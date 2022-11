L’électricité avant l’étatisation

Vincent Geloso

L’auteur est historien économique, professeur en économie à l’Université George Mason et économiste senior pour l’Institut économique de Montréal. Ce texte est basé sur des articles scientifiques publiés dans Atlantic Economic Journal (avec Germain Belzile) et Public Choice (avec Germain Belzile et Rosolino Candela).

18 novembre 2022