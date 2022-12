Les droits de la nature, une réponse à la crise climatique et écologique

Les changements climatiques rendent vulnérables les fleuves, les rivières et toutes les diverses espèces qui sont partie intégrante de ces écosystèmes. En effet, la hausse des températures a une influence indéniable sur le cycle de l’eau, provoquant des ouragans, de profondes sécheresses et des inondations. Voilà pourquoi un dialogue pour et entre les fleuves comme milieux de vie est essentiel pour préserver la base même de notre existence.

La crise climatique doit ainsi se comprendre comme étant liée à la crise écologique. On ne peut pas s’attaquer à l’une comme on a tenté de le faire à la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, sans considérer l’autre, ce que nous ferons à la COP15 sur la biodiversité qui aura lieu à Montréal ce mois-ci.

Une personnalité et des droits

L’Observatoire international des droits de la nature (OIDN) a organisé en Égypte et organisera à Montréal un dialogue visant à échanger sur l’importance de reconnaître une personnalité et des droits à la nature, et aux écosystèmes, car le changement de paradigme est fondamental pour nous permettre d’évoluer de la recherche d’une justice environnementale dont l’humain est le centre vers une justice écologique où toutes les espèces, voire les générations vivantes, en nous incluant, deviennent sujets et objets de justice.

En effet, la justice écologique considère les droits des autres espèces avec qui on partage cette maison commune qu’est la Terre. Cette protection sert d’engrenage parfait pour la protection et l’effectivité des droits de la personne, car en protégeant la nature, on protège du même coup le droit à un environnement sain, le droit à l’eau et à l’assainissement, les droits bioculturels, le droit à la santé, et on en passe.

La reconnaissance de l’approche écocentriste dans le texte de la Convention sur la diversité biologique qui sera adopté lors de la COP15 est fondamentale pour le futur de notre planète, et nous le signalons d’ailleurs en trois points essentiels.

D’abord, il est important de reconnaître au niveau mondial que cette approche existe déjà dans divers systèmes juridiques, par exemple au Canada, à la suite de la reconnaissance de la personnalité juridique de la rivière Magpie Muteshekau Shipu sur la Côte-Nord, au Québec.

Ensuite, il faut aussi reconnaître que les droits de la nature visent à combler les vides du cadre juridique actuel qui maintient le statu quo en permettant le « business as usual » en matière de protection de la nature.

Enfin, il est important de renforcer les liens intrinsèques que nous avons avec les fleuves, les rivières et le territoire en général, car c’est aussi une question identitaire et d’interdépendance.

C’est aussi l’idée à laquelle nous travaillons avec l’Alliance Saint-Laurent, dont l’objectif est de faire reconnaître au fleuve une personnalité juridique. Notre démarche a permis le dépôt de deux projets de loi en mai dernier au provincial et au fédéral en ce sens.

De manière plus globale, les récentes conférences mondiales et celle à venir en 2023 montrent une certaine volonté de la part de la communauté internationale d’aller de l’avant sur la question de l’eau.

On reconnaît ainsi de plus en plus l’importance de sa valorisation et de sa gestion dans les efforts pour l’action climatique. C’est dans cette logique que s’inscrivent les efforts de l’Observatoire international des droits de la nature pour protéger les écosystèmes aquatiques avec la reconnaissance de droits à la nature.

Les « racines de notre eau »

Henk Ovink, envoyé spécial des Nations unies pour les questions relatives à l’eau, le rappelait d’ailleurs : nous devons prendre soin des « racines de notre eau », soit les aquifères, les lacs, les rivières et les glaciers. Pour ce faire, nous devons absolument remettre sur pied l’économie de l’eau ainsi que la politique de l’eau.

Cela passe par une gestion adéquate de l’eau, avec pour point de départ cette idée que l’eau pourrait venir à manquer plus tôt qu’on ne le pense si on ne veille pas à protéger ses sources. Conséquemment, cela nécessite une meilleure compréhension de ce milieu de vie, un véritable changement dans la manière dont il est perçu aux yeux de tous, de la société civile jusqu’aux décideurs. Un travail considérable, mais combien nécessaire pour la suite de notre monde.