Les banques sur la sellette

Il fut un temps où les banques se situaient parmi les entreprises les plus mal vues. Elles avaient joué avec tant de désinvolture avec des produits financiers fantaisistes qu’à la fin des années 2000, l’économie entière s’est écroulée. Bien qu’elles soient beaucoup plus discrètes depuis ce temps, ayant presque rétabli leur réputation, voilà qu’on les interpelle sur la question des changements climatiques.

Deux grandes ONG en ont fait leur cible. Oxfam Québec, en collaboration avec l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC), vient de diffuser un rapport volumineux qui montre qu’elles contribuent bel et bien à accentuer le réchauffement climatique.

L’étude sort le chiffre époustouflant de 1 906 741 640 tonnes de poids carbone émis par les huit grandes banques canadiennes, soit « plus de deux fois et demie le poids du Canada tout entier », ce qui ferait d’elles « le cinquième plus grand émetteur de gaz à effet de serre du monde » si elles formaient un pays souverain. Oxfam France a réalisé de son côté un rapport du même type, ce qui montre bien qu’il s’agit d’un problème universel.

Greenpeace a aussi dénoncé les cinq plus grandes banques canadiennes, accusées de financer le « colonialisme fossile ». La Banque Royale du Canada (RBC) est plus particulièrement dans le collimateur de l’ONG, encore plus depuis que la noble institution a eu l’audace d’apposer son logo sur le chandail des joueurs des Canadiens de Montréal.

Gros profit et belles promesses

Il peut paraître étonnant de prime abord qu’on impute de tels torts à des institutions dont l’objectif est de faire fructifier l’argent presque essentiellement par des outils numériques, qu’on imagine souvent peu énergivores. Mais les banques sont peu regardantes quand il s’agit d’accumuler les profits : elles cherchent la facilité, l’efficacité, la grande rentabilité. Avec de réelles conséquences sur le climat.

Le secteur des énergies fossiles, toujours très vigoureux, offre justement des profits juteux. Sur les 25 plus grandes entreprises au monde par le chiffre d’affaires, 10 sont liées à l’exploitation des hydrocarbures. D’autres secteurs généreusement financés par les banques contribuent aussi à dérégler le climat : l’agro-industrie, le transport, la construction.

S’en prendre au bilan environnemental des banques est d’autant plus important que celles-ci tentent de montrer patte blanche. Ainsi, l’Association des banques canadiennes, sur son site Web, indique que le secteur financier est « au centre de la transition vers une économie sobre en carbone ». Elle prétend que la « durabilité environnementale est une composante de la responsabilité sociale des banques au Canada ». La RBC, cible de prédilection de Greenpeace, est une banque parmi d’autres qui se vante de pouvoir atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Les campagnes d’Oxfam et de Greenpeace révèlent à quel point il s’agit ici non seulement de paroles creuses, mais aussi d’un écran de fumée devant des pratiques vraiment très dommageables. Une des demandes les plus claires d’Oxfam faites aux banques est qu’elles délaissent les énergies fossiles (entre autres) et orientent leurs prêts et investissements vers les énergies renouvelables, les projets verts, la transition juste.

En d’autres mots, les banques doivent favoriser les véritables bonnes pratiques et la bonne image publique plutôt que la rentabilité immédiate. Question existentielle : est-ce un langage que les banquiers peuvent vraiment comprendre ?

Peut-on discipliner les banques ?

Il n’est jamais facile de s’en prendre à l’appétit des marchés financiers. Les personnes qui, par exemple, ont tenté de profiter des assemblées d’actionnaires pour discipliner ne serait-ce qu’un peu les patrons d’entreprise en sont le plus souvent sorties déçues. Ces marchés sont rébarbatifs à la réglementation. Et si les grandes banques tiennent beaucoup à donner d’elles-mêmes une image positive, elles se contentent aisément d’une bonne opération de marketing, comme le démontre le subterfuge de leurs projets prétendant contribuer à la transition écologique.

Réagir positivement aux révélations d’Oxfam et de Greenpeace exigerait une véritable mise au pas des banques, des réglementations robustes, un réel contrôle de leurs activités de lobbying. En gros, ce que les banques détestent le plus. Tout cela nous ramène à la stratégie de demander aux principaux responsables du réchauffement climatique, soit une grande partie des entreprises transnationales, de devenir eux-mêmes des vecteurs de changements : un parti pris risqué et voué à l’échec.

La part très dommageable des marchés financiers dans le dérèglement climatique doit ainsi être reconnue dans tous les projets de transition, et elle exige des actions et des décisions fermes en conséquence.