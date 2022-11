Hommage au jeune critique visionnaire que fut René Lévesque

Le 2 novembre 1987, au lendemain de l’annonce du décès René Lévesque, les mots de Félix Leclerc rendent hommage à l’homme d’État disparu. On se souvient encore aujourd’hui avec émotion de ces mots, gravés dans la pierre d’un cimetière de Québec, en guise d’épitaphe sur le monument funèbre de René Lévesque : « La première page de la vraie belle histoire du Québec vient de se terminer… Dorénavant, il fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. »

Grâce aux images d’archives, on peut voir et entendre Félix Leclerc en train de lire la version au long de son hommage à René Lévesque.

Par un hasard dont l’histoire a le secret, les rôles avaient été en quelque sorte inversés au début de la carrière des deux hommes.

En 1949, René Lévesque est encore un jeune journaliste au Clairon de Saint-Hyacinthe. Il signe le 11 mars une critique intitulée « Chantez maintenant », avec une allusion manifeste au style de Jean de La Fontaine, l’une des grandes influences artistiques de Félix Leclerc. Par ce titre, René Lévesque souhaite aussi attirer davantage l’attention sur le musicien que sur l’écrivain, déjà connu d’un vaste public.

Lisons simplement les mots de René Lévesque : « L’autre mardi, à la TSF [la radio de Radio-Canada], j’ai fait une découverte […] Le Félix Leclerc que je me réjouis d’avoir entendu l’autre soir est un tout autre homme. Un chansonnier, d’abord, un vrai — et le seul, je crois, qui vive en ce moment dans nos murs. Un chanteur aussi : une voix étrange, qui est tantôt sourde et paraît sortir d’un brouillard, et tantôt pleine et sonore, détachant avec netteté de petits mots sans apprêts qui font de très jolies chutes. […] M. Leclerc nous a donné ce soir-là une seule de ses chansons, Bozo. Des paroles, où l’on trouve ce naturel, ce coulant, cette poésie familière auxquels l’auteur besogne sans grand succès dans ses textes parlés ou imprimés. Une mélodie qui épouse à merveille le refrain, qui le moule (les paroles ont dû naître d’abord) et que ponctuent de discrets accords de guitare… »

René Lévesque est alors âgé de 26 ans. Il demeure certes dans son texte un critique sévère de l’écrivain, auteur de contes et du roman Pieds nus dans l’aube. Mais comme on le voit, il se fait extrêmement élogieux du musicien, ce chansonnier auteur-compositeur-interprète, d’un genre tout à fait nouveau au Québec.

Bien que Félix Leclerc ait connu un succès littéraire remarquable avec ses premiers écrits et qu’il ait travaillé déjà dix ans à Radio-Canada, grâce à Guy Mauffette, l’histoire écrit que c’est son passage à Paris, le 22 décembre 1950, qui consacre le musicien dont chacun se souvient aujourd’hui, avec les trophées Félix de l’ADISQ.

Avant Paris, donc, René Lévesque fait partie d’une courte liste de critiques dithyrambiques du chansonnier Félix Leclerc !

En ce jour symbolique, hommage au jeune critique visionnaire.