Hausser d’un cran le leadership québécois en matière de climat

Comme délégués de l’Université de Sherbrooke à la COP27, et cohorte du microprogramme en politiques et en négociations climatiques internationales, nous avons suivi de près les thèmes, les enjeux et les processus liés aux dernières négociations. Dans nos démarches, nous n’avons été confrontés qu’à des victoires symboliques. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est pourtant clair sur l’urgence climatique : nos gouvernements doivent en faire plus. À notre échelle, le Québec ne peut pas être une figure de proue à l’international sans rehausser son leadership national.

Un meneur infranational

Lors de la COP27, les dirigeants du monde entier se sont réunis pour la mise en oeuvre de leurs engagements par rapport à la crise climatique. Le gouvernement du Québec, un habitué de ce rendez-vous international, était de la partie.

Les ministres Benoit Charette (Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs) et Pierre Fitzgibbon (Économie, Innovation et Énergie) ont réitéré le leadership climatique international du Québec en posant des gestes dignes de mention à la COP27. Ils ont annoncé une contribution de 10 millions au Fonds pour l’adaptation et de 6,6 millions pour appuyer le secteur de l’agriculture mondiale. À cela, le Québec a ajouté le lancement de sa nouvelle Stratégie de mobilisation pour l’action climatique.

Ce leadership apparaît d’ailleurs autant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle nord-américaine. Le Québec se distingue, entre autres, par le développement de batteries et l’électrification des transports grâce à des technologies d’avant-garde, ce qui lui permet de faire valoir son expertise en économie verte. Le Québec compte interdire la vente de véhicules à essence dès 2035. De plus, le Québec a récemment mis définitivement fin à l’exploration pétrolière et gazière. Il agit d’ailleurs comme porte-étendard sur cette question en adhérant à l’alliance Beyond Oil and Gas (BOGA). Le gouvernement fédéral devrait s’inspirer du Québec sur cette question.

Pourtant, ces efforts ne sont pas à la hauteur de l’urgence climatique.

Une stratégie incomplète

Le Québec vise une réduction de 37,5 % de ses émissions de GES d’ici 2030 par rapport à 1990. Or, seulement 51 % des efforts pour atteindre cette cible sont traduits par des mesures concrètes. Malgré les appels du GIEC à rehausser les niveaux d’ambitions climatiques, cette cible demeure inchangée depuis 2015, date à laquelle elle a été adoptée. Les émissions de GES du Québec ont diminué de seulement 2,7 % par rapport à leur niveau de 1990 en 2019, alors que l’on visait 20 % pour 2020.

La stratégie climatique québécoise est, actuellement, principalement fondée sur l’économie verte. Cela détonne du dernier rapport du GIEC, qui rappelle que le défi climatique est aussi culturel et social. Nous ne réduirons pas radicalement nos émissions sans remettre en question nos modes de vie.

De même, cette stratégie ne prévoit aucun véritable plan d’adaptation qui vise à réduire la vulnérabilité des écosystèmes et des communautés face au réchauffement climatique.

Les impacts des changements climatiques, nous les vivons déjà. Ils sont appelés à s’intensifier dans les prochaines années. S’y préparer, c’est faire preuve de leadership.

Choisir la voie du dialogue social

Pour être un leader, le gouvernement doit oser mettre la qualité de vie, la protection de l’environnement et la décarbonation de l’économie au coeur de ses décisions. Le Québec est positionné stratégiquement pour devenir un chef de file mondial en économie verte, mais le défi climatique dépasse largement le développement d’une filière stratégique.

La COP27 n’était pas un espace pour vendre son industrie verte à l’international. Les COP peuvent être une fenêtre pour amorcer des transformations socioécologiques. Elles doivent être le miroir d’un leadership axé sur le dialogue social qu’on choisit d’avoir, chez nous.

Choisir la voie du dialogue social, c’est collaborer pour amplifier la voix de celles et ceux qui mettent au quotidien leur expertise au profit d’une transition socioécologique. Il n’y a que des avantages à miser sur notre intelligence collective autour d’un projet de société.

C’est en récoltant les fruits du dialogue social au Québec que l’on peut aspirer à rayonner à l’international. C’est donc en rehaussant notre leadership national que l’on peut mieux briller au-delà de nos frontières.

Alors, pourquoi ne pas commencer par la COP15 sur la biodiversité à Montréal ? Le gouvernement a l’occasion de bâtir un consensus national sur la protection de la nature et de ses services essentiels. C’est de cette manière que le leadership québécois pourra se distinguer mondialement.

Mettre des oeillères ne réglera pas la crise climatique. Nous ne pouvons que lever les yeux et y faire face, ensemble.