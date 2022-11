Agir rapidement pour traiter la maladie pulmonaire chronique

On lisait samedi dans Le Devoir que les délais pour obtenir les résultats de spirométrie peuvent atteindre jusqu’à trois ans, par endroits, dans le réseau. En général, à travers le Québec, on parle de 12 mois d’attente pour un résultat. Ces délais sont tout simplement inacceptables. Voici pourquoi.

Au Québec, près de 600 000 personnes sont aux prises avec un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Actuellement, la MPOC est la troisième cause de décès et la première cause d’hospitalisation au Québec.

La MPOC regroupe principalement la bronchite chronique et l’emphysème. Ces deux maladies se développent lentement et provoquent une obstruction progressive au passage de l’air dans les voies respiratoires, ce qui réduit la capacité à respirer normalement. Quand respirer devient difficile, c’est toute la qualité de vie qui décline.

Revenons aux tests spirométriques. Ces tests, menés par des inhalothérapeutes, sont essentiels pour diagnostiquer la MPOC. Le diagnostic est quant à lui essentiel pour assurer la prise en charge du patient au sein du réseau de la santé et le mener jusqu’à la réadaptation, ce qui lui permettra de reprendre le contrôle de sa respiration, et de sa vie.

Bref, les délais d’attente de trois ans pour la spirométrie signifient que la condition du patient commencera à se dégrader, lentement mais sûrement, sans que rien soit fait pour ralentir la maladie, jusqu’à l’atteinte d’un point de non-retour.

Cela dit, au-delà de la spirométrie, il y a tant à faire pour reprendre le dessus dans notre combat contre la MPOC. L’Association pulmonaire du Québec (APQ) a rassemblé et consulté les patients et professionnels de la santé lors d’États généraux sur la MPOC. Les constats de l’exercice sont clairs.

D’abord, la clé est d’assurer que la spirométrie soit réalisée dans les 90 jours pour accélérer le diagnostic. L’atteinte de ce seul objectif permettrait de prévenir des milliers d’hospitalisations tous les ans, mais surtout d’améliorer concrètement la qualité de vie de milliers de Québécois et de Québécoises.

Ensuite, les efforts doivent notamment renforcer la prise en charge précoce, en la décentralisant et par un soutien public envers les initiatives communautaires. L’APQ recommande également de développer un guichet unique visant à diriger les patients vers des services éducatifs et des groupes d’entraide sur la MPOC.

Une fois diagnostiqués et pris en charge, les patients doivent alors être encouragés à suivre les programmes de réadaptation et de maintien, menés par des équipes multidisciplinaires composées de plusieurs professionnels, tels que des kinésiologues. Ces programmes sont coûteux, et souvent à la charge du patient, mais ils permettent d’importantes économies en soins à notre réseau de la santé déjà surchargé. Des mesures incitatives d’ordre financier, telles que des crédits d’impôt, devraient être accordées pour contrebalancer leurs coûts pour les patients.

Enfin, tous ces efforts seront vains si l’on n’y ajoute pas une offensive accrue en prévention. À cet effet, les efforts en arrêt tabagique, en matière de qualité de l’air ou pour l’adoption d’un mode de vie actif chez les jeunes sont certainement les moins coûteux pour « soigner » la MPOC en amont, en prévenant tout simplement son apparition chez bien des Québécoises et des Québécois.

La marche à suivre est plutôt simple. Elle doit toutefois être déployée. L’accélération des tests de spirométriques est la clé, mais doit être suivie de plusieurs autres actions. Après deux ans de crise majeure causée par un virus respiratoire, nous n’avons plus d’excuses pour tolérer l’inefficacité en matière de lutte contre la maladie pulmonaire obstructive chronique. Il est temps d’agir.