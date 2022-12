Les révoltes en Iran et nous

Les révoltes populaires en Iran soulèvent des questions fondamentales bien plus larges que celle de l’imposition du hidjab, qui en a été l’élément déclencheur. La corruption, les inégalités économiques, la répression, etc., constituent des raisons fondamentales de ces révoltes. Mais leur point de départ, et l’une des lignes de force qui les traversent, reste l’imposition de la norme religieuse, dont celle du hidjab, par un régime devenu caduc aux yeux de millions d’Iraniens.

Pour amadouer les protestataires, le régime a fini par abolir, ce week-end, la police des moeurs qui surveille et punit. La portée de cette annonce surprise a été mise en doute en début de semaine par des puissances occidentales et par les activistes iraniennes. À ce jour, le régime n’a d’ailleurs pas éliminé l’obligation légale de porter le hidjab. Les controverses autour du hidjab ne sont donc pas une invention raciste de la part de « féministes blanches », comme le soutiennent certaines universitaires : c’est au sein des sociétés musulmanes que la question se pose avec le plus de force.

Au-delà de la nécessaire solidarité avec le peuple iranien pour ce qui a trait à son désir de liberté, il y a des leçons à tirer de ces révoltes. Plusieurs opposants à la loi 21 sur la laïcité de l’État tentent de les récupérer en les vidant de l’une de leurs significations, en faisant valoir le double principe « non à l’imposition du voile, non à son interdiction ».

Or, cette réduction de la norme religieuse du hidjab à une question vestimentaire suppose un regard orientaliste, stéréotypé, réducteur, et finalement raciste sur la société iranienne, dont les dirigeants seraient si bêtes qu’ils peuvent tuer des femmes qui ne portent pas ce bout de tissu sur leur tête. Ce regard réducteur ne permet pas de comprendre les enjeux sociaux et politiques de l’imposition du hidjab comme norme et comme symbole puissant d’un ordre social.

C’est précisément cet ordre social fondé sur des normes religieuses, avec les interdits qui en découlent, que les Iraniennes contestent. Pour le régime iranien, cette contestation est un acte de sédition, et c’est à ce titre que Mahsa Amini a été interpellée, emprisonnée et finalement assassinée. C’est donc à titre de norme religieuse et non de liberté vestimentaire qu’il faut aborder la question du port du hidjab.

Respect, symbole ou pied de nez

Mais que signifie tout cela pour nos propres discussions, ici au Québec, sur la question du hidjab ? Certainement pas qu’il faille l’interdire dans l’espace public. Dans une démocratie, on a le droit de croire aux normes religieuses que l’on veut, et les femmes qui choisissent de porter le hidjab méritent le respect dû à toute citoyenne, quelle que soit la signification qu’elles veulent donner à cette pratique : respect d’une norme religieuse, symbole identitaire, symbole de respectabilité, ou pied de nez à la notion de laïcité.

Mais ce n’est pas de l’espace public qu’il s’agit dans la loi 21, mais bien de positions d’autorité morale ou coercitive. L’attitude de respect envers les choix des individus ne contredit pas la nécessité d’exiger un devoir de réserve dans ces positions d’autorité. Par exemple, même s’il est souhaitable et valorisé que les citoyens s’engagent dans l’action politique et affichent publiquement leur engagement, il serait mal venu pour un ou une juge de siéger en affichant le macaron d’un parti politique.

Ce devoir de réserve ne suppose pas qu’en dehors de ses fonctions, un juge n’ait pas d’opinions politiques. Il est fondé plutôt sur la double exigence de neutralité et d’apparence de neutralité, dans l’exercice de ses fonctions, face à tout ce qui n’est pas clairement inscrit dans la loi.

Un tel devoir de réserve est complètement indépendant de l’évaluation positive ou négative des orientations que l’on pourrait afficher. Dans ce sens, les jugements de valeur que l’on peut avoir sur une pratique religieuse ne sont pas une raison valable pour justifier des restrictions. C’est le caractère normatif d’une pratique qui rend le devoir de réserve important, d’autant plus lorsque cette norme a été propagée et renforcée par la violence.

Une attitude solidaire et bienveillante

En ce qui concerne la loi 21, bien que nous souhaitions qu’elle subisse certaines modifications, il est totalement injustifié de la considérer comme raciste. Il n’y a rien de raciste à souhaiter que les personnes en position d’autorité, morale autant que coercitive, respectent un devoir de réserve.

La loi n’empêche pas une femme musulmane croyante et pratiquante d’enseigner dans des écoles publiques. Les restrictions (relativement minimes) concernent un comportement spécifique (le port du hidjab) en tant que norme religieuse qui a été, de surcroît, propagée par les idéologies obscurantistes contemporaines, et qui est vigoureusement contestée au sein même des sociétés musulmanes, comme l’illustrent les protestations en Iran.

Cela dit, compte tenu de l’environnement canadien et nord-américain qui permet l’instrumentalisation de cette restriction pour faire du Quebec bashing, il nous semble que c’est l’un des points qui pourrait être discuté. Il est vrai que des pressions pour se conformer à la norme du hidjab, exercées par des professeures voilées, ont été rapportées par des mamans non voilées.

Mais l’influence d’une enseignante qui ferait la promotion d’une norme religieuse auprès de ses étudiantes coreligionnaires, dans le cadre de ses fonctions, est compensée par d’autres influences qui vont dans le sens contraire. Il y a donc là des compromis possibles.

Par contre, le discours stigmatisant qu’ont adopté certains médias et certains politiciens est problématique et tout à fait contre-productif. La Loi gagnerait en légitimité si elle était accompagnée de mesures vigoureuses pour contrer les discriminations économiques, et d’une attitude solidaire et bienveillante des autorités politiques envers les personnes qui ont intériorisé ces normes de comportement en dehors des positions d’autorité.