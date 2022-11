Santé humaine et santé animale ne font qu’un

Le 4 octobre, Le Devoir publiait la Déclaration de Montréal sur l’exploitation animale, un manifeste signé par plus de 450 chercheurs en philosophie morale et politique de plusieurs continents, ainsi qu’un article de Catherine Paré, «Sauver les bêtes, coûte que coûte», un regard plus critique sur le même sujet.

Je suis médecin vétérinaire et éthicienne. Intéressée par la santé et le bien-être tant des humains que des animaux, j’ai travaillé dans des milieux diversifiés. J’ai aussi été présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et fait avancer son positionnement en bien-être animal.

Alors qu’on souligne cette semaine la journée mondiale de l’approche Une seule santé (qui suppose que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles existent), il m’apparaît que c’est une belle occasion de répondre à la Déclaration.

Je collabore, dans mon travail, avec des professionnels et des chercheurs en épidémiologie des zoonoses, ces maladies transmissibles entre animaux et humains, et vice versa. Certains ont mené des projets de santé mondiale et travaillé en collaboration avec des communautés autochtones. Entre autres, leur travail est essentiel pour la production d’aliments sains et sécuritaires. Ces chercheurs adoptent une approche dite « Une seule santé » ; elle tient compte de l’environnement social et physique, des plantes, de la santé des animaux et des humains. Notre monde étant complexe, une approche plus globale permet une meilleure compréhension des enjeux et, conséquemment, d’apporter des solutions adaptées.

Les auteurs de la Déclaration demandent à nos législateurs d’interdire les pratiques auxquelles ils s’opposent, comme toute forme d’élevage, la pêche et la chasse, pour des raisons de justice entre espèces. Il s’agit d’une position abolitionniste. Quand un groupe de philosophes demande aux législateurs d’interdire, ils demandent qu’on impose leur vision morale aux autres.

La demande des signataires résulte d’une analyse éthique restrictive qui ne tient pas compte de l’impact sur les humains et les communautés, et même sur les animaux eux-mêmes, des solutions qu’ils proposent.

Bien-être animal

En matière de relations avec les animaux, la société québécoise est en évolution rapide. Nous sommes pour l’élimination de la cruauté envers les animaux et l’amélioration de leurs conditions de vie, tant les animaux de compagnie ou de production que ceux qui sont utilisés en recherche. Nos lois et les codes de pratique sont en constante évolution, éliminant progressivement les pratiques causant de la souffrance et favorisant une meilleure prévention des maladies et blessures. La recherche sur des animaux est balisée par des normes, elles aussi en évolution.

Il est souhaitable que la société québécoise poursuive ses efforts dans l’amélioration des conditions de vie des animaux en se basant sur des valeurs communes et des données objectives.

Cultures, traditions et besoins nutritionnels

Les signataires, en demandant qu’on interdise l’élevage, la chasse et la pêche, nient le droit aux autres personnes et groupes le droit d’avoir une vision différente du respect de la nature et des animaux. La consommation de produits animaux s’inscrit pourtant dans les traditions de nos communautés, autochtones et autres.

Des protéines d’origine végétale peuvent combler une part importante de nos besoins. Les habitudes alimentaires, dans les pays industrialisés, évoluent en ce sens. Or, l’humain étant fondamentalement omnivore, les diètes exemptes de tout produit animal sont difficiles à équilibrer et requièrent souvent la prise de suppléments. Seules des populations riches peuvent y arriver.

Une diète végétalienne n’est pas nécessairement plus verte. Il est à espérer que nos nouvelles habitudes permettront réellement de réduire notre empreinte écologique, entre autres par un moindre gaspillage. Nombreux sont ceux qui travaillent à rendre notre agriculture durable.

Les conséquences d’une abolition de l’élevage ou de la pêche sur les communautés doivent être prises en compte. Elle priverait des populations entières de sécurité alimentaire.

Éthique ou droit ?

Tout citoyen a droit à ses opinions et peut s’exprimer sur sa vision de ce que seraient des relations « éthiques » avec les animaux. Le problème survient lorsque certains omettent de tenir compte des conséquences de leurs positions et, de surcroît, lorsqu’ils veulent imposer leur morale aux autres.

La volonté des signataires abolitionnistes et antispécistes d’imposer leur vision aux autres par des lois a un effet nocif sur le dialogue et le débat public.

Un dialogue nécessaire

Tout débat de société sur des questions aussi primordiales que notre alimentation et nos relations avec les autres animaux et les écosystèmes doit inclure, en plus des philosophes, tous les groupes de la population : les végétariens et les omnivores, des gens issus de diverses communautés et traditions, des nutritionnistes, des médecins, des experts en bien-être animal, des pêcheurs, des producteurs agricoles, des écologistes, des biologistes, des médecins vétérinaires, des épidémiologistes et experts en santé publique, etc.

Cette diversité de points de vue permettrait un véritable dialogue dont émergerait une vision plus systémique nourrie par des principes éthiques et une analyse des conséquences des solutions proposées.