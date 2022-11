Éric Duhaime à l’Assemblée nationale, c’est encore possible

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

Dominique Anglade quittera son siège de députée de Saint-Henri–Sainte-Anne le 1er décembre. Le premier ministre Legault aura ensuite six mois pour déclencher une élection partielle.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) doit décider s’il procédera à une course courte ou longue pour choisir son prochain chef. François Legault attendra de connaître le calendrier du PLQ avant de se prononcer sur la date de l’élection partielle dans cette circonscription.

Traditionnellement, une élection partielle constitue un test qui permet de prévoir le résultat de la prochaine élection générale. Une sorte de minirépétition pour évaluer la force des organisations sur le terrain et sonder l’humeur des électeurs. C’est vrai surtout quand la date de l’élection générale est rapprochée.

Or, nous sommes loin de la date du prochain scrutin général. Cette élection partielle aura donc peu d’impact au Québec. Dans le scénario où le prochain chef libéral ne serait pas déjà député, il serait envisageable que les libéraux utilisent cette circonscription pour le faire élire. Si le calendrier de la course le permet, bien entendu.

Mme Anglade a remporté cette circonscription avec 36 % des voix et 11 728 votes. Une majorité de 2736 voix sur son rival de Québec solidaire (QS), Guillaume Cliche-Rivard. La CAQ est arrivée troisième. QS est donc dans la course pour ravir ce siège lors d’une élection partielle contre le PLQ, avec des membres mobilisés et un taux de participation moindre.

Depuis l’élection du 3 octobre, les chefs de QS, du Parti québécois (PQ) et du Parti conservateur du Québec (PCQ) ont dénoncé sur toutes les tribunes le mode de scrutin. Les chiffres font réfléchir : un peu plus de 15 % des voix donnent 11 députés à QS et 0,82 % de moins donne trois députés au PQ. Selon le calcul de Paul St-Pierre Plamondon, le PQ devrait avoir 18 députés. L’écart de 103 749 votes entre le PCQ et QS donne une différence de 11 députés, avec aucun élu pour le PCQ malgré un score de presque 13 %.

Ce mode de scrutin donne lieu à une « injustice », selon le chef du PQ ; il est « injustifiable, malade, brisé », selon Gabriel Nadeau-Dubois. Ce dernier a également affirmé que, « quelle que soit notre allégeance politique, on ne devrait pas accepter que tant de votes soient perdus ».

J’ai un début de solution, imparfait, je le conçois, pour répondre à ces affirmations. Ce n’est pas exactement ce que ces chefs ont en tête, ni les citoyens de cette circonscription, mais cela aurait le mérite de susciter la discussion et de prendre la mesure de l’authenticité de leurs propos. À court terme, en tout cas.

Ce qui est bon pour pitouest bon pour minou

QS et le PQ pourraient choisir de ne pas présenter de candidat à l’élection partielle de Saint-Henri–Sainte-Anne. Cela laisserait la place à Éric Duhaime, qui pourrait ainsi faire son entrée à l’Assemblée nationale et offrir une représentation au PCQ.

Si on additionne les votes de QS et du PQ dans cette circonscription, on arrive à 11 675 voix, soit presque à égalité avec le vote libéral. Cependant, je ne me base pas sur ce calcul pour proposer cette solution temporaire. On parle ici du principe de représentation.

Dans le passé, des partis politiques ont choisi de ne pas présenter de candidat lors d’élections partielles pour laisser le siège à un chef d’un autre parti. Un geste de courtoisie entre politiciens. En 2007, Jean Charest, alors premier ministre, n’a pas présenté de candidat contre Pauline Marois, la cheffe du PQ. En 2013, Philippe Couillard a été élu sans avoir à faire face à des candidats du PQ et de la CAQ. Ce n’étaient pas des circonscriptions « prenables », mais le principe et la noblesse du geste demeurent.

Robert Bourassa, qui avait remporté l’élection de 1985 comme premier ministre d’un gouvernement majoritaire, n’avait pas gagné son siège de député. Le député libéral Germain Leduc lui avait laissé sa circonscription et le PQ n’avait pas présenté de candidat lors de la partielle. Il y a aussi maints exemples au fédéral de cette forme de courtoisie électorale.

On peut présumer que, dans Saint-Henri–Sainte-Anne, il serait plus facile au PQ (arrivé 4e) d’adopter ce principe qu’à QS (arrivé second). Cependant, M. Nadeau-Dubois n’est pas étranger à cette pratique de « bonne foi ». En 2017, Jean-François Lisée, alors chef du PQ, n’avait pas présenté de candidat lors de l’élection partielle visant à pourvoir le siège laissé vacant par le départ de Françoise David.

Lorsque M. St-Pierre Plamondon est devenu chef, c’est Mme Anglade qui avait offert de ne pas présenter de candidat s’il devait choisir la circonscription de Marie-Victorin. Il ne l’a pas fait, mais la proposition de Mme Anglade compte. Le PQ qui respecte QS. QS qui disqualifie une candidate qui manque de respect au PQ. Le PLQ et le PQ qui, réciproquement, se témoignent du respect et honorent les traditions parlementaires.

Fort de sa majorité de 90 députés, M. Legault pourrait faire preuve de la même magnanimité et ainsi atténuer sa promesse brisée de proportionnelle. Il pourrait se montrer grand seigneur en déclenchant l’élection rapidement, sans présenter de candidat de la CAQ, dans une circonscription qu’il ne gagnera pas. Avoir à répondre à une question de M. Duhaime toutes les trois semaines à l’Assemblée nationale, ce n’est pas très difficile.

Cela assurerait un peu plus de représentativité. Au lieu de se disputer le temps de parole entre eux, les autres partis s’entendraient sur le droit de parole des plus de 500 000 Québécois qui ont voté pour le PCQ. Pour QS et le PQ, cela s’inscrit dans la continuité des arguments qu’ils ont mis en avant depuis l’élection. N’est-il pas temps de joindre le geste à la parole sur la proportionnelle ? Ou n’était-ce que des paroles en l’air ?