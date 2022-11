Fiston, qui défend la démocratie que j’espère te léguer?

Fiston, je suis inquiète. Je sais, tu me diras que les intellectuels sont souvent accusés de « crier au loup », mais sache que ça fait longtemps que je me retiens. Je suis inquiète devant le peu de considération populaire à l’endroit de la démocratie.

Sais-tu ce que c’est, fiston, la démocratie ? C’est notre bien le plus précieux. C’est ce qui détermine tout le reste : nos droits, nos libertés, nos possibilités, nos services publics, notre qualité de vie… à tous et toutes.

Cette semaine, alors que les médias d’information nous annoncent la victoire de Lula au Brésil, nous sommes nombreux à espérer que Bolsonaro, le président sortant, reconnaisse et donc accepte le verdict populaire. Oui, nous en sommes là, à espérer que les candidats et les citoyens respectent leurs règles démocratiques. Bolsonaro a finalement « autorisé la transition », mardi, et s’est engagé à « respecter la Constitution », sans toutefois reconnaître explicitement sa défaite.

Aux États-Unis, depuis l’élection de Joe Biden à la présidence, nombreux sont les citoyens américains, dont Donald Trump, l’ancien président ayant perdu l’élection, à ne pas reconnaître et donc accepter le résultat du vote de 2020. Au Canada, des citoyens dénoncent ce qu’ils appellent la dictature sanitaire et rejettent l’idée d’un pays véritablement démocratique. Au Québec, des partisans du Parti conservateur du Québec ont expliqué la défaite électorale de candidats de leur parti par des processus électoraux truqués. Cela me rend très nerveuse. Vraiment très nerveuse.

Fiston, sais-tu ce qu’est la démocratie ? Bien sûr, tu le sais. Tu sais que c’est, selon l’adage populaire, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Tu sais que cela se traduit, dans la vraie vie, par des procédures d’élections démocratiques où ceux et celles qui gouvernent sont élus par la population et ont la charge de gérer le bien commun dans le sens de l’intérêt général. Ça, je sais que tu le sais.

Or, sais-tu aussi que la démocratie, ce n’est pas une assurance que ta préférence individuelle l’emportera ? Que lorsque des personnes avec lesquelles tu n’es pas en accord remportent une élection, c’est aussi démocratique ? La démocratie permet à tous et toutes d’exprimer leurs besoins, leurs volontés, voire leurs désirs, mais ce n’est pas une assurance que ta préférence à toi, individuellement, sera celle qui gagnera.

Et tu sais quoi, fiston, même si ta préférence « perd », ça ne veut pas dire qu’il y a un problème démocratique, que les élections sont truquées, et les gagnants, corrompus. Ça veut dire que cette fois-ci, ta préférence n’était pas partagée par le plus grand nombre d’électeurs et d’électrices. La démocratie, c’est une façon de gouverner en permettant à tous et toutes de se faire entendre, de prendre des décisions collectivement et non pas à ta seule satisfaction individuelle.

Je m’inquiète, fiston, que les citoyens que nous sommes perdent de vue cette grande richesse et qu’à force d’uniquement dénoncer les imperfections du système démocratique (car il y en a, assurément !), on donne raison à ceux, toujours plus nombreux, qui souhaitent le renversement de ce système pour répondre à leur seul bénéfice individuel. Et notre histoire humaine, même récente, nous prouve que toutes les autres options connues mises en oeuvre jusqu’à maintenant sont pires que la démocratie, même imparfaite.

Ce qui me rassurerait, tu vois, c’est que nous nous mettions à reconnaître que notre plus grande richesse au Canada et au Québec, c’est le fait que ce convoi de camionneurs a surtout prouvé une chose, une belle chose : c’est que ces personnes ont pu s’exprimer dans les rues avec leurs drapeaux et leurs slogans peu respectueux. Reconnaître que les opposants à Lula ont pu aller voter, et ils ont été nombreux à le faire, et que cette préférence devra être reconnue par le nouveau président en raison de la force du nombre. Reconnaître, en somme, que même quand ma préférence n’est pas celle qui gagne, quand ma candidate ou mon parti ne remporte pas l’élection, que j’ai eu ce pouvoir de faire connaître mon choix librement. Que c’est le fondement de la démocratie.

Fiston, je vote depuis quelques décennies maintenant, j’ai rarement « gagné » mes élections et pourtant, je l’ai toujours fait avec fierté et je continuerai de le faire avec le même engagement, même si je « perds » fréquemment. Car je crois, sincèrement, que le plus bel héritage que je puisse te laisser est une démocratie appuyée par sa population qui la célèbre et la défend, malgré ses imperfections et les frustrations que ces imperfections engendrent. Le rituel démocratique est ce que j’ai de plus précieux à t’offrir.