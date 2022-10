Du «fast-food» pédagogique dans nos écoles

Nous sommes, pour la plupart, contre la présence du fast-food dans les cafétérias de nos écoles. Nous préférerions de loin que les élèves y mangent des aliments sains. Mais ne devrions-nous pas défendre une position similaire lorsqu’il s’agit des courants de pensée qui sont au coeur des approches pédagogiques utilisées pour nourrir non pas le corps, mais l’esprit de nos jeunes ?

Comme l’a si bien démontré Normand Baillargeon dans son essai Légendes pédagogiques (Poètes de brousse), les « théories » les plus farfelues, de par leurs belles promesses et leur compréhension simpliste ou erronée de la nature humaine, trouvent trop souvent un terrain fertile dans nos établissements d’enseignement. Pensons, par exemple, à la théorie des intelligences multiples, ou encore à celle des styles d’apprentissages qui, encore aujourd’hui, réussissent à charmer, pour ne pas dire endormir, l’esprit de plusieurs enseignants, conseillers pédagogiques ou formateurs qui oeuvrent dans différentes facultés des sciences de l’éducation.

Mon but ici n’est pas de refaire cette critique qu’a si bien menée le philosophe et essayiste dans son livre, mais plus modestement de me pencher sur deux expressions que l’on retrouve souvent dans le monde de l’éducation.

Apprendre à apprendre

Depuis plusieurs années, on ne se contente plus de demander aux élèves d’apprendre — activité qui serait dépassée —, mais plutôt d’apprendre à apprendre. D’ailleurs, lorsque j’entends cette expression, j’ai envie de répliquer à la personne qui en fait son mantra qu’elle se contente de peu. Pourquoi ne pas pousser plus loin cet exercice de métacognition en demandant aux élèves non pas simplement d’apprendre à apprendre, mais d’apprendre à apprendre à apprendre, formule qui, vous le voyez, pourrait se défiler à l’infini.

D’ailleurs, cette approche n’est pas si nouvelle. Dans son Émile ou De l’éducation, Jean-Jacques Rousseau proposait déjà de se préoccuper davantage de la forme de la connaissance plutôt que de son contenu : « Vous donnez la science, à la bonne heure ; moi je m’occupe de l’instrument propre à l’acquérir », nous dit-il ; conseil qui a été retenu par une pédagogie qui se dit encore « nouvelle ».

L’important, semble vouloir dire cette formule aux allures tautologiques, ne se situerait pas tant dans le contenu de la pensée, c’est-à-dire le savoir, les connaissances ou l’acquisition d’une culture solide, mais plutôt dans la mécanique et la bonne utilisation de celle-ci, comme si cette pensée pouvait exister sans ce contenu.

Toutefois, de la même manière qu’il ne peut y avoir de rivière sans l’eau qui y coule, la pensée a nécessairement besoin de diverses connaissances, d’un savoir riche, de repères chronologiques et spatiaux et d’une foule de concepts langagiers pour pouvoir prendre forme, se concrétiser et exister.

D’ailleurs, avec l’entrée en force des outils numériques dans nos écoles, l’acquisition de connaissances rigoureuses et d’une riche culture générale a perdu le peu de pertinence qu’il lui restait auprès des technopédagogues. « Pourquoi les élèves perdraient-ils leur temps à assimiler une somme phénoménale de connaissances poussiéreuses alors qu’ils peuvent dorénavant y avoir accès en un simple clic sur le Web lorsque cela devient nécessaire et, surtout, utile ? » nous disent-ils.

Penser en dehors de la boîte…

Après avoir évacué le contenu, reste alors à se concentrer sur la forme de la pensée en apprenant aux élèves à communiquer, à exprimer leurs opinions, à développer leur sens critique et leur créativité ; comme si tout cela pouvait se faire, s’illusionne-t-on, à partir d’un monde éthéré, ou carrément dans le vide.

Après tout, ce que la société attend de ces jeunes citoyens en devenir, c’est qu’ils soient en mesure de s’adapter face aux exigences changeantes du marché du travail, qu’ils soient flexibles et, surtout, « innovants » dans leur manière d’affronter les problèmes. En somme, on s’attend à ce qu’ils soient en mesure de « penser en dehors de la boîte » ; expression qui, à mon avis, sonne aussi faux que la première commentée dans ce texte.

Car comment peut-on s’imaginer qu’on puisse penser en dehors de la boîte si on ignore totalement ce qu’il y a à l’intérieur de celle-ci ou, pire encore, si cette boîte crânienne est complètement vide ?

Picasso a pris le temps de faire ses classes en peinture avant de devenir l’un des plus grands représentants du cubisme. Si le musicien de jazz parvient à si bien improviser, c’est grâce à une technique musicale qu’il a pris le temps de maîtriser. Pour devenir un grand maître aux échecs, vous devez étudier des milliers de parties que d’autres ont jouées avant vous. N’innove pas qui veut. Ne devient pas original celui qui ne prend pas la peine de se pencher sur la tradition pour connaître les différents mouvements de pensée.

Peu importe la taille de son ego, chaque être humain demeure toujours le fils de son temps, la résultante d’une histoire qui l’a précédé. Celui qui s’entête à ne pas reconnaître ces truismes se condamne à répéter, malgré ses belles prétentions, ce que d’autres ont fait ou pensé bien avant lui.

Il en va de même avec les jeunes qui fréquentent notre système d’éducation. Le développement d’une pensée critique, d’une créativité ou d’une métacognition, si célébrées par la nouvelle pédagogie, ne s’acquiert que sur un fond de solides connaissances, qu’à partir d’une riche culture générale. Au lieu de sauter des étapes en les gavant de « fast-food » pédagogique, prenons donc le temps de leur donner une nourriture saine et nutritive pour l’esprit qui les aidera par la suite, tout au long de leur vie, à développer ces compétences et ces belles qualités tant vantées.