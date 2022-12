Le succès humain…

J’avais autrefois un ami haïtien qui, un jour, dans un certain affolement, m’avait dit que l’être humain était un échec.

J’étais alors resté un moment muet sur cette affirmation avant de lui répliquer qu’au contraire, c’était son succès qui le poussait à sa perte. Que partout sur notre planète, il était triomphant, ayant vaincu tous ses adversaires, que sa résilience et sa croissance démographique en attestaient. Le problème était ailleurs, que sa domination se faisait au détriment de toutes les autres espèces végétales et animales. Il prenait trop de place, voilà ! La beauté du monde allait être ruinée juste par ses besoins infinis.

D’où mon constat suivant, qu’en toutes conditions, nous nierons d’abord puis nous nous adapterons, quel qu’en soit le prix ! Les coûts d’une population mondiale de plus de huit milliards d’individus et, à une plus petite échelle, d’un Canada de cent millions d’âmes pour la fin de ce siècle ne sont facturés qu’à ceux qui sont déjà là, alors à quoi bon ? Le recul de notre croissance économique, mais surtout démographique, devrait être la seule réponse à apporter à la COP15 !