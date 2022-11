De quoi «iel» est-il le (pro)nom?

L’auteur est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et La prose d’Alain Grandbois. Ou lire et relire Les voyages de Marco Polo (Nota bene, 2019).

« Chaque année, de “nouveaux” mots s’ajoutent […] au répertoire lexical de toutes les langues standardisées qui font l’objet de dictionnaires », écrivait récemment Arianne Des Rochers en s’étonnant que l’introduction du pronom « iel » dans la version en ligne du dictionnaire Le Robert ait créé « la controverse ». La professeure de traduction de l’Université de Moncton n’est cependant pas sans savoir que si de nouveaux mots sont ajoutés chaque année dans les différents dictionnaires, il est plus qu’exceptionnel qu’un pronom fasse l’objet d’un tel ajout.

La raison en est simple : l’emprunt ou la création de nouveaux mots ne fait qu’augmenter la série virtuellement infinie des noms, adjectifs, verbes ou adverbes qui constituent le stock lexical d’une langue ; mais l’invention et l’introduction dans une langue d’un pronom (ou de plusieurs) affectent quant à elles la structure de la langue en question, autrement dit sa grammaire. Si vous inventez le pronom « iel », il va falloir aussi inventer un accord non genré de l’adjectif, du participe passé, et puis des pronoms compléments, des pronoms relatifs, etc. C’est tout le système de la langue qui est perturbé.

Si je ne me trompe pas, la dernière fois qu’un nouveau pronom a ainsi été inventé, il s’agissait du pronom impersonnel « on », dont la plus ancienne attestation écrite remonte aux Serments de Strasbourg (en 842), et avant cela il faudrait considérer l’usage du « vous » de politesse qui s’impose en latin entre le IIe et le IVe siècle et dont le français a hérité. Autant dire que la chose n’est pas très commune. À lui seul ce fait justifierait sans doute un minimum de prudence et permettrait de comprendre que l’introduction dans Le Robert de ce « iel » inventé tout récemment ait pu faire polémique et que des « voix » se soient élevées contre ce nouveau pronom.

Ces exemples et cet appel à la prudence ne convaincront certainement pas la professeure Arianne Des Rochers, qui a une conception bien à elle de l’histoire des langues en général et de celle du français en particulier. Ainsi avance-t-elle que « la langue française, comme les autres langues nationales et standardisées, est une construction sociale, solidifiée au XIXe siècle avec l’émergence de l’État-nation capitaliste en Europe ».

C’est aller un peu vite en besogne et omettre une évolution millénaire des langues nationales européennes, qui passe, en ce qui concerne le français, par la langue du roi (le dialecte francien), qui commence à s’imposer dès le XIIIe siècle parmi les élites du royaume, par l’invention de l’imprimerie (fin du XVe siècle) et la nécessité que ressentent les imprimeurs d’unifier la graphie, par l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), qui fait du français la langue nationale du royaume de François Ier, par les diverses traductions de la Bible en français (entre le XIIIe et le XVIe siècle), puis l’urbanisation et l’exode rural, l’école obligatoire, etc. Dans tout ce processus pluriséculaire, le rôle joué par le capitalisme est pour le moins marginal.

Quant à affirmer qu’une langue est une « construction sociale », c’est une lapalissade… L’homme étant jusqu’à preuve du contraire un « animal social », la langue, le droit, la religion, la cuisine, la science, la littérature et même la théorie du genre sont bien entendu des constructions sociales. Une fois qu’on l’a dit, on n’a rien dit. À moins de croire que cette simple affirmation très générale signifie que tous ces « construits » sont parfaitement arbitraires et peuvent donc être allègrement « déconstruits ».

Pour ce qui est des langues, c’est bien ce que semble croire Arianne des Rochers. « Ce qu’on appelle maintenant une “langue”, ajoute-t-elle, est en vérité un ramassis de formes linguistiques autrement disparates qu’on a au cours de l’histoire fixées, homogénéisées, rapatriées sous le même drapeau : anglais, italien, français. » C’est Shakespeare, Dante ou Du Bellay qui vont être contents de l’apprendre ! On aimerait toutefois que la professeure donne au moins un exemple de la façon dont « on » s’y prend pour former une langue telle que celle de La divine comédie à partir de ce « ramassis » de « formes linguistiques », « disparates » qui plus est.

On aimerait aussi savoir qui se cache derrière ce « on ». Les tenants du patriarcat ? L’Académie française ? De vilains puristes qui osent s’opposer au « iel » comme aux anglicismes et qui soutiennent le capitalisme en refusant d’hybrider leur propre langue avec cet anglais américain qui aide à la circulation internationale des capitaux ?

Cette conception de la langue comme simple « construit social » qu’un petit siècle ou deux suffit à faire naître en une sorte de génération spontanée explique que la professeure puisse croire que les mots « sortent de la bouche des gens », sans aucune médiation, afin de « nommer le monde qui change autour d’eux » et aussi « de se nommer » eux-mêmes. La spontanéité, la créativité règnent en matière de langue ! Chacun a droit à sa langue bien à lui, aux mots qu’il autorise, aux mots qu’il interdit. Et tant pis si nous y perdons un idiome commun ainsi que le moyen de communiquer entre nous ; pour nous comprendre, il nous restera au moins les anglicismes.

Finalement, on l’aura compris : « iel » est le (pro)nom de cette babélisation narcissique qui s’en vient.