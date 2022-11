Périls en nos frontières

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

Inflation, récession, hausse des prix et baisse du pouvoir d’achat vont dominer le paysage médiatique dans les prochains mois. En arrière-plan s’agitent cependant une multitude de crises mal gérées qui se sont additionnées au fil des sept années de pouvoir du gouvernement Trudeau et qui commencent à lui faire mal.

La gestion de crise est monnaie courante en politique. Chaque jour amène son lot de nouvelles qui font mal paraître le gouvernement. La règle de base est de répondre rapidement et adéquatement aux questions suivantes : quand avez-vous été informés de la situation ? Quelles informations vous ont été communiquées ? Et, la plus importante, quelles sont les actions concrètes que vous avez entreprises et dans quels délais ?

La durée du cycle médiatique d’une crise dépend de ces réponses. Il peut être court ou long. Souvent, la stratégie consiste à tenir bon, le temps qu’une autre nouvelle prenne le relais pour l’éclipser. Cependant, un risque persiste lorsqu’il y a accumulation de mauvaises nouvelles liées à un même ministère ou à un problème donné. Cela devient alors une trame narrative, avec une multitude d’exemples à l’appui.

Les mêmes nouvelles se répètent alors, selon le dévoilement et la mise à jour de données de plus en plus inquiétantes. Le gouvernement n’arrive plus à imposer ses vues. C’est à ce moment que l’impression d’incompétence s’installe chez les électeurs, qui se demandent : « Ce n’est pas réglé, ça ? » L’image d’usure du pouvoir se cristallise, ce qui accentue chez eux un désir de changement.

Une mauvaise gestion des frontières qui s’aggrave

Le fiasco des passeports n’est que la pointe de l’iceberg dans la mauvaise gestion de nos frontières. Les révélations sur l’application ArriveCAN, qui a coûté 54 millions de dollars aux Canadiens, ne font que commencer à faire les manchettes. Les conservateurs ont gagné leur motion d’opposition mercredi dernier pour demander au vérificateur général de se pencher sur la question. Le souvenir du gaspillage entourant le scandale des commandites plane.

La couverture médiatique de la situation au chemin Roxham va elle aussi se poursuivre. Le nombre de personnes qui entrent au pays à cet endroit chaque mois ne fait qu’augmenter. Les coûts pour les accueillir sont évalués à plus d’un demi-milliard de dollars, selon le journaliste Romain Schué. L’attribution des contrats est scrutée à la loupe, dont ceux octroyés sans appel d’offres aux entreprises d’un donateur libéral, pour 28 millions de dollars. Le chiffre de 50 000 demandeurs d’asile irréguliers est évoqué pour 2022, un sommet par rapport au précédent record de plus de 18 000 en 2017. La situation s’aggrave, et le laisser-faire du gouvernement Trudeau est consternant.

Le Canada est malheureusement une terre d’accueil pour les despotes et leurs familles. Ce n’est pas nouveau, mais la situation iranienne et une meilleure coordination des pays pour imposer des sanctions à la suite de l’invasion de l’Ukraine font que le Canada ne peut plus être à la traîne. Que ce soit pour y étudier, y cacher et y blanchir de l’argent détourné ou y vivre sans être inquiété, le Canada est une destination de choix, et cela doit cesser.

Le passé ne manque pas d’exemples. Un des fils du chef d’État libyen Mouammar Kadhafi souhaitait acquérir un appartement à Toronto et fuir au Canada. Les proches de la famille de Ben Ali, ancien dirigeant de la Tunisie, se sont réfugiés à Montréal. Les familles des élites du régime communiste de Pékin, dont la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou, ont des résidences de luxe à Vancouver. On s’attend maintenant à ce que le gouvernement Trudeau confisque des biens et expulse des dirigeants liés à l’Iran et à d’autres régimes totalitaires. Il a annoncé 76 millions pour appliquer les sanctions. Il doit montrer des résultats.

L’intimidation en sol canadien par des agents étrangers n’est plus anecdotique. La présence d’espions politiques et économiques est une réalité qui doit être combattue. La lumière n’a pas encore été faite sur ce qui s’est passé au laboratoire de Winnipeg, mais encore une fois, ce ne serait que la pointe de l’iceberg. Le Canada, par ses technologies et ses ressources naturelles, est la cible d’espionnage. Le gouvernement Trudeau doit expulser les espions s’il ne veut pas se faire accuser d’être laxisme et de ne pas prendre la sécurité nationale au sérieux.

Parlant d’expulsions, il y a au pays des milliers d’immigrants illégaux avec des antécédents criminels dont on a perdu la trace. En juillet 2020, le Bureau du vérificateur général a révélé que l’Agence des services frontaliers était incapable de retrouver 35 000 étrangers qu’elle devait expulser, dont près de 3000 avec un passé criminel. Le gouvernement ne fait rien pour changer la situation.

La violence armée à Montréal n’est pas étrangère à la présence de cartels mexicains sur le sol canadien. Le meurtre au Centre Rockland à Mont­réal au mois d’août en est un rappel. Ce n’était pas une coïncidence si le premier ministre Harper avait instauré un visa pour les Mexicains en 2009, décision que Justin Trudeau s’est empressé d’annuler. Le gouvernement Trudeau mise sur le bannissement des armes, mais le problème de la contrebande et du contrôle aux frontières demeure. La tuerie de Portapique d’avril 2020, en Nouvelle-Écosse, a été perpétrée avec des armes de contrebande ; le bannissement n’y aurait donc rien changé.

Les retards au ministère de l’Immigration constituent également une crise qui va continuer de faire les manchettes à chaque nouvelle mise à jour des données. La période de traitement s’étire de plus en plus. Le ministre Sean Fraser vient d’annoncer une nouvelle cible de 500 000 immigrants par année d’ici 2025, mais, avec les délais actuels, on peut se questionner sur la capacité de son ministère de traiter les demandes.

Chaque crise nécessite une action. On ne s’attend pas à ce que tout soit réglé immédiatement, mais la liste s’allonge, et le temps ne joue pas en faveur du gouvernement Trudeau. Dans un an, je doute qu’on voie une amélioration et des résultats. L’économie va dominer le paysage médiatique des prochains mois, mais elle n’effacera pas le problème du contrôle des frontières et de la protection de notre territoire, qui est également un rôle régalien de l’État. Et ce n’est là que la pointe de l’iceberg des crises mal gérées dont le gouvernement Trudeau va payer le prix.