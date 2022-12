Ce que Polytechnique a fait à nos corps

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice a enseigné la littérature au collégial, est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire et membre du comité de rédaction de Lettres québécoises. Elle a codirigé et coécrit le collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec.

« On s’en va quand même parler à quelqu’un qui a dit que ma cousine mérite d’être morte. » La voix du comédien Jean-Marc Dalphond se brise. Nous sommes au coeur du balado Projet Polytechnique : faire face, et lui et sa coanimatrice, Marie-Joanne Boucher, se préparent à rencontrer un admirateur de Marc Lépine.

La cousine de Jean-Marc, c’est Anne-Marie Edward. Comme 13 autres de ses collègues, elle a été tuée le 6 décembre 1989 parce qu’elle était une femme. À l’époque, on n’a pas tout de suite voulu nommer l’innommable : un homme a fait feu sur des femmes, féministes, simplement parce qu’elles étaient des femmes. Le balado nous rappelle même que les médias parlaient des « étudiants tués », au masculin. La lettre de Marc Lépine, qui revendiquait le fait qu’il était sain d’esprit et parlait d’un acte logique, fut gardée secrète un temps.

Mais le massacre s’était déjà imprimé dans le corps des femmes et des filles. La journée du drame, la poète Véronique Cyr a onze ans. Elle écrit déjà. Avec une amie, elle est en quête d’une fin hitchcockienne mémorable, imprévue, pour leur suspense, raconte-t-elle dans La jeune fille des négatifs. Puis l’horreur apparaît, sur toutes les chaînes.

« La chute du scénario […], aucune de nous deux n’aurait pu la fixer. Les civières qui défilaient sous nos yeux, la douceur insupportable de cette neige de décembre déposée sur des cadavres de filles, tout ça s’est installé dans notre coeur, notre tête, nos nerfs. Pendant des semaines, des mois, des années, on a entendu cette histoire partout, on a appris qu’on pouvait mourir d’être une femme, on a essayé de comprendre avec notre tête d’enfant le coeur pourri de cet homme. »

Questions de contrôle

Quelles blessures nourrissent le désir de domination, de possession, d’ascendant de ces hommes ? L’adorateur du perpétrateur de Poly interrogé dans le balado parle brièvement des femmes qu’il a fréquentées. « Il y a eu mon Allemande, ma mécanicienne, ma musulmane qui m’a fait un 810 deux fois » : l’avalanche de possessifs saisit, mettant en lumière la soif de contrôle. Pour les incels, les femmes sont des objets à posséder ; nées pour les attendre avec un plat mitonné chaque soir, dans une maison bien astiquée, toujours prêtes à ouvrir les jambes pour qu’ils y déversent leur jouissance teintée de mépris.

Troublant. Mais les incels existent par milliers, se tiennent entre eux en ligne, pestent contre les femmes, célèbrent Lépine qui est passé à l’acte dans le vrai monde, pour mettre fin, en reprenant les mots de la lettre, à « cette vie de film d’horreur gouvernée par ces viragos féministes qu’il fallait envoyer ad patres au plus vite ».

Cette année, le 6 décembre s’entremêle plus encore avec le débat sur les armes à feu avec le projet de loi C-21. Le code de rabais « Poly » offert par la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu ajoute de l’huile dans la marmite. Si l’on revendique le droit d’accéder à certaines armes pour la chasse sportive, pourquoi, diable, ramener Poly et la violence faite aux femmes dans tout ça ?

À Tout un matin, une survivante de Poly qui milite pour limiter l’accès aux armes d’assaut, Nathalie Provost, est choquée par l’instrumentalisation de la tragédie : « Vouloir publiciser le droit aux armes dans un contexte comme celui-là est presque pervers, ça n’a pas de sens. »

Alors, on fait quoi ?

Un autre balado tente de répondre à la question. Dans Maman, arrête de mourir, mené de façon très sensible par Monic Néron, on rencontre les familles de 4 des 17 femmes assassinées en contexte conjugal au Québec en 2021. À la différence que les victimes s’accumulent graduellement, c’est presque l’équivalent d’un Polytechnique…

Le « 810 », mentionné plus haut, c’est l’interdit de contact ; un des seuls outils que les victimes de violence conjugale ont pour se protéger. Parfois, cette mesure ne suffit pas. Heureusement (et ironiquement), le grand nombre de féminicides de cette funeste année a eu l’effet d’un électrochoc : tous s’entendent pour dire que nous pouvons faire mieux en matière de violence conjugale, en adoptant une réponse adaptée à la réalité des victimes. Celle-ci passe par le bracelet anti-rapprochement, en cours de déploiement sous forme de projet-pilote au Québec, mais aussi par la formation de cellules de crise et l’amélioration des communications entre les différentes instances (maisons d’hébergement, corps policiers, système de justice, etc.).

Plus largement, membres de la société civile et médias ont aussi leur rôle à jouer. Appeler un chat un chat — et un féminicide, un féminicide. Reléguer l’expression « drame familial » aux oubliettes (ça avance). Signer la pétition « Stop aux cyberviolences ». Dénoncer les propos haineux et l’antiféminisme. Éduquer nos garçons et nos filles. Cesser d’utiliser l’expression « tireur fou » à toutes les sauces : seuls 5 % des crimes sont imputables aux troubles mentaux, rappelle la psychiatre Marie-Frédérique Allard.

Et, pour Geneviève, Hélène, Nathalie, Barbara, Anne-Marie, Maud, Barbara, Maryse, Maryse, Anne-Marie, Sonia, Michèle, Annie, Annie, mais aussi Rébekah, Myriam, Sylvie, Caroline… continuer d’écrire, créer, réfléchir, se souvenir et se tenir, ensemble, debout — pour qu’enfin nos corps s’apaisent.