côtières d’ici 2020.

Cette cible n’a pas été atteinte, comme António Guterres, le secrétaire général des Nations unies, le reconnaît dans le plus récent bilan des perspectives mondiales de la biodiversité publié par le Secrétariat de la CDB : « Au cours de la Décennie des Nations unies pour la biodiversité 2011-2020, les pays se sont employés à combattre les nombreuses causes de la perte de biodiversité. Ces efforts n’ont toutefois pas été suffisants pour atteindre la plupart des objectifs d’Aichi pour la biodiversité fixés en 2010. Il faut une ambition beaucoup plus grande. »

Cette ambition passe par un nouveau cadre mondial pour la biodiversité, un document en préparation depuis quatre ans pour adoption à la COP15. Ce texte assez long est pour le moment truffé de mots, de chiffres ou d’expressions entre crochets. Ces « trous dans le texte » correspondent aux derniers points en négociation, sur lesquels il faudra trancher à Montréal avant l’adoption finale. Pour connaître l’ampleur de la réussite ou de l’échec relatifs de la COP, il faudra examiner ces détails dans le texte final. Toutefois, l’adoption de ce cadre mondial renouvelé, s’il n’est pas amputé d’éléments essentiels à la dernière minute, constituera un vrai progrès.

Globalement, le projet vise à stabiliser les pertes de biodiversité d’ici 10 ans, puis à faire en sorte que la diversité biologique augmente de nouveau en laissant les écosystèmes se régénérer d’ici 30 ans. En somme, il faut renverser la vapeur. De nombreux experts, dont ceux de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), considèrent que c’est un pari difficile, mais tenable.

La mesure phare concerne la protection d’une partie des terres et des mers. La nouvelle cible vise 30 % des terres et des mers régies par les États. D’un point de vue écologique, c’est sans doute très bien, mais il ne faut pas faire croire, comme les environnementalistes ont tendance à le faire, qu’il suffit d’atteindre cette cible pour résoudre la crise de la biodiversité. La qualité des aires protégées est aussi très importante. Il faut pouvoir compter sur des systèmes de zones protégées efficaces, équitablement gérés, écologiquement représentatifs et bien connectés, et sur d’autres mesures de conservation applicables hors de ces zones.

Si ces conditions sont réalisées, l’atteinte d’un pourcentage inférieur à la cible pourrait être suffisante. Peut-être d’ailleurs serait-il temps d’admettre cette idée, que j’ai entendue l’an dernier dans les couloirs du congrès de l’Union internationale pour la protection de la nature, mais qui reste taboue. Un peu plus de transparence ne ferait pas de mal et rassurerait le public.

D’autres mesures cruciales doivent aussi être prises : permettre la conservation des espèces menacées et la diversité génétique des populations d’espèces sauvages ; mettre fin à la déforestation tropicale ; réformer une agriculture industrielle vorace en pesticides et en intrants chimiques ; restaurer les écosystèmes dégradés, une mesure qui contribuerait en outre à l’atténuation des changements climatiques ; enfin, supprimer les subventions nuisibles à la biodiversité, comme celles accordées aux pêches commerciales en mer.

Toutes ces cibles, et plusieurs autres, figurent dans le nouveau cadre mondial pour la biodiversité. C’est ce qui en fait un projet mondial ambitieux, mais aussi solide et pertinent. Quant à l’éventualité que les gouvernements soient prêts à manifester le même élan de solidarité qu’en 1992 et à s’engager sur un accord jumeau de celui du climat adopté à Paris, c’est difficile à dire. Mais la mobilisation populaire autour de la crise du vivant n’a jamais été aussi forte, et l’humanité a bien besoin d’un souffle d’espoir.